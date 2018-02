Ciudad de México.– Ricardo Anaya dice públicamente sentirse “orgulloso” de Javier Corral y su marcha por la dignidad. En privado, sin embargo, el tono no es el mismo, a juzgar por lo que el panista Federico Döring habría dicho a diputados priistas de Chihuahua.Uno de esos diputados, Alejandro Domínguez, aspirante a la alcaldía de la ciudad de Chihuahua, asegura que su homólogo del PAN les comentó la molestia del candidato presidencial del Frente con el gobernador de Chihuahua.No le gusta el protagonismo del que hace gala Javier Corral en la llamada marcha por la dignidad. Siente que le roba reflectores.Mucho menos debe haberle parecido —y esto ya es de nuestra cosecha— que Javier haya declarado que “si no es Anaya, estaría contento si gana López Obrador”.Corral, añadió Domínguez, tiene una agenda muy clara: heredar el liderazgo opositor que, en razón de su edad, dejará Andrés Manuel López Obrador.La bronca es que no tiene el arrastre, la credibilidad, la trayectoria de lucha, ni el conecte de Andrés Manuel con la gente más desfavorecida.Alejandro Domínguez, por cierto, calificó de “soberana pendejada” el regateo de los 700 millones de pesos que le hace la SHCP a Corral.“En Chihuahua pesa más el tema de la corrupción que el de la tortura a Alejandro Gutiérrez. El tema de César Duarte caló muy hondo. Es lo que sostiene a Corral, quien no ha hecho nada como gobernador”, nos dijo.Corral, por cierto, ya anunció la segunda temporada de la Marcha por la Dignidad.¿Y cuándo se va a poner a gobernar? Es pregunta.***En la recta final del sexenio de Enrique Peña no habrá cambios en la estrategia de combate al crimen organizado, ni retiro paulatino del Ejército o la Marina a sus cuarteles.Las fuerzas armadas se mantendrán en esta tarea “avalada y apoyada por la sociedad en todas aquellas ciudades que enfrentan ese flagelo”, dijo ayer el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida.El posicionamiento parece tener la clara intención de apaciguar a los habitantes de las regiones azotadas por los cárteles de la droga que se sienten inquietas y desamparadas ante la posibilidad de un retiro de los uniformados.El gobierno federal reafirmó la continuidad de su estrategia, casi una semana después de la publicación, en el Huffington Post, de un informe de InSight Crime, fundación dedicada al análisis del crimen organizado en América Latina, que vaticina al 2018 como el año que “se afianzará el crimen” en la región.En el caso de México, InSight Crime destaca que, como en otros países del continente, viviremos un año electoral, lo que representa, dice, “un factor más de inestabilidad política”.Destaca los “nuevos picos de violencia” que se han registrado en el país, y asevera que el régimen “ofrece pocas estrategias novedosas para contener los homicidios o el crimen organizado que los motiva.”El análisis vaticina que, sin importar quién gane las elecciones de julio, no se esperan cambios reales en la estrategia hasta finales del año, cuando el sucesor asuma la Presidencia de la República.***Lejos está Marcelo Ebrard de ser “un cartucho quemado más en la carrillera de López Obrador”, como lo llamó el coordinador de los senadores del PAN, Fernando Herrera.El flamante coordinador de la campaña de AMLO en la circunscripción uno del país es un avezado político que puede aportar ese plus que se requiere para llevar al Peje más allá de sus simpatizantes.El exjefe de gobierno, sin embargo, trae una deuda pendiente con los capitalinos: La Línea 12 del Metro.No se le ha probado nada de lo que lo acusan, pero es un fantasma que lo persigue desde hace seis años y que está lejos de extinguirse.El Dream Team de López Obrador en el resto de las circunscripciones se completa con Ricardo Monreal, otro experimentado operador; Rabindranath Salazar; Julio Scherer Ibarra y Bertha Luján.¿Cómo le irá a hacer Gabriela Cuevas ahora que sea diputada de Morena? La regla en este austero grupo parlamentario es no realizar viajes al extranjero con gasto gubernamental.Y como lo recordó ayer en tribuna Rocío Nahle: “Ninguno de los diputados obradoristas cuenta con gastos médicos mayores pagados por el erario, ni andan en vehículos oficiales, ni utilizan celulares pagados con recursos públicos. Y es que austera, austera, Gabriela no es.***Arrancó el jueves el último periodo ordinario de la presente legislatura en el Congreso de la Unión. A pesar de que hay tareas urgentes en ambas cámaras, podríamos apostar que será un periodo de trámite.Las elecciones siempre han sido kryptonita pura para los acuerdos, entre diferentes y seguros estamos de que el 2018 no será la excepción.