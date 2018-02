Una tomadura de pelo por dos horas y media

Hizo buenos los pronósticos el gobernador, Javier Corral, hacia la rendición de su primer informe de gobierno: engaños, simulaciones, mentiras y borbotones de demagogia. Con un agregado que por clemencia a las posaderas y riñones de los asistentes al Centro de Convenciones nos pidieron mencionar esperando en Dios no se vuelva a repetir: dos kilométricas horas y media de bla, bla, bla... Muchísimo discurso y números menores; anémico, básicamente insustancial.Desconocemos cuántas personas asistieron al evento masivo, unas mil, mil 500. Es el cupo del centro. A todas ellas, más quienes presenciaron el informe por televisión o por redes sociales, sufrieron de parte del gobernador una tomadura de pelo en propia cara. La audacia “psicológica” del mandatario no tiene límites. Buscó engañar a todos.Recalcó en el tema del día que la marcha por la “justicia y la dignidad” que encabeza a la Ciudad de México, no es electorera. “Que no se equivoquen quienes insisten en darle un vuelco electoral a nuestro movimiento, que no se confundan quienes reprochan que el gobernador haya salido en caravana...”.Debió reír de contento y con el pulgar derecho hacia arriba Ricardo Anaya Cortez, precandidato oficial de Por México al Frente, a quien en los hechos fue ofrendado el informe con recursos públicos, que incluyó comida en Palacio de Gobierno y la atención personalizada en todo momento de la secretaria de Desarrollo Municipal, Rocío Reza Gallegos. Asiento de primera fila en el Centro de Convenciones.Toda la estructura de gobierno fue dispuesta para atender y publicitar al abanderado panista a la Presidencia de la República. No se detuvieron en gastos, recorridos, comidas, videos, fotos oficiales y otros gastos con cargo al erario estatal. La simulación de “un gobierno honesto y transparente”, como osó llamarlo Corral sin remordimiento.Es lo menos pero también lo más en el mensaje de fondo. Anaya arribó al Centro de Convenciones y se retiró de ahí acompañado de los dirigentes estatales coaligados al PAN en Por México al Frente, Pavel Aguilar Raynal, del PRD; y Alan Falomir, presidente del Movimiento Ciudadano. Campaña electoral pura.***El gran ausente en ese reporte de Corral Jurado fue Ciudad Juárez. Para el municipio más importante del estado, sólo tuvo dos o tres menciones sobre datos importantes por su temática pero muy lejos de la grosera deuda centralista que el Gobierno estatal mantiene con esta frontera.Citó la construcción del oratorio para los familiares de los jóvenes victimados en Villas de Salvárcar, la entrada en operación del Fidecomiso de Puentes Fronterizos y el Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías Avanzadas en Ciudad Juárez.Hubiera sido políticamente incorrecto que mencionara a Ciudad Juárez como el principal contribuyente del estado en su área de recaudación de rentas tanto por impuestos vehiculares como de la Junta Municipal de Agua. Exige justicia fiscal distributiva al Gobierno federal pero no la otorga a Juárez.Eso sí, a decir de las estadísticas municipales en materia de seguridad pública, el gobernador se sirvió con la cuchara grande. Reportó incrementos de hasta el 66 por ciento mensual en aseguramiento de armas y decomiso de droga a narcomenudistas pero no dio el crédito a la Policía Municipal cuyos elementos se encargaron de las detenciones y consignaciones respectivas.***Otros aspectos merecen también mención en esta columna dedicada a ese evento ciudadanamente anodino.En materia de salud destacó la inversión de 341 millones de pesos para infraestructura hospitalaria pero ni por asomo citó los más de dos mil millones de pesos en licitaciones de medicamentos y análisis clínicos, al menos el 30 por ciento de ellos impugnadas ante diversas instancias legales.Citó datos que de verdad son inferiores, nimios, para el tamaño de un informe estatal: 26 campamentos en el estado llevados a cabo por 16 organizaciones de la sociedad “para alejar a niños y jóvenes del crimen”, así como “gran trabajo en la “reconstrucción del tejido social”, para lo cual se ha incrementado en 550 por ciento el mantenimiento a las instalaciones deportivas...”Hay cientos de organizaciones de la sociedad civil anotadas en esos menesteres pero la junta de asistencia privada ha sido concentrada, como nunca, en unos cuantos proyectos apoyados más por orden faccioso y político que por su alcance social.Para el terreno económico presentó “con mucho orgullo” un aumento del 4.6 por ciento de empleo en el sector maquilador...” Chihuahua es el primer lugar nacional en personal ocupado dentro del sector industrial de exportación”.También mencionó primeros lugares del estado a nivel nacional en la producción de alfalfa verde, algodón hueso, nuez, manzana, avena forrajera, así como en exportación de ganado en pie al mercado americano...La dinámica de esas actividades tiene que ver con el impulso de los propios empresarios no del gobierno. Específicamente no detalló el gobernador ahí su participación. Será porque se reduce a asuntos burocráticos, cuando más relacionados con los impuestos.De las dos horas y media de histrionismo agotador, casi una la usó Corral en el tema de seguridad y hasta justicia (un aspecto este del Poder Judicial, no del Poder Ejecutivo. Ya sabíamos que responsabilizaría al “entorno nacional” con el 2017 como el más violento para el país y a la “descomposición en materia de seguridad que heredamos”.Rescatamos de todo ello dos datos que sobresalen por engañosos, que haya acabado con los detenidos arraigados; que la calidad del equipo antisecuestros sea obra de la presente administración (viene de Patricia González como Procuradora) y que operen las medidas de protección en favor de las personas defensoras de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de periodistas y de colaboradores periodísticos. “Este convenio está considerado como modelo a nivel nacional”, dijo en colosal embuste.***Sí abordó Corral el asesinato de la periodista Miroslava Breach, sólo para decir que el asesino material fue ejecutado, que el intelectual fue detenido por la Policía Federal y que falta otra persona por detener... ¿y todo el entramado para privar de la vida a la compañera qué? Políticamente perjudicial ofrecer detalles.