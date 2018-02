Otro lío de los pesados que caracterizan al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) explotará este viernes. A ver con qué cara sale Cristián Rodallegas, el delegado estatal de este dependencia del Gobierno federal. Una mujer indígena tendría parto por cesárea de gemelos pero nomás le entregaron un bebé. Ninguna explicación sobre el segundo. Alteraron el expediente y reportaron solo a uno.Este viernes exhibirá el Instituto Chihua-huense de las Mujeres (Ichimujeres) el caso detalladamente investigado y comprobado. Ocurrió desde el ocho de diciembre del 2017 en Guachochi pero esta instancia no había intervenido porque hay denuncia de por medio ante la Procuraduría General de la República (PGR), la que no ha movido un solo dedo para esclarecer el caso.¿Dónde quedó el otro bebé? Es la pregunta que hace su madre, Angélica Loya; el secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, uno de los primeros en conocer los hechos y dar parte a las autoridades correspondientes.Desde aquella fecha ha recorrido la señora Loya su suplicio por la delegación estatal del Seguro Social, la PGR y otras instancias. Puro desdén y menosprecio ha recibido.Casi como última instancia llegó el caso al Ichimujeres, que integró rápidamente el expediente, encontró irregularidades bárbaras, entre ellas todos los documentos previos al parto sobre la existencia de dos bebés y la alteración de los mismos cuando la madre empezó a indagar sobre la falta de uno de ellos.Hoy surgirán todos los detalles y el señalamiento directo contra la delegación del Seguro y PGR como responsables de esconder la verdad.***La gota en un vaso de agua que derramó el gobernador, Javier Corral, con el tema de la reducción de 37 millones de pesos al presupuesto municipal de Juárez para pavimento y construcción de cuartos en la periferia, fue originada por una funcionaria menor de su propia administración.Tenemos copia en la versión digital de La Columna sobre el oficio correspondiente enviado a la Presidencia Municipal de Juárez salido desde la Secretaría de Desarrollo Social que dirige la precandidata a senadora, Rocío Reza Gallegos.En la copia digital aparece el texto dirigido a las autoridades municipales juarenses sobre la burda disminución. Es probable que ese oficio no lo haya visto en su momento el gobernador Corral pero es evidente que tuvo el visto bueno de la propia Reza Gallegos, de quien depende la funcionaria menor que hizo la notificación.Antes que aclarar entuertos entre los propios miembros de su equipo, Corral se fue por la facilita de agredir a El Diario señalando como mentira que el estado haya “quitado recursos a Juárez para obras”.***La información publicada al respecto fue muy clara. La Secretaría de Hacienda decidió ajustar las cifras, las comunicó al Gobierno del Estado y el estado armó sin ningún cuidado la notificación respectiva al Municipio. Tenemos la prueba.Posiblemente no dimensionaron el tema ni el gobernador Corral ni su titular de Desarrollo Municipal. Andaban concentrados en la electorera caravana hacia la Ciudad de México, reclamando a la Federación un tema que ellos pasan por alto con los municipios chihuahuenses, la inequidad fiscal.***No tarda el alumbramiento de candidato de Morena a la Presidencia Municipal. Hay cinco aspirantes registrados pero realmente uno muy perfilado como el preferido de antemano y otro que hace su luchita en serio por quedarse con la nominación.Uno es el expriista, Javier González Mocken; y el otro es el diputado local, Pedro Torres Estrada. Estos participan junto a los otros tres en una “consulta” o “encuesta” llevada a cabo por Morena para definir la postulación.Hemos considerado que no debe haber ingenuidad de por medio. González Mocken, figura referente dentro del PRI, exalcalde de esta frontera aunque sea por poco tiempo, no renunció a su filiación partidista para ver si era candidato de Morena. Es evidente que ha sido previamente palomeado y que solo evento extraordinario podría quitarlo del camino. Tampoco está sentado esperando que le caiga la encuesta, tenemos fotos en la versión digital de su activismo.Entre los promotores de Mocken al interior de Morena aparecen Juan Carlos Loera y su tío Gustavo “El Pichú” de la Rosa, según aclaración directa de Pedro Torres a esta columna. De los cinco candidatos, agregó el diputado en su comunicación, sólo él milita en Morena y ha sido el único que previamente había manifestado su interés por la candidatura a la Alcaldía.***El coordinador ejecutivo del gabinete corralista, el aviador número uno de Palacio de Gobierno, Gustavo Madero Muñoz, se anotará este viernes en las instalaciones del PAN estatal para tratar de tomar el pelo a los chihuahuenses en las elecciones de este año. Quiere ser senador de mayoría. Le tira a obtener la preciada posición si alcanza el primer lugar o su partido el segundo sitio. Un tercer lugar no le daría escaño y a su socio Javier Corral lo reduciría a un gobernador don nadie.Madero ya fue diputado, senador y dirigente nacional del PAN; es un empresario de los muy ambiciosos que no quiere el poder público para servir a la comunidad sino para proteger sus intereses. Caso emblemático es toda su maquinaria metida en las trombas que han devastado a la Baja Sur.Mañana hará lo propio Ramón Galindo para buscar la Alcaldía de Juárez.***No podía ser de otra manera. El candidato presidencial de los coaligados con el PRI, José Antonio Meade, le dijo en la ciudad de Chihuahua sus verdades al gobernador Javier Corral. Una administración estancada, ineficaz para frenar la inseguridad… no hay desarrollo ni gobernancia.Tuvo Meade convocatoria aceptable, tanto de militancia como empresarial. Callaron los gritones contra el dirigente estatal, Omar Bazán. Lo dicho, no hay borracho que coma lumbre.No pintó allá Adriana Terrazas, candidata a la Alcaldía de Juárez, aunque nos aseguran que hubo quienes la vieron.