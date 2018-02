El 23 de marzo del 2017 fue asesinada la colega periodista, Miroslava Breach; el ocho de noviembre del mismo año fue secuestrado el director de la Clínica Regional de Gómez Farías, el doctor Juan Blas Godínez Ortega. Son sello y emblema ambos casos de la inseguridad y la violencia registrados a lo largo del régimen del panista, Javier Corral Jurado, que hoy presenta ante el Congreso del Estado su primer informe de gobierno.Esos dos casos irresueltos integran una cantidad estratosférica superior a las dos mil 400 ejecuciones de octubre del 2016 cuando Corral tomó protesta como gobernador a la presente fecha.Masacres en lugares públicos, miles de asaltos, robos a casas y asesinatos de sus moradores, robo de vehículos... Violencia generalizada sin fin.Esos datos por supuesto no formarán parte del primer informe del señor gobernador; no habrá un minuto de silencio por el asesinato de Miroslava; tampoco por los cientos de inocentes que forman parte de la estadística criminal, menos una explicación sobre el secuestro del doctor Godínez en aquella región del noroeste que no deja de arder aunque la Fiscalía estatal haya desplazado a los policías municipales desde febrero del 2017.Otro dato fundamental para los chihuahuenses es el incremento de la deuda pública por montos desconocidos pero que debe rondar los 55 mil millones (opacidad importante en esos números) y un déficit anual aproximado a los cuatro mil millones de pesos. Pago de multimillonarias comisiones y otros arrimadijos son pecados inconfesables. Menos en un evento para el aplauso, el autoelogio y la miel.Ayer dijo Palacio de Gobierno que estará enfocado el informe en el combate a la corrupción así “como el manejo de los recursos públicos de forma transparente y honesta”. Se concentrará además contra César Duarte y la Presidencia de la República para justificar la caravana electoral hacia la Ciudad de México.Son temas importantes, en efecto, pero ni lejos a los sustanciales que afectan a los chihuahuenses en el día a día. Casi año y medio de administración funesta y antipolítica a puños.Será el informe, por si fuera poco, un evento eminentemente campañero a favor del candidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, quien confirmó ayer su asistencia al acto de Corral.***No se necesita mucha malicia para descubrir las orejas al lobo pero Carlos Angulo tardó un poquitín.Se trasladó a la ciudad de Chihuahua para registrar su nominación a la Alcaldía de Juárez por su partido, el PAN, pero descubrió que su principal oponente, Ramón Galindo, está muy aventajado en una estrategia para quedarse con la postulación.Galindo aventó el “ofrecimiento” de un procedimiento abreviado al estilo sentencias contra duartistas con la elaboración de un sondeo del que resultaría candidato quien obtenga mayores puntos.Es una maroma desde luego pactada con las dirigencias municipal y estatal panistas que evidentemente cargan la consigna de convertir a Galindo en candidato.Angulo hará bastante ruido para que lo tomen en cuenta. Es bueno para eso, pero ni de chiste el gobernador, Javier Corral, le entregará la candidatura, no porque no pueda ser buen abanderado, sino porque la Alcaldía es considerada perdida frente a Cabada y solamente Galindo se prestará a los “pactos deshonrosos” que llegarán con las negociaciones correspondientes.***Negociaciones o acuerdos bajo la mesa ni por error, han contestado desde la Francisco Villa y Malecón ante los “tendenciosos” trascendidos de que pudieran ser entregados al PRI al menos dos distritos federales de los cuatro que disputarán los independientes en la elección de julio próximo.Por el PRI será candidata de nuevo en el Distrito Uno, Adriana Fuentes Téllez (ya fue diputada por esa demarcación); Gerardo Fierro García en el Dos; Lilia Merodio en el Tres e Hiram Hernández por el Cuatro. Por los independientes, en el mismo orden numérico van Martha Beatriz Córdova, Jurgen Ganser, Iván Pérez Ruiz y María Antonieta Pérez Reyes.De inmediato, los expertos en caos aseguraron que por lo menos negociaría Armando Cabada, –general en jefe de los independientes–, el Uno por tratarse de un apellido literalmente familiar; y el Tres porque en sus arrebatos contra la dirigencia partidista tricolor, Merodio encontró consuelo y terapia política en el cabadismo.Ahora el escenario es por completo distinto. El gasto para la colecta de firmas y la marcha aplanadora que lleva el propio edil hacia la reelección, no serán sujetos de acuerdo ninguno porque son indispensables las posiciones en la Cámara de Diputados. Eso argumentan. Entonces, no irán al sacrificio ni Córdoba ni mucho menos Iván Pérez Ruiz.Con esa contundencia serán atractivas las quinielas. Ni Fuentes ni Merodio llegaron para perder.***Llegó al final el día. Quedó oficializada la postulación del ahora expriista, Javier González Mocken, como candidato de Morena a la Presidencia Municipal de Juárez. Hasta ahora su principal contendiente es el actual edil aspirante a le reelección, Armando Cabada. De Adriana Terrazas, la del PRI, nada se ha vuelto a saber desde que le tumbó la nominación al exrector, Jorge Quintana.No va solo Mocken por la candidatura de Morena. También se anotó como relleno el diputado local, Pedro Torres Estrada. Había hecho este lo necesario por hacerse notar hacia esa nominación pero el comité nacional morenista enfocó su concentración en el exalcalde recién salidito del PRI. Ahora vendrá la tradicional encuesta para tapar el ojo al macho y después la ratificación correspondiente.La anotación de Pedro se dio ayer por la tarde.***Aldonza González Amador es el nombre de quien fue asesora de presidencia del comité municipal priista en Juárez hasta ayer. Se despidió por Face. No necesita detallar las razones de su renuncia porque se desprenden de su texto: “ante las decisiones tomadas en las últimas semanas...”. “Si nuestras palabras no son respaldadas por las acciones, lo mejor es guardar silencio”.Desconsolado Óscar Nieto, el dirigente municipal.