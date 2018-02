Qué casualidad, al mismo tiempo que la Presidencia de la República pactó con el gobernador Javier Corral la entrega de 900 millones de pesos, ambas instancias notificaron a la alcaldía la reducción de 37 millones de pesos presupuestados en el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).Supimos que la notificación a la independiente administración municipal encabezada por Armando Cabada, llegó ayer proveniente de la Secretaría de Desarrollo Municipal del Gobierno estatal, que a su vez la recibió de la Secretaría de Hacienda del Gobierno federal. Huele a pacto podrido entre ambas instancias. Durante los primeros meses también tumbaron a Juárez otros 10 millones del fondo originado en el impuesto sobre la renta.Ese dinero no es para gasto corriente, ni para viáticos; ni para ser gastado en ostentosas caravanas político-electorales, sino para meter más pavimento, entre otras obras, en zonas marginadas de la ciudad.De ese tamaño es el nuevo golpe dado por los gobiernos estatal y federal a los juarenses. Si no regresan a Juárez lo que en justicia contributiva corresponde, al menos que no quiten.***La eventual extradición del exgobernador César Duarte Jáquez de los Estados Unidos (o de donde ande) a México para ser procesado por supuestos delitos cometidos durante su administración no sólo arrancaría la piel de la corrupción relacionada con el PRI sino también despojará de su mantito de oveja al gobernador Javier Corral Jurado.Recordemos que la Unión Ciudadana prestó su estructura para que el hoy gobernador hiciera precampaña electoral. Le hacían el feo en el PAN porque las fuerzas que lo comandaban le conocían cada eruptivo nervio emocional. No tenían duda que si ganaba los primeros en ser desplazados serían ellos, los propios panistas. ¡Brujos!.Andan hoy en Palacio de Gobierno operando la integración del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción como un paso adelante de la ley en la materia recientemente aprobada. Será un órgano más de gobierno con funcionarios que tendrán sueldos promedio de 100 mil pesillos mensuales.En Unión Ciudadana han discutido el tema. Ha habido descartes de algunos de sus integrantes para buscar asiento en esa nueva institución porque están esperando justamente que traigan a Duarte a Chihuahua y sea procesado por los delitos relacionados con el Banco Unión Progreso. Miles de millones pasaron por esa institución crediticia y las utilidades quedaron más blancas que alma de bebé.Ahí tuerce la puerca el rabo. El grueso del tinglado mediante el que están presos varios duartistas, incluido el escándalo mundial del caso “Coneja”, PRI nacional, Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, etc,. fue armado con testigos protegidos por Corral a cambio de no mencionar ni en sus más vehementes pesadillas a Progreso y las pilladas ahí cometidas.El gobernador ha dejado ir el caso maliciosamente pero Unión Ciudadana (UC) lo mantiene igual de fresco que cuando sus directivos acudieron a interponer la correspondiente denuncia ante la Procuraduría General de la República. Fue Corral estruendoso en el Senado con este tema.Tarde o temprano la UC se saldrá con la suya, y la sociedad por fin podrá conocer el costo real de la “Operación Justicia para Chihuahua”. Pinta para que hayan sido perdidos pesos por ganar algunos centavos... incluida la “oportunidad” de pretender Los Pinos sobre esa lápida colocada al duartismo.***Posiblemente no lo tenga ahora en su radar ocupada como anda en mil asuntos de su área, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (Ichmujeres), pero doña Emma Saldaña debe echar nuevamente un ojo a la Subsecretaría de Desarrollo Social en Juárez. Está informalmente de regreso ahí su extitular, Hugo Almada, de la mano del subsecretario de Gobierno, Ramón Galindo Noriega.Dimos a conocer en este espacio hace días que a esa dependencia estatal arribó como segundo de a bordo Rogelio Loya Luna. Ahora le hace sombra a la titular subsecretaria, Alba Irasema Cardona Trevizo, a su vez nombrada en julio pasado tras ser despedido por varias razones, entre ellas la denuncia por acoso social interpuesta en su contra por otra funcionaria de la misma oficina, Elvira Urrutia.A las áreas estatales de gobierno hicieron creer Galindo y compañía que en Desarrollo Social no llevan a cabo suficiente trabajo para fortalecer los objetivos blanquiazules político-electorales en puerta. Así lograron trasladar a Loya con un propósito ulterior: desplazar a Cardona, colocar a operadores partidistas y concretar la acariciada venganza de Almada: que sean corridas quienes le hicieron casita para llevar su nombre y apellidos a la Secretaría de la Función Pública con la intención de inhabilitarlo por presunto acoso.Loya está matando dos pájaros de un tiro. Era titular del Seguro Social pero ya no lo soportaba el subsecretario, Arturo Valenzuela, tanto porque Rogelio concentra todo su tiempo en atender asuntos personales y porque varios de esos asuntitos personales están relacionados con cochupo: negocios al amparo del poder. Como anillo al dedo el cambio.El secretario de Desarrollo Social, Víctor Quintana, ocupado en la ciudad de Chihuahua, en la campaña de Morena.***De nuevo se pusieron en contacto con esta columna los vecinos del comisionado estatal de Seguridad, Carlos Alberto Aparicio Avendaño.Ellos habitan en el exclusivo Fraccionamiento Campestre de la ciudad de Chihuahua, pegados al club y por lo tanto al campo de golf. Hasta ahí llegó a residir hace meses con todo y decenas de guaruras Aparicio.Los vecinos alzaron su queja por la exageración de patrullas identificadas y no identificadas y por lo difícil que hicieron el tránsito a la entrada del fraccionamiento.Hoy se pusieron en contacto con La Columna nuevamente para agradecer al jefe policiaco que le haya bajado más de espuma al chocolate que de nervios por una posible agresión. Tanto movimiento era más por prepotencia que por seguridad, consideraron.Las imágenes enviadas a esta columna, en efecto, hablan de una vigilancia muy discreta, casi nula... a menos que los vecinos no se hayan percatado y Aparicio discretamente pudiera haber regresado a vivir en la torre de condominios Sphera, donde pagaba más de renta que los ingresos por sueldo.