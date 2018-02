Como diputada hizo fama por lío con asesora

• A duartista le va de maravilla con Corral

• Quien manda en Desarrollo Social es Nora

• Esconden expediente de sonografía

La diputada local panista por el octavo distrito juarense, Maribel Hernández Martínez, ha cruzado las postrimerías de celebridad política con el affaire melodramático llamado María Renee Barquet Fuentes. Esta la denunció pública y legalmente en marzo del año pasado por amenazas de muerte, privación ilegal de la libertad y otros.Barquet era asesora personal y plenipotenciaria de la diputada. Manejaba su teléfono personal y hasta su agenda más privada. Pelearon. Se autoexilió en Estados Unidos y desde allá lanzó bolas de lumbre contra la diputada que incluyeron a un par de asesores que la habrían “secuestrado” temporalmente, y de pasada le dieron una tiznadilla al ciudadano gobernador, Javier Corral.Nada quedó de aquello más que la fama a la “legisladora”. Eso, y otros detalles menos finos (cómo estarán?) llegan como carta de presentación para la búsqueda de la reelección.Sus compañeros diputados que representan al municipio de Chihuahua, Nadia Siqueiros, Jorge Soto, Miguel Latorre, Blanca Gutiérrez y Carmen González, anunciaron el jueves oficialmente ante su partido que buscarán la reelección.Otro mundo es el de esos diputados. Han conseguido una evaluación positiva distinta. Por si fuera poco, también tienen a su Cabada chihuahuita con la alcaldesa María Eugenia Campos, que parece conseguirá la reelección con cierta holgura.Junto a Maribel Hernández, por Acción Nacional buscarían la ratificación en Juárez sus compañeros diputados Víctor Uribe, Gabriel Ángel García, Gustavo Alfaro, Laura Marín y Liliana Ibarra. Ellos no gozan la fama de Hernández pero regresan a la campaña electoral con opositores priistas e independientes que no tienen ningún plan de perder. El truculento 2016 que hizo ganar hasta a Juan de las Cuerdas pasó a la historia.***Ahora comprendemos tanto amor de la diputada duartista al nuevo amanecer corralista. Diana Karina Velázquez Ramírez es presidenta del Congreso del Estado y una de las que debieran estar acompañando en el Cereso a “La Coneja”, Alejandro Gutiérrez, y a Pedro Mauli Romero. Exsecretario general del PRI nacional el primero, exsecretario de finanzas del tricolor en el estado, el segundo.Karina fue de las primeras procesadas en la Fiscalía Especializada Para Delitos Electorales (Fepade-PGR) por la triangulación de recursos públicos estatales hacia el Revolucionario Institucionales. Muy brava al inicio con ella la “operación justicia Chihuahua” de Javier Corral, no pudo ir muy lejos en la pretensión de echarle el guante porque goza de fuero y arrebatárselo hubiera costado tan caro como la metáfora del caldo y las albóndigas.Corral, su Fiscalía General y su Poder Judicial estatal se concentraron en peces también gorditos como Mauli y “La Coneja”. A Karina no únicamente la han perdonado sino que le han premiado su excelente disposición como presidenta del Congreso con dinero extra para pagar hasta asesores personales como Isabel Veyna (mantenimiento de su residencia), permisos para la construcción de un aserradero y otras linduras más. Ha incrementado su patrimonio más en el último año y medio que en los seis años de Duarte, nos aseguran.Amor con amor se paga. Karina no incomoda al nuevo amanecer ni con el cruce de una mala mirada e invariablemente ocupa las primeras filas en los eventos del gobernador, incluidos sus informes partidistas. En la plaza hay de colgados a colgados.***El nuevo director de Desarrollo Social en el municipio, Edgar Chávez, maneja diestramente su narcisismo político al frente de esa área pero su autoridad es raquítica entre el personal a su mando, sobre todo en la coordinación administrativa. Ahí los únicos chicharrones que truenan son los de Nora Rincón.Mientras el expriista (¿o todavía priista?) se la pasa con su nube de asesores y guaruras pavoneándose por la ciudad y preguntándole al espejito quién es el más bonito dentro de las nuevas adquisiciones independientes, Rincón pasa el día atendiendo el chismorreo de su amigas que trabajan en la misma dependencia y castigando a quienes no forman parte de su “selecto” equipo. Menudean las quejas.La hoy precandidata independiente por el cuarto distrito electoral, María Antonieta Pérez Reyes, conducía Desarrollo Social con mano firme, y en ocasiones hasta pasadita la mano, pero Chávez anda más ocupado en las selfies y en atender a sus antiguos padrinos tricolores chihuahuitas que en poner orden no únicamente a Rincón, sino a varios mandos medios más.***El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado, Cristián Rodallegas; y la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) quedaron entre la espada y la pared en el caso de una mujer de Guachochi que esperaba gemelos y solamente le entregaron a un bebé tras una cesárea. Mencionamos ayer el caso aquí.Los funcionarios federales han respondido al Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichimujeres) y otras instancias que hubo equivocación en las sonografías que hablaban de gemelos pero evidentemente han alterado documentos originales de la mujer afectada y los entregados a las autoridades estatales.Tratándose de un asunto del fuero común, la PGR tomó el caso bajo el argumento de que el Seguro Social es federal, pero la investigación no ha avanzado un centímetro desde el ocho de diciembre, cuando tuvo el parto la señora Angélica Loya Cruz.***Ayer estuvieron en la ciudad de Chihua-hua los precandidatos a la Alcaldía de Juárez por el PAN, Ramón Galindo y Carlos Angulo. El dirigente estatal, Fernando Álvarez, no pudo disuadir al segundo de sumarse por las facilitas al primero. Continuará el estira y afloja.