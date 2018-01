Van ganando los porros del gobernador

Resultó efectiva la amenaza vertida por Lucha Castro en contra de Nadia Siqueiros. La diputada, representante del distrito 12 en Chihuahua es una de los cinco legisladores panistas que no irán a la reelección, todo ordenado desde Palacio de Gobierno.El otro sacrificado es Miguel La Torre, especialmente maltratado por el gobernador que le quitó la coordinación del grupo parlamentario panista en abril del año pasado. El de La Torre es el distrito 16, el único que no entró en el convenio de coalición firmada con PRD y Movimiento Ciudadano.Sacar a los dos legisladores de la próxima Legislatura tiene dos objetivos: primero, castigar a quienes no se ciñen a las instrucciones giradas por el gobernador; segundo, minar el poder del grupo panista duartista.Caro le salió a La Torre avalar al auditor Ignacio Rodríguez –en contra de lo dispuesto por el gobernador Javier Corral que destituyó a ‘Nachito’ poco tiempo después-. También pasaron la factura para Siqueiros quien se “atrevió” a cuestionar al secretario Víctor Quintana en su comparecencia.Tampoco ayudaron a Siqueiros sus gestiones para llevar al Congreso una conferencia de los escritores argentinos de ultraderecha Nicolás Márquez y Agustín Laje, visto muy mal por el gobernador y sus cercanos, como la expresidenta del Congreso Blanca Gámez, cercanísima también a Lucha Castro.***Tremendo espectáculo el que ofreció el priismo el fin de semana con la aplanadora pasada para eliminar de cualquier reducto del duartismo en el prerregistro de los aspirantes a puestos de elección popular estatales y federales.Enrique Serrano guardó el folder donde estaba toda su papelería lista para contender en el segundo lugar de la fórmula por la senaduría. El resto de su grupo pelea con uñas y dientes por obtener la ansiada candidatura al distrito federal 3, con cabecera en Juárez, donde se apuntaron Lilia Merodio, Aarón Yáñez, Gloria Porras, Ariel Díaz de León y Mayra Chávez.Chávez, que ansía el fuero legislativo, tiene ya el registro aprobado, pero el PRI concedió derecho de audiencia a Porras, Díaz y Yáñez por no cumplir algún requisito de la convocatoria.Adriana Terrazas mandada al matadero en una competencia por la Alcaldía juarense donde los partidos dan por perdida la elección, víctimas del independiente Cabada.En la operación resultó ganando Omar Bazán, que hasta se dio el lujo de impulsar a su cercanísima Mónica Meléndez para dos candidaturas, una por el distrito local 15 –bastión panista por excelencia- y otra por el 6 federal, donde ¡oh sorpresa!, no tiene competencia.Enojo, decepción y tristeza para muchos que apostaron porque Patricio Martínez se quedara con la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua. Al quite le entró el diputado Alejandro Domínguez, que bailó a ritmo de mariachi para encender los ánimos que veían en Patricio la posibilidad de recuperar la capital.***Por si alguien tenía duda, quedan de manifiesto las prioridades en política. La senadora Graciela Ortiz, aspirante a diputada por el distrito federal 9, tiene como suplente a Georgina Zapata, actual diputada federal y también aspirante. Mientras que la senadora Lilia Merodio tiene como suplente a la legisladora federal Adriana Terrazas, ambas buscando postulaciones.De concretarse las postulaciones de Merodio y Ortiz, el PRI perderá dos escaños, en detrimento de la representatividad popular, de la que nadie acuerda.En la Cámara de Diputados el PRI y Chihuahua tienen una curul sin ocupar, correspondiente al distrito nueve. Permanece así por la muerte de Carlos Hermosillo y la falta de toma de protesta de Antonio Tarín, encarcelado.***Martes, miércoles o jueves esperaban en esta frontera a José Antonio Meade en su gira como precandidato a la Presidencia de la República.Vendría el exsecretario de tres dependencias a ver al priismo juarense que de unidad y entusiasmo hace tiempo que no sabe.Si el precandidato pregunta, habrá que avisarle que ni Héctor Borunda ni Antonio Andreu se acercarán a su partido, así que no están, si es que alguien los busca.A como andan las cosas, lo más seguro es que el precandidato haya decidido aplazar su visita; de nuevo.***Le llegó a Armando Cabada el requerimiento oficial del Instituto Nacional Electoral para que dé cuenta de la lana que usó para la recolección de firmas.El oficio le pide informes fiscales y contables de ingresos y egresos sobre el origen de todos los recursos utilizados tanto de forma personal como en su carácter de suspirante a la candidatura para reelegirse en la Alcaldía.Para ayer, el equipo del independiente había juntado ya más de 80 mil firmas y el 2 por ciento de las mil 176 secciones electorales.Lo de la fiscalización, junto a la comprobación de la autenticidad de las firmas, es el más grande dolor de cabeza de los independientes, que haciendo gala de la denominación, recurrieron a los asesores de “los políticos de siempre” para juntar apoyos y dineros.***Enrique Peña Nieto canceló su gira del martes 30 de enero a Reynosa, Tamaulipas, por problemas de inseguridad.Que el primer mandatario del país no pueda acudir a una región ni siquiera con el apoyo logístico y de seguridad del Estado Mayor Presidencial es una muestra del nivel de peligrosidad de la región.Para el presidente el saldo es algunas notas, críticas y poco más. Para los tamaulipecos, que no pueden cancelar su existencia en la zona, son ya forma de vida la violencia y amenazas.***El 10 de enero pasado cumplió un año la promesa del gobernador Javier Corral de implementar “cuanto antes” una legislación para la regulación de publicidad en medios.A inicios de año, en esas entrevistas a medios nacionales que tanto gustan al jefe del Nuevo Amanecer, se anunció de nueva cuenta que Chihuahua sería punta de lanza en la materia.Hoy, sigue el Congreso sin iniciativa al respecto, pero eso sí, caravanas y autobuses de lujo no faltan.