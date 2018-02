Con antiexplosivos revisan eventos de Corral

Crujen los nervios en Palacio de Gobierno. Hay agitación y hay temor por la seguridad del gobernador, Javier Corral Jurado. Su equipo de vigilancia metió equipo antiexplosivos al Congreso del Estado y al Centro de Convenciones donde presentó su primer Informe de Gobierno.Cada invitado en ambos recintos fue revisado con ostensible mayor rigor del usado para eventos semejantes. Fueron invitados a la Torre Legislativa unos cuantos funcionarios de organismos autónomos y de la propia administración estatal. Los dos diputados por Morena, Pedro Torres y Leticia Ortega, no asistieron, el primero prefirió reportarse enfermo y la segunda tenía “compromisos propios de su investidura”. Así justificaron su ausencia. Tampoco acudió la primera dama y presidenta del DIF, Cinthia Aydé Chavira.Se explica la tensión de Palacio desde el punto de vista de la confrontación bárbara emprendida contra la Presidencia de la República y la grave crisis de violencia e inseguridad que sufre el estado, entre otros factores variados, aunque ese temor contrasta con el origen particularmente priista de quienes cuidan justo la espalda a Corral Jurado.El fiscal general, César Peniche; y su comisionado de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño, fueron altos funcionarios policiacos de regímenes priistas. También el jefe de escoltas, Jesús Manuel Escamilla, quien tuvo el mismo cargo con el exgobernador priista, Patricio Martínez.Del contenido del informe nos ocuparemos mañana. En el Congreso sólo presentó el gobernador el documento respectivo, por la tarde-noche fue el evento “ciudadano”, más de carácter campañero electoral que institucional.***Trato con el pie es decir poco a los maestros, directores y subdirectores del Colegio de Bachilleres en el estado. Las quincenas ahora se las pagan uno o dos días después de cumplidas. Si caen en sábado o domingo, ya no las pagan el viernes sino hasta lunes o martes.Esa es la última queja vertida a esta columna sobre la situación cada vez más explosiva en esa institución de educación media superior perteneciente al Gobierno del Estado. Nos aseguran que el personal docente de todo el sistema de Bachilleres en la Zona Norte correspondiente a Ciudad Juárez es tratado de la misma forma.Son múltiples, variados y consecutivos los hechos de presión y agresiones laborales a los maestros, Directores y Subdirectores no tanto por la falta de recursos económicos sino porque la Dirección General, a cargo de Teresa Ortuño, ha fallado en su pretensión de deshacerse de ellos para relevarlos por panistas.La gran mayoría de ellos surgieron de exámenes realizados por el Servicio Profesional Docente y no por designación directa de los actuales jefes de Bachilleres, así que les han escamoteado prestaciones de toda índole. Ahora los presionan con el sueldo ordinario.Tenemos copia de un oficio dirigido a Ortuño (aparece en la versión digital) por el coordinador estatal del servicio profesional docente, Fernando Robles Velasco, donde exhibe que la funcionaria ha intentado “en diversos oficios” justificar la falta de pago de prestaciones....Inclemente la intimidación y las amenazas.***Uno de los líderes morenistas de nueva generación (dígase apropiadamente expriista) comentó en tono socarrón que “solo por joder, como dijo el español”, se anotaron varios suspirantes para disputar la candidatura a la Alcaldía de Juárez al exalcalde, Javier González Mocken.Las encuestas reales que llevaron a Mocken a registrarse el miércoles como precandidato de Morena ya fueron llevadas cabo durante las últimas semanas, tanto la masiva como la individualizada en los altos círculos del partido de López Obrador. El sondeo que viene a partir de los registros es un formulismo que no creen ni los que se anotaron para oponerse al expriista. “Fue un capricho de “El Pichú” de la Rosa inscribir a uno y a otro”, le agregaron con picante al tema... “Solo por joder...”Tras el registro en las oficinas estatales de Morena, González Mocken terminó en gratificante comilona en uno de los restaurantes más clásicos y más grillo de la capital del estado, La Calesa.Estuvieron ahí con el “precandidato” la delegada de Morena en Chihuahua, la diputada federal, Ariadna Montiel; el dirigente estatal del partido, Martín Chaparro (¡qué cambio, de las exquisitas megatostadas de pollo de La Malinche a La Calesa!), el jefe de redes ciudadanas pejistas, Rafa Espino de la O, y varios integrantes del equipo de Mocken, entre ellos su exdirector de obras públicas municipales”... Esa es parte de la verdadera encuesta, ¿no?***Nadie que no tenga el visto bueno de la vicegobernadora en Juárez, Leticia Corral Jurado, puede ser contemplado para espacios de gobierno ni mucho menos para candidaturas. Más extremo y a detalle todavía, muchos panistas de carácter directivo no recibieron invitación para asistir al primer informe de su gobernador, Javier Corral, porque la lista es revisada por ella y por su auxiliar en la nómina de comunicación social del Gobierno estatal en Juárez, Enrique Torres Valadez (tenemos en la versión digital copia de chat whatsapero como prueba).La vida ha vuelto al cuerpo de varios panistas que sufrían castigo de la vicegobernadora. No tenían esperanzas de aspirar a puestos o de buscar la reelección en alguno de los casos.El exdiputado Raúl García es uno de ellos, Jorge Espinoza es otro; y un tercero es el diputado, Gabriel García Cantú.El primero ya definió que buscará la nominación a síndico con todo y luz verde de doña Lety; también Espinoza, que garuffeó en cena el martes con la diputada Maribel Hernández, también para afinar detalles de su búsqueda por la sindicatura.García Cantú logró quitarse el veto que obstinadamente le colocó la hermana del gobernador durante algún tiempo. Hoy está preparado para recibir de nuevo la postulación de partido para ir por la reelección en el cuarto distrito.Su problema ya no es Lety –hasta el momento–, ahora el acto heroico será tumbar al PRI o a los independientes con su líder político, el gobernador Corral, cargando como lápida una calificación menor al cuatro en esta frontera.