Dos realidades

"La guerra es el arte de destruir hombres. La política es el arte de engañarlos."Jean Le Rond D'AlembertCiudad de México.– ¿Qué tanto puede cambiar un país en apenas a un año? Habría que preguntarle a Donald Trump.El 20 de enero del año pasado, en su discurso inaugural como presidente, Trump pintó un panorama desolador de Estados Unidos: "Madres y niños atrapados en la pobreza en los centros de nuestras ciudades; fábricas oxidadas esparcidas como lápidas a lo largo del paisaje de nuestra nación; un sistema educativo rebosante de dinero, pero que deja a nuestros jóvenes y hermosos estudiantes privados de conocimiento; y el crimen y las pandillas y las drogas que han robado muchas vidas y han despojado a nuestro país de tanto potencial sin realizar." Una "carnicería" es el término que usó para describir lo que estaba sucediendo en la Unión Americana.En contraste, este martes 30 de enero de 2018, en su primer informe de gobierno, describió a un país enteramente distinto: "Éste es nuestro nuevo momento estadounidense. No ha habido nunca un mejor tiempo para vivir el sueño americano." El presidente atribuyó a su propia gestión el crecimiento económico, la creación de empleos y los altos niveles de los mercados bursátiles, que ya se manifestaban un año antes.No es Trump el único político que piensa que todo lo que él hace es maravilloso mientras que no hay cosa buena que puedan hacer sus rivales. Lo vemos hoy en la campaña disfrazada de precampaña de México. Ricardo Anaya del PAN afirma que la buena nueva para el país es que está a punto de terminar el gobierno del PRI, mientras que Andrés Manuel López Obrador de Morena nos dice que la violencia se acabará, no en 15 minutos, como prometió Vicente Fox en 2000 para el conflicto de Chiapas, pero sí en tres años. Todos los candidatos de oposición en el mundo dicen que sus países están en condiciones lamentables, pero todo se arregla en el momento en que llegan al poder.Por lo pronto a Trump le han funcionado muy bien su pesimismo original y ahora su optimismo. Sus cuestionamientos a la situación de Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama le permitieron convertirse en candidato presidencial republicano, pese a no tener experiencia política ni una maquinaria electoral, y después para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Trump fue un candidato de protesta, es cierto, pero supo convencer a los electores que su país estaba realmente en una situación lamentable.Lo interesante es que el presidente no decepcionó a quienes lo vieron en su informe de gobierno pese a cambiar de manera tan radical su visión de Estados Unidos. Una encuesta realizada por la empresa YouGov para CBS News señaló esa misma noche que el 75 por ciento de las personas que vieron el discurso lo aprobaron y sólo 25 por ciento no lo hicieron. Cuando se preguntó a los encuestados qué habían sentido ante las palabras del mandatario, 65 por ciento se manifestó "orgulloso", 35 por ciento "más seguro", 14 por ciento "atemorizado" y 21 por ciento "enojado". Sin embargo, 42 por ciento de quienes vieron el informe se identificaron como republicanos, 25 como demócratas y 33 como independientes. En la población en general 25 por ciento son republicanos, 27 demócratas y 46 independientes (Gallup).Lo cierto es que un país devastado no puede transformarse en un paraíso en tan solo un año. Trump no se preocupa por la consistencia al presentar dos realidades tan distintas. Tampoco sus simpatizantes.Dice López Obrador que el activista Claudio X. González Guajardo le pidió al presidente Peña Nieto detener el avance del candidato de Morena. Lo acusa de financiar una campaña en su contra. Curioso. Según el New York Times, Peña Nieto se quejó de Claudio X. ante su padre por las posiciones críticas que ha tenido contra el gobierno.Twitter: @SergioSarmiento