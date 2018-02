El llamado del gobernador Javier Corral Jurado a que los anunciantes de El Diario de Juárez no contraten espacios publicitarios, para felicitarlo por su pasado informe de gobierno, es otro atentado del mandatario en contra de esta casa editora y además de nueva cuenta sin fundamento alguno lo acusa de falsear información.Como mandatario estatal se ha convertido en un agresor sistemático por cada ocasión que son publicados en nuestras páginas temas que no son de su gusto.Ahora arguye Corral que el departamento de publicidad de El Diario de Juárez les da a entender a los anunciantes que él desea o vería muy bien que le pusieran una felicitación, no obstante, asegura, que el rotativo no dio cuenta de su informe.Con ese mensaje difundido por él en redes sociales y espacios pagados por el Estado en radio, busca predisponer a los anunciantes en contra del periódico.Al respecto, hay que dejar en claro que en esta empresa periodística existe total libertad para contratar espacios y que jamás, en los casi 42 años que tiene de existencia este medio, ha condicionado la información a la publicidad.La jerarquización de las coberturas periodísticas, incluyendo los informes de gobierno y los actos oficiales, se realiza de acuerdo a la trascendencia que tengan para la sociedad. En este caso El Diario de Juárez publicó el acto de su informe oficial presentado en la ciudad de Chihuahua y sí se dio cuenta del evento en esta frontera, pero en esta ocasión, en su portada colocó una nota de mayor impacto para este municipio como es la reducción de 37 millones de pesos a Juárez; datos que de ninguna manera fueron inventados, sino que fueron proporcionados por Juan Enrique Díaz, titular de la Dirección de Evaluación y Planeación del Gobierno Municipal, y confirmados ayer por Hacienda estatal. Así que no hay ninguna calumnia, como falsamente lo dice el señor gobernador, si hay algún diferendo con esa dependencia municipal, ahí debe resolverla, no con este medio.Lamentablemente la política de Corral y de su aparato de comunicación social ha sido atacar al mensajero y no desmentir con pruebas el mensaje, como ha ocurrido en repetidas ocasiones.No es la primera vez que el Gobierno estatal arremete contra El Diario.Baste referir que en diciembre pasado acusó a este medio –y a El Diario de Chihuahua– de “mentir vilmente a los lectores” por su viaje a Mazatlán; posteriormente tildó a El Diario de ser vocero del crimen organizado por publicar un video sobre un interrogatorio de un grupo criminal a una mujer, ni en esos casos ni en otros ha tenido razón el gobernador Corral al acusar a este medio, donde ejerció la crítica severa durante casi una década.Sin duda, aplica su famosa y vilipendiada frase: la política de la zanahoria y el garrote.Reiteramos, jamás cambiaremos nuestra misión periodística de buscar la verdad en beneficio de la sociedad, esté quien esté en el poder.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.