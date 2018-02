Durante los últimos días hemos seguido las noticias relacionadas con la desaparición forzada de Marco Antonio Sánchez Flores, un joven estudiante de la Prepa 8, quien fuera detenido por policías de la Ciudad de México y encontrado cinco días después en un municipio del Estado de México, golpeado y desorientado.Podríamos pensar que es un caso lejano, que poco o nada tiene que ver con nosotros y la realidad que vivimos en esta ciudad fronteriza. Sin embargo, la forma como se desarrollaron los hechos, la irresponsabilidad de las autoridades, la tendencia repetida a criminalizar a los jóvenes y revictimizar a las víctimas y la falta de utilización de protocolos para el tratamiento de la desaparición forzada y la garantía de derechos de los adolescentes, son aspectos que desgraciadamente se extienden por todo el territorio nacional. Ciudad Juárez no es la excepción.Aunque hay varios aspectos que merecen un análisis especial, quiero centrarme en esta ocasión en la criminalización de los jóvenes y la forma como la autoridad –y muchas veces los medios de comunicación– cargan sobre las víctimas no sólo el peso de demostrar su inocencia, sino de comprobarla, en muchos casos enfrentando a quienes deberían proteger sus derechos y realizar las investigaciones correspondientes.En el caso de Marco Antonio, como afirmó Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, lejos de que se hagan las investigaciones correspondientes y se dé prioridad al interés superior del adolescente, se desliza la criminalización del joven y pretende incriminársele en el supuesto robo de un celular, como si eso justificara la forma de proceder de las corporaciones policiacas y de procuración de justicia.Así, se presenta a un joven que sufrió el abuso de la policía, la desaparición forzada y muy probablemente tortura, como un sospechoso al que había que detener, sin que el Jefe de Gobierno haya aclarado la forma como sucedieron los hechos y deslindado las responsabilidades.En el caso concreto de Juárez, la forma como las corporaciones policiacas tratan a nuestros jóvenes no es muy distinta a lo que el caso de Sánchez Flores ha evidenciado: una visión de los jóvenes como problema, sospechosos mientras no prueben su inocencia, mucho más aún cuando se trata de jóvenes de origen popular.El simple hecho de ser jóvenes les convierte en sospechosos de delito, no se diga si tienen cierta apariencia o es evidente que son jóvenes pobres. Hace unos días un estudiante me comentaba que ha decidido no salir de noche, porque los policías, sobre todo si anda a pie, lo detienen. “Tiro por viaje me detienen… y eso que no me visto así cholillo, con pantalones tumbados, o así. Con ellos si se ensañan más feo. Yo como traigo la credencial de la Uni, pues como que a veces se detienen un poco”. En ese “se detienen un poco” aclara que a él no lo han golpeado, sólo lo han detenido y revisado (a veces de formas en que se siente muy invadido y agraviado).Narró también una ocasión en la que acababan de asaltar una gasolinera. Él trabajaba de noche y era la única persona que caminaba por ese sector. Ser joven y caminar por su barrio fue motivo suficiente para ser detenido como sospechoso del atraco. Casos abundan, a veces con más violencia, a veces con menos.Lo que permanece es una visión miope, que sigue criminalizando a los jóvenes, tratándoles como si fueran un problema y sin reconocer el inmenso potencial que tienen y representan. En un país que tiene más de 120 millones de habitantes, de los cuales el 50 por ciento son menores de 29 años, es una verdadera tragedia que siga representándoles de esa forma.Qué diferente país seríamos si en vez de gastar los millones que se gastan en reprimir y criminalizar a los jóvenes los destináramos a generar políticas y programas que desarrollen su potencial y que les permitan explorar la creatividad interminable con que cuentan. Empezar a ver a los jóvenes como un recurso y dejar de verlos como un problema será un camino fértil en el reconocimiento y respeto de sus derechos y será sin duda una llave hacia el crecimiento y el desarrollo del país. No parece tan difícil, sobre todo si modificamos nuestra visión y perspectiva.