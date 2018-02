Candidaturas de papel

En el actual proceso electoral, en donde se juegan poco más de 860 cargos de elección popular, entre los que se cuentan regidores, síndicos, presidentes municipales, trae vueltos de cabeza a los dirigentes de los partidos.Es en este escenario, en el que todos los factores tendrán que considerarse a la hora de tomar las decisiones, porque las cúpulas partidistas deben poner toda la carne al asador, con tal de, algunos, recuperar espacios de poder y, otros, alcanzarlos por primera vez.Por eso es importante en esta colaboración, destacar que tanto unos, los partidos políticos, como otros, los candidatos independientes, aspiran a obtener los votos de la ciudadanía, a través de las mejores ofertas con la diferencia de que, algunos de ellos, ya están gobernando y, por primera vez existe la reelección en Chihuahua.Es pues, en este panorama en el que las elecciones del próximo domingo primero de julio de este año, revisten una especial importancia, pero también una situación inédita, ya que son por primera vez elecciones concurrentes, en donde se elige presidente de la república, senadores y diputados federales, asi como también diputados locales, síndicos, presidentes municipales y regidores, es decir, todos los cargos de elección popular en Chihuahua se van a renovar, excepto el de gobernador.También para el gobierno panista que encabeza el ex legislador, o más bien el legislador con licencia (senador de la República) Javier Corral Jurado, representa una importante evaluación a la gestión realizada, porque del resultado que se obtenga se desprenderá, con mucha claridad, si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal.Si lo ha hecho bien, su partido, el Partido Acción Nacional, sin duda encabezará las votaciones y refrendará muchas de las posiciones que hoy tiene, tanto en el nivel de las presidencias municipales, de las sindicaturas, las regidurías y, por supuesto, las del Congreso del Estado.Sin embargo, si no resultara bien evaluado el gobernador Javier Corral, su partido sufriría uno de los más importantes reveses electorales en Chihuahua, de otra manera, también es importante destacar que la coalición, que a nivel nacional tienen el PAN, Movimiento Ciudadano y el PRD, no se refrendó en el estado de Chihuahua, al menos el PRD ha declarado ya que en nuestra entidad, no va en coalición con el PAN, y ha dicho que fue porque no alcanzaron los acuerdos necesarios para lograr esta alianza electoral.Así las cosas, es importante señalar que si el PAN va solo en Chihuahua, o escasamente acompañado por el partido del Movimiento Ciudadano, la votación o el resultado que obtengan de la votación, hablará con mucha claridad de lo que la gente está pensando del gobierno panista.Por otro lado, un factor también novedoso es el de los independientes. Ciudad Juárez se ha convertido ya en referente a nivel nacional, de la participación de candidatos sin partido, los mal llamados independientes, en realidad la independencia resulta bastante relativa, sin embargo sí podemos mencionar que se trata de candidatos sin partido político, que también deben tener una organización, para un trabajo de campo, trabajo de operatividad en las colonias y con la gente, en ese sentido es que varios por no decir que todos los independientes, han tenido la necesidad de agruparse o de aliarse para trabajar en equipo, lo que equivocadamente algunos han señalado como que se han convertido prácticamente en partidos políticos, y la verdad no es así, se trata en realidad de un trabajo coordinado, de un trabajo planeado, para obtener los mejores resultados posibles, y aprovechar de la mejor manera el apoyo material y humano que necesitan para lograr su objetivo.Por eso vale la pena resaltar que, en este proceso electoral, el resultado que se obtenga en las urnas hablará con mucha claridad, con mucha precisión, de lo que la sociedad está pensando respecto de la política como actividad en general.Así pues, en realidad lo que la sociedad, lo que la ciudadanía quiere, es un ejercicio de la política limpio, un ejercicio de la política claro, un ejercicio de la política transparente, de resultados, en donde por primera vez la sociedad obtenga beneficios de la actividad política, porque esto no ha ocurrido antes, por eso, y de ahí el descrédito de los partidos políticos, porque no han sabido cómo entregarle a la sociedad buenos resultados de su gestión y es donde el trabajo de los que hoy gobiernan el País, el Estado y en general todo lo que tiene que ver con la actividad política, y que pertenecen o han emanado de algún partido político, hoy se verán seriamente calificados, seriamente evaluados por la sociedad.Esa es la importancia de este proceso electoral, esa es la trascendencia de las elecciones del primero de julio de 2018Por eso llama mucho la atención que, en este proceso electoral, con toda la significación, con toda la importancia que reviste y la relevancia que hemos descrito, casi todos los partidos políticos hayan decidido designar a casi todos sus candidatos, por eso les llamamos los candidatos de papel, porque primero han sido escrito sus nombres en papel, para que sean candidatos.