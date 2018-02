Disque se arregló todo, pero nada se dice de los detalles; sin embargo, en los acuerdos queda subyacente el punto toral de la confrontación, lo que nos lleva a pensar que nuestro gobernador concedió una especie de tregua respecto del tema del instrumento financiero utilizado, que ya no sería motivo de controversia, por lo menos en el corto plazo.El programa de fortalecimiento financiero que ha venido utilizando Hacienda con múltiples fines amenazaba con dejar al descubierto muchos otros asuntos de relevancia electoral, como fue el caso que llevó al arresto de Gutierritos “La Coneja” exsecretario general adjunto del CEN del PRI, al lado Beltrones.Afortunadamente, en el control de daños, Pepe Toño, el de Hacienda, logró que ningún otro gobernador saliera conque también en su estado se había utilizado ese caminito, porque había ardido –de nuevo– Troya. Novecientos palos – millones–, como se dice en las serie de narcos, llegarán a Chihuahua, aunque no de dólares, sino de pesos, pero le darán buen alivio a las destrozadas finanzas de Chihuahua.Don Javier sienta un precedente histórico muy interesante, con algunos puntos finos y otros no tanto; por ejemplo, pone de rodillas al sistema, doblega al gobierno de Peña Nieto, los obliga a entregar el dinero comprometido, y lo único que consiguen de él, con cierta importancia, es que no vaya a la controversia por el programa utilizado para manejar a discreción los recursos públicos, al menos por un tiempo, por lo que no deben cantar victoria, pues de llevarla a la Suprema Corte la ganaría de calle.Otro asuntillo, de menos importancia, que consiguen de Corral, es la entrega de Alejandro Gutiérrez para llevarlo a un spa, que ya construyen a marchas forzadas, si no es que deciden prestarle el que tenía El Chapo, aunque es muy grande, por lo menos es lo que se dice en los mentideros, en el penal federal número nueve de Ciudad Juárez. Gutiérrez estará allá mientras le dure el castigo, luego, si lo perdonan mediante algún truco, vía amparo de la justicia federal, saldría, para regresar a su natal Coahuila, a vivir en el destierro político. La duda que persiste entre colaboradores del presidente, estriba en que no se sabe cuánta sopa soltó, o puede soltar, todavía, Corral.Navarrete Prida supo utilizar la charola, él sí, de secretario de Gobernación para regresarle la gobernabilidad al país, según palabras del propio Javier, por lo que se convierte de un solo golpe en el gran operador de Peña Nieto, en lo que resta de su moribundo sexenio, aunque no le alcanzó su poder para anular el evento del Hemiciclo, ni su inteligencia ha dado muestra, aunque apenas llega, de si sabe medir a Corral. Bien se los dijo Gustavo Madero, no están dimensionando al gobernador, él no blofea, van a escalar esto como no tienen idea, y así les está yendo, porque esto no se acaba, el filón encontrado da para explotar la mina más allá de los 5 años del gobierno corralista en Chihuahua.Navarrete Prida ha conseguido un poco de tiempo, se parece algo a la IMPUNIDAD, pero no es así, aun así será útil, por un tiempo, para algunos personajes de la política nacional que no desean seguir siendo mencionados, como Beltrones, aunque en su caso el daño está hecho. Uno que si agarra un poco de oxígeno es Emilio Gamboa, por mencionar sólo a uno, aunque se trata de varios.La tregua es tensa, mientras dure, pero en ese lapso el dinero para Chihuahua llegará, y, con él, acciones claras y transparentes que muestren la voluntad del gobierno para traer ante la justicia a Duarte.Algo debe quedar claro, Corral Jurado no se conformará con ser gobernador de Chihuahua, él va por todo, y lo hará en 2024, con Anaya y sin él, máxime si no gana la presidencia, porque, de perder Anaya, el gobernador sería el líder indiscutible del panismo nacional. Ya lo anunció: esto no se acaba en Chihuahua, seguiremos en bien de todo el país. ¿Así o más claro?Corral encontró la veta de la política hace muchos años, una larga vida como parlamentario le permitió ampliar su campo de explotación, por lo que ahora, es rico en causa. La crítica de que es histriónico contumaz, con apasionado mesianismo y la megalomanía propia de los salvadores de otros, no es sólo por hacerla sino para resaltar que se la cree, la vive y está dispuesto a convertirla en su realidad. Eso ha distinguido a los grandes buenos y malos de la historia.