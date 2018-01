"La Coneja" desenmascara pacto deshonroso

En política es de habilidosos lanzar gasolina y provocar incendios que no quemen a quien o quienes los ocasionan. Bien achicharrado está quedando el gobernador, Javier Corral, con otro tema empapado de combustible al que puso el cerillo encendido sin medir las consecuencias.Ayer el mandatario aceptó la existencia de un proceso para sacar del penal estatal de Aquiles Serdán a Alejandro Rodríguez, “La Coneja” y trasladarlo al reclusorio federal en Ciudad Juárez.Le dio Corral muchas maromas verbales al hecho. Armó conferencia de prensa en Aguascalientes para asegurar que la Federación “está llegando a cosas muy delicadas, desaseadas, en esta treta para tener en su poder” a Gutiérrez, acusado de sacar 250 millones de pesos de las arcas estatales chihuahuenses para llevarlos al PRI nacional.Aseguró que no fue el Gobierno de Chihuahua quien tuvo la iniciativa para el traslado sino el “gobierno de Peña Nieto, que fue aceptada (¡!) pero bajo la condición de que no lo llevarían a la Ciudad de México”...Ah, y la PGR “debe declinar la carpeta de investigación sobre tortura” iniciada por los abogados de “La Coneja”. Lo pescaron con eso del Protocol de EstocolmoNavaja en mano, Corral cortó escandalosamente sus venas la semana pasada, el 24 de enero sobre el tema: “es falso y tendencioso por parte de Diario de Chi-huahua y Diario de Juárez difundir a sus lectores LA IDEA de que se pactó entre los gobiernos del Estado y la Federación en torno a la investigación que lleva a cabo (la Fiscalía estatal) sobre el caso de peculado agravado por 250 millones de pesos”. Así dice un comunicado de prensa sobre la palabra “pacto” usada por los Diarios en un encabezado de portada con ese asunto. Ninguna claudicación o “pactos deshonrosos”, remató el boletín.En esos días se reunió Corral con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida; y el fiscal general, César Peniche, con el titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz.Queda con toda esta trama exhibido el negado pacto más que deshonroso entre el gobernador y las autoridades federales, una revelación más en la infinita lista de embustes característicos del nuevo amanecer.***El enlace entre la Mesa de Seguridad y varios exfuncionarios estatales, César Ochoa Reyes, admitió en su cuenta de Face que “algunos amigos muy queridos del PAN” lo están considerando para ser su candidato “a la alcaldía de nuestra querida ciudad. ¡Su cariño por mí los ciega”!Manejamos aquí ese tema el pasado fin de semana. Hablamos de la sórdida trayectoria de Ochoa como integrante de la Mesa de Seguridad. Fue definido como “recadero-sicario”, de Jorge Contreras Fornelli, Jorge González Nicolás y del propio exgobernador, César Duarte. El adjetivo le pareció “genial”, anotó en la red social.Ahí mismo escribe Ochoa que no ha respondido a la invitación hacia esa postulación, convertida en una migraña para el gobernador Corral y las dirigencias estatal y municipal panista. Ni perico de los palotes acepta ir a lo que se considera un sacrificio frente a la fuerza del independiente, Armando Cabada. Carlos Angulo mantiene tercamente levantada la mano pero en Palacio no lo ven ni lo quieren ver. Ayer comieron con él los dirigentes municipal y estatal, Sergio Madero y Fernando Alvarez. Solo como plan z lograría algo.Ochoa es el valiente buscado por el gobernador aunque le amanece quedar reducido a la nueva edición Vicky Caraveo, traicionada por Corral y el PAN en 2016, dicho de propia boca.***La vicegobernadora en Juárez, Lety Corral Jurado, armó pic nic de fin de semana agregándose a la “caravana por la dignidad unidos con valor” que encabeza desde Ciudad Juárez su hermano el gobernador.Fue vista ella en los eventos de Torreón (hay fotos en la versión digital de La Columna). Desde luego, siempre custodiada por su auxiliar el Coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado en Ciudad Juárez, Enrique, “Quique” Torres.Ya sabemos que doña Lety no reduce su papel en gobierno a simple hermana del gobernador sino a operadora del mismo en muchos asuntos, en el PAN municipal, en el estatal, en la sucesión en Rectoría de la Autónoma de Ciudad Juárez, la “búsqueda” de candidatos, etc., Entonces no sólo anduvo en la caravana como mera ciudadana más.Surge entonces la duda sobre los gastos correspondientes; ni ella, ni Torres, ni los funcionarios de todos los niveles que van en el grupo (cuatro camiones) pernoctan en gimnasios o lugares semejantes habilitados para dormir en las distintas ciudades que va tocando la caravana; no, se quedan ellos en hoteles de cinco estrellas y se alimentan ahí mismo. Nada de inmolaciones por la patria.A ver cuál es la explicación que sacan o cómo justifican luego esos gastos para un recorrido que hemos insistido es de índole por completo electoral.***De principio a fin, el show y las emociones fuertes con la dedodesignación de candidatos priistas a diputados federales.Cerró con broche de oro la senadora del IVA fronterizo del 11 al 16 por ciento, Lilia Merodio Reza, que mediante un manejo espectacular consiguió el distrito Tercero. Tumbó a la joven exdiputada y exlíder del PRI municipal, Mayra Chávez, que hasta un fúnebre oficio debió firmar en puño y letra para “declinar” su intención de seguir peleando la postulación a la ahijada de la FSTSE quien, por cierto, tuvo el fin de semana una extraña comida en el caro Mochomos de la ciudad de Chihuahua con uno de los grandes amigos y operadores del gobernador Corral, el síndico Miguel Riggs (foto en la versión digital).Con el Tercero definido quedó completo el cuadro en los nueve distritos. Nunca apareció oficialmente “Teto” Murguía por el Segundo. Ha empezado a trabajar con toda la intensidad y actitud que le caracterizan a favor del duartismo encarnado en Adriana Terrazas, candidata a la Alcaldía. Faltaba más; ya disminuido en gastos… políticos.