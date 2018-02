En cinco minutos pudo narrar lo que tardó dos horas, repetido además con lo dicho en la ciudad de Chihuahua y sumado otro ingredientes en el lenguaje corporal, desganado y carente de emoción.Así se presentó en Ciudad Juárez para su replay del primer informe el gobernador, Javier Corral Jurado. Su dicción de locutor no guardó sintonía con su manejo físico gastado; vaya, ni siquiera hubo conexión con frases surgidas de algún laboratorio discursivo de Palacio, no de la célebre retórica espontánea propia: “henchido de orgullo”, “esperanzadores resultados”, “lleno de entusiasmo”... Cursi, y hasta ahí.Tuvo el gobernador como escenario el Teatro Víctor Hugo Rascón Banda del Centro Cultural Paso del Norte. Los organizadores llenaron con estudiantes y directivos del Tecnológico de Juárez, de la Autónoma de Ciudad Juárez, la Junta de Aguas y funcionarios estatales de todos los niveles. Aplausos únicamente en la medida del interés personal; algunos empresarios como proveedores y los funcionarios según su nómina.No pudo faltar el reproche contra los “múltiples ataques y represalias” hacia la “caravana por la dignidad y la justicia”. Tampoco el enésimo golpe contra los medios informativos en general: “queridas y queridos juarenses, hoy con orgullo quiero decirles que a pesar de las condiciones financieras adversas en que recibimos el estado, y a pesar de tener a muchos medios de comunicación en nuestra contra, hemos tenido avances fundamentales”.En Corral nunca opera la autocrítica. De su falta de capacidad administrativa y política son culpables los medios de comunicación o sus opositores pero jamás él. Hasta Catón se ha sumado a los “muchos” que han cuestionado el pingüe negocio de los 900 millones que hizo con la caravana electoral. Imposible tapar el sol con un dedo.Echarle montón a la pobreza, apoyos para transporte de dolientes en funerales, algo de rehabilitación de los hospitales General y de la Mujer, “dos actos solemnes para conmemorar el día internacional de la no violencia contra las mujeres”, construcción de un edificio en Ciencias Biomédicas de la UACJ (que viene desde la administración pasada), apoyos para emprendedores a través de Fideapech, algo de pavimento, algo del programa “pintemos Juárez”...¡¿dos mil 651 millones 719 mil pesos y 28 centavos para el sistema integral de transporte público en Juárez????!!!. Dónde están en caridad de Dios, que las chatarras humeantes siguen idénticas o peor que antes...Son esos algunos datos que presentó de lo realizado en Juárez. Con menos de cinco minutos hubiera tenido. Para qué la aburridora por dos horas y el gasto tremendo en acarreados, viáticos, hoteles y restaurantes vip.***Igual que en la ciudad de Chihuahua, Corral elogió el “apoyo” de los empresarios tanto a la caravana como a la exigencia de la justicia fiscal para el estado, pero ese respaldo es más relativo en Juárez que en la capital del estado.En el informe se aparecieron algunos líderes de cámaras pero de esos que van a todas. La “diplomacia” es parte de su chamba. Empresarios individualmente hablando acaso podemos contar a los Otero (apoyador por completo de los independientes en esta frontera), los Sotelo; al propietario del Plan Estratégico de Juárez, Miguel Fernández, y párele de contar...Qué más diera Corral por tener cuando menos el apoyo real de la clase emprendedora. Su jefe de gabinete, Gustavo Madero, por estricta conveniencia personal, es uno de los megarricos de Chihuahua.***No sabemos con certeza de quién o de quiénes es la iniciativa para conmemorar “el primer aniversario luctuoso” de la colega y compañera periodista, Miroslava Breach Velducea.Están convocando para el 23 de marzo en el auditorio “Rodolfo Cruz Miramontes” de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). No hay detalle todavía sobre el tipo de evento que se trata, si son conferencias, exigencia de justicia, etc.,Lo cierto es que entre los organizadores-convocantes aparecen las comisiones estatal y nacional de Derechos Humanos que prometieron múltiples acciones tras la muerte de Miroslava y no han cumplido una sola, más allá de su función como “testigos” o mirones de palo en algunas etapas de la integración del expediente respectivo.Todo el esfuerzo que sobre el tema ha desplegado el Gobierno estatal ha sido para dar por concluido el caso. La Procuraduría General de la República y su Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas no ha dicho una palabra sobre las investigaciones. Silencio total de los órganos institucionales derechohumanistas.A casi un año de ocurrido el crimen, uno de los participantes materiales ha sido ejecutado en Sonora, otro involucrado en las organización fue apresado por policías federales en aquel estado, y según el gobernador Corral, solo falta por detener a un tercer implicado, pero nada hay del autor o autores intelectuales ni ha sido aclarado legalmente el involucramiento de importantes personajes del PAN en esos hechos.No puede haber honra a la memoria de Miroslava si Derechos Humanos se ha desentendido del caso. El descaro no tiene nombre.***El secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, no desperdició su visita obligada a Juárez para estar en el informe de su jefe el gobernador. A media tarde del martes se reunió en el Fiesta Inn con la vicegobernadora, Leticia Corral, para hablar de un negocio de espectáculos en puerta donde tiene interés la hermana del mandatario. Ayer por la mañana desayunó en La Diana con Daniel Constandse, Juan Ignacio Camargo y Pancho López, todos unos personajes directivos de la Autónoma de Ciudad Juárez, importantes sobre todo en estos momentos de sucesión en la Rectoría. Jáuregui no quiere dejar cabo suelto. También tuvo encuentro el funcionario estatal con el bendito por Palacio doctor, Ernesto Morán, el más perfilado para suceder al señor rector, Ricardo Duarte.***Todo mundo inquieto en Palacio de Gobierno. Hacen relevos para este viernes en Educación, Coordinación de Gabinete, Desarrollo Municipal, etc., Hacen como nuevos funcionarios al universitario Óscar Ibáñez y algunos más.