Entre comida y comida revuelven al PAN

De un sopetón quedó fuera de las nominaciones panistas hacia la alcaldía de Juárez el ciudadano César Ochoa Reyes. Inicialmente muy delfín del gobernador Javier Corral, cayó de su gracia más temprano que tarde al conocer el mandatario la función de enlace y alcahuete de sondeos y encuestas que desempeñó en la Mesa de Seguridad con funcionarios de la administración estatal anterior.El lunes estuvo en Juárez el presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Fernando Álvarez Monge. Comió con Sergio Madero y con Carlos Angulo en unos mariscos en avenida De las Américas. En la tarde pegó la aburridora a miembros del Comité Municipal de su partido aunque con tema importante como la apertura para quienes deseen nominarse hacia diputaciones locales, lo cual significa que los actuales diputados(as) no están seguros de ser postulados para la reelección; después de ahí quedó definida la negativa de Ochoa y terminaron en cena con Ramón Galindo.Hablaron en la sesión del Comité Municipal sobre la candidatura a la alcaldía. Todo mundo desesperado porque siguen en ceros mientras avanza el independiente, Armando Cabada. Pidieron los miembros del comité que se registre quien quiera: Hiram Contreras, Sergio Nevárez, Rogelio Loya... todos.Pero Álvarez Monge y Madero prestaron oídos sólo a dos: Ramón Galindo y Carlos Angulo; el segundo muere por tomar la candidatura aunque el dedo de Palacio apunta ahora a su plan doble Z, Galindo.***Nervios por perder o entusiasmo por el avance, son dos sentimientos que no esconde el gobernador de Chihuahua frente al mundo de enemigos que se ha echado encima y ante las encuestas que registran pasitos adelante de Por México al Frente y su candidato (hasta ahora), Ricardo Anaya.Parece un contrasentido pero no lo es. Concedió Corral una entrevista a El Universal al mismo tiempo que dicho periódico publicó una encuesta que separa por seis puntos a Anaya de Andrés Manuel López Obrador (26 a 32), con un lejano Meade (16) y una Margarita Zavala en cuatro por ciento. Otro sondeo, este de los ahora famosos massive call, presenta prácticamente la misma diferencia para los dos punteros, 18 por ciento para Meade y ocho por ciento para Margarita.El gobernador toca tres puntos medulares en esa entrevista en la que habla de sus reales objetivos, el avance de Anaya: “está creciendo y va a crecer más”; golpear al candidato tricolor: “yo me encargaré de hacerle saber al panismo del país quién es el verdadero Meade... sacó muy rápido el cobre”. Y contra Andrés Manuel López Obrador: “ha involucionado hacia lo peor...”; ahora ejerce un “pragmatismo rampante e inmoral... quiere ser presidente de México a cualquier precio”.Desde ahora visualiza Corral que una eventual derrota del PAN lo dejará completamente fuera de circulación sepa Dios cuántos años, así que no le resta más que zumbar con todo a la mano a Meade en primer orden, y al puntero “Peje”.Ha dejado en los hechos su cargo para asumirse en el gobernador electoral. Sin duda lo veremos en ese carácter mañana, durante su primer informe en el aristócrata Centro de Convenciones de la Ciudad de Chihuahua. Sólo un paréntesis obligado en su caravana campañera hacia la Ciudad de México.***Silenciosamente fue sacado Rogelio Loya del Seguro Popular y así de puntitas fue llevado a la Subsecretaría de Desarrollo Social, donde “opera” al alimón con el exjefe de esa dependencia, Hugo Almada Mireles y con el subsecretario del Gobierno estatal en Juárez, Ramón Galindo Noriega. Buscan colocarlo en lugar de la titular del área, Alba Irasema Cardona Trevizo.No sabemos hasta qué fecha fue Loya director del Seguro Popular en Juárez. No se caracteriza la administración estatal precisamente por su transparencia, sino todo lo contrario. Hubo muchas versiones sobre negocios que anduvo haciendo con funerarias y proveedurías diversas. Por supuesto irregulares. Todo calladito.Este mismo funcionario trabajó con las administraciones estatal y municipales anteriores (priistas). Les vendía uniformes y otros múltiples artículos, hasta ferreteros.Más allá de los trascendidos y las afamadas posibles transas, el también exdiputado local sostuvo fuertes enfrentamientos con el subsecretario de Salud, Arturo Valenzuela Zorrilla. No lo soportaba ya como subordinado.Desconocemos cual es la nueva función de Loya en Desarrollo Social. Nos aseguran que fue colocado como segundo de Alba y que muy pronto la relevará en el cargo pero han bastado unos días en la dependencia para generar un ambiente denso entre todos los empleados del área. En este caso habrá nueva guerra igual de bárbara e inclemente como la sufrida por Almada. Vienen las apuestas.***Buena revolcada la de Sanjuana Martínez en Sinembargo.mx al gobernador Corral. Ella fue una partidaria fiel de Alianza Ciudadana, igualito que el catedrático de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) Enrique Salmón, convertido hoy en feroz crítico del “nuevo amanecer”, particularmente de uno de sus productos, el rector de la UACH, Luis Alberto Fierro. A su intensa campaña le llama “peregrinaje y lucha contra la corrupción”.La decepción de ambos excorralistas debe ser descomunal. A flor de piel.***Ahora resulta que el director de Obras Públicas, Gerardo Silva Márquez, no puede dar entrevistas periodísticas porque “estamos recabando firmas”.Por peteneras ha salido el funcionario municipal con tal de no responder a múltiples cuestionamientos sobre su área; o más que cuestionamientos, requerimientos informativos.Meros pretextos, el alcalde Armando Cabada retomó su función con la misma normalidad que antes de ir precisamente por las firmas.