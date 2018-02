"Nos calientan la plaza"

Si no fuera por el inmenso dolor generado por los actos realizados por las bandas de asesinos, que trabajan sin restricción alguna en la entidad, las frases utilizadas por el gobernador Corral, para explicar el incremento incesante de los homicidios-ejecuciones en la entidad, moverían a risa.Parafraseando a JM Serrat: “Si no fueran tan peligrosos, darían lástima…”: Algo personal, 1983.En el curso de la entrevista radiofónica realizada por la periodista Carmen Aristegui, en la mañana del 6 de febrero, el gobernante chihuahuense achacó al régimen la autoría intelectual de masacres como la ocurrida en la noche del sábado anterior, en un centro clandestino de peleas de gallos, lugar en el que perecieron seis personas, entre ellas dos niños y una mujer.Corral expresó verdaderas barbaridades. Sin dar fuente alguna, aseveró que “varios sicarios detenidos han declarado que fueron enviados a Chihuahua a calentar la plaza”, pues muchas de las masacres “son atípicas”, que ocurren justamente cuando su gobierno, adujo en la entrevista, al igual que en otros escenarios, emprende acciones judiciales en contra de funcionarios del anterior sexenio.¿De veras declararon eso? ¿En cuáles audiencias judiciales, o en interrogatorios “no oficiales”?Insistente en atribuir la violencia existente en el estado a sus adversarios políticos (con los cuales firmó acuerdos “honorables”), Corral afirmó que “… El PRI dice que mientras Corral negocia 900 millones de pesos, se da una masacre en su estado, cuestionan qué tipo de justicia para la entidad estoy haciendo; pues sí, es verdad, sigue la inseguridad, pero esos del crimen organizado son quienes quieren calentar la plaza para desestabilizar al gobierno”. (Nota de Jesús Estrada y Rubén Villalpando, Corresponsales, La Jornada, 7/II/18. También en El Diario de Chihuahua. Misma fecha).Nada hay que sostenga la postura del mandatario chihuahuense. Deberá efectuar una necesaria transformación en su “personal estilo de gobernar”, la crítica desatada por sus actos y declaraciones será la constante, pero no sólo contra él, y eso es lo que deberá evaluar adecuadamente.¿Si tal capacidad de manipulación tiene el gobierno de Peña Nieto, para “calentarle” la plaza al gobernador Corral, mediante los servicios de quién sabe cuántos sicarios, porqué no la utilizó para que no se le calentara el país?!!!!La nueva curva ascendente en el número de homicidios en el estado, dimos cuenta de ello oportunamente, inició de mediados a fines de ¡2015!, prolongada sensiblemente a la alza al inicio del 2016 y con un notable incremento a partir de octubre-noviembre de ese año.¿A poco cree, el gobernador de Chihuahua, que los cinco decapitados encontrados el fin de semana en Guachochi, los dos “levantados” y desaparecidos de Balleza, así como los caídos en el centro de las ciudades de Chihuahua y Parral, o el ejecutado en Villa López, o las cinco personas asesinadas –por lo menos– durante el fin de semana en Juárez, obedecen a que sus adversarios políticos pretenden “calentarle” la plaza?Tenemos un grave problema; todos, el gobernante, los ciudadanos, los medios de comunicación: La, esa también, preocupante elevación de la intolerancia, aspecto en el cual el mandatario emergido de un vasto rechazo al pasado autoritario y corrupto debiera descollar por lo contrario: Por la tolerancia a la crítica.No la soporta, quien le señala errores, defectos, equivocaciones, sin parar mientes lo califica, como ahora lo hace con una buena cantidad de reporteros y medios de comunicación, a una parte de los cuales –sin especificar– los califica de “voceros de Meade”.Bueno, pues a la mano tiene un ejemplo de su equivocada forma de deslindarse de sus responsabilidades y de la menos acertada manera de enfocar uno de los problemas más graves de Chihuahua, el de la inseguridad, generada en una buena medida por la acción de las bandas del crimen organizado, la que no será enfrentada adecuadamente si se le ubica como resultado de las “perversas intenciones del régimen por demeritar al gobierno del panista Javier Corral”.No, el dinosaurio no tiene tantas fuerzas, ni semejante capacidad; no, al régimen se le salió del control, hace tiempo, el crimen organizado; la devastación nacional y el baño de sangre son sus trágicas consecuencias.