Nuevas revelaciones han colocado una bomba de profundidad en el PRI. Afecta directamente a su presidente nacional, Enrique Ochoa, al vincularlo con una de las 10 personas que la Fiscalía de Chihuahua encontró como parte del andamiaje de la presunta red de corrupción durante el gobierno de César Duarte. El eslabón que amarra a Ochoa es Ángel Meixueiro, uno operador político del PRI, a quien ubican las autoridades estatales como parte del grupo de hombres de paja utilizado por Duarte para sus supuestas trapacerías. A Meixueiro, oaxaqueño de origen, le debe urgir que lo blinden, y su amigo Ochoa lo quiere incluir en las listas para ser diputado federal plurinominal.Meixueiro renunció esta semana a la Coordinación General del Comité de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, donde lo nombró el gobernador Alejandro Murat cuando dejó la Comisión Federal de Electricidad, donde era director de Relaciones Institucionales, bajo la dirección de Ochoa. Los tres son viejos conocidos. Ochoa y Murat coincidieron en sus tiempos de estudiantes de posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York, y Meixueiro fue asesor del entonces gobernador de Oaxaca, José Murat, padre del actual mandatario estatal, en 2000. Sus vidas profesionales se han cruzado por casi 20 años y ahora, a través de Meixueiro, se colocaron en el umbral del escándalo de corrupción de Duarte.Una investigación en la edición impresa de Eje Central ubica a Meixueiro como parte de la indagatoria de la Fiscalía de Chihuahua sobre los presuntos actos de corrupción por seis mil millones de pesos durante el gobierno de Duarte en aquella entidad. Las 50 declaraciones ministeriales que lo involucran a él y a nueve personas más en el entramado, superan los 70 tomos. Hijo de un político priista, desde muy joven participó en actividades partidistas. Lo revelado hasta este momento no arroja suficiente claridad sobre la forma como se vinculó con el gobernador Duarte. Pero un dato circunstancial aporta luz. Duarte era muy cercano al actual coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa, quien fue su principal promotor para que llegara a la gubernatura. Meixueiro, que trabajó en Oaxaca en la campaña presidencial de Francisco Labastida en 2000, también forma parte del manto protector del senador. ¿Fue a través de esa relación como se conectó con Duarte y lo ligó con Ochoa? Eje Central, que reveló que Gamboa también aparece en las indagatorias, publicó qué hicieron Duarte, Meixueiro y Ochoa:“Una de sus acciones estratégicas de alto impacto a favor del PRI la llevó a cabo el 26 de mayo de 2015, junto con el entonces gobernador del estado de Chihuahua, Duarte Jáquez. Ambos firmaron un acuerdo mediante el cual se apoyaba a los productores manzaneros que tenían adeudos con la CFE por cerca de 30 millones de pesos cada uno, y la baja en la tarifa eléctrica de uso doméstico en beneficio de cerca de un millón de ciudadanos chihuahuenses. Esta medida fue considerada por la oposición como una jugada electoral porque ocurrió meses antes de las elecciones federales intermedias”.La negociación con los productores y la reducción en las tarifas eléctricas atajó una creciente presión en Chihuahua contra el gobierno. Pero efectivamente, sirvió para fines electorales. El PRI ganó en las elecciones federales del 7 de junio de 2015 al obtener el 35% de los votos, que le permitieron al partido y a su aliado, el Verde, ganar ocho de las nueve diputaciones federales en disputa.La operación que instrumentó Meixueiro por petición de Duarte y con apoyo de Ochoa, no significa, con la información pública disponible, un acto ilegal, pero está indiciado en el Caso Duarte. No se sabe qué papel jugó Meixueiro para que sea considerado uno de los hombres de paja de Duarte, como se describe a la decena de personas que, según la Fiscalía estatal, fueron a través de quienes se dieron las componendas y se dispersaron recursos públicos para fines electorales. La forma como se estructuró esa red, según la Fiscalía, reprodujo su método en estados como Oaxaca, donde el único enlace hacia esa entidad es Meixueiro.¿Qué hizo el oaxaqueño en Chihuahua para ser uno de los indiciados? Sólo un acto ilegal relacionado con el desvío de fondos públicos, de acuerdo con las investigaciones que siguen escalando niveles dentro del gobierno federal y del PRI. El eslabón de Meixueiro puso la luz sobre el rostro de Ochoa por primera vez desde que estalló el escándalo de Duarte, pero no como líder del PRI, sino como un miembro del gabinete ampliado del presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de director de la CFE. Si Meixueiro es investigado por actos de desvío de recursos para fines políticos, ¿Ochoa era ajeno a lo que su subalterno hacìa? Es difícil imaginarse que no supiera lo que su amigo hacía en nombre de la CFE. Pero todo esto se va a saber. Las ruedas contra la presunta red de corrupción de Duarte ya empezaron a moverse y Ochoa, esté vinculado a ilícitos o no, está metido en un escándalo que, en su caso, probablemente estalle en su cara.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.