Elecciones en puerta; democracia simulada

Hoy, ningún partido político puede presumir que sus candidatos representan la voluntad de sus militantes y simpatizantes. Ninguno. ¿Cómo podrán entonces hablar de democracia en las campañas políticas?. Tremenda incongruencia de nuestra democracia a la mexicana.Lo que es todavía peor. A nivel nacional, tres coaliciones agrupan a nueve partidos políticos. Es decir, mediante estas coaliciones se pone en tela de juicio que algunos de esos partidos, o todos, pudieran competir por sí mismos con regulares posibilidades de obtener buenos resultados en la contienda electoral, lo que, de entrada, cuestiona severamente la real representatividad de esos institutos políticos.Se supone que los partidos políticos aglutinan en sus filas a simpatizantes que coinciden con sus doctrinas, ideologías y postulados, y que, mediante esas coincidencias, dichos institutos políticos mantienen una representatividad más o menos importante de la población en general, lo que les permite competir electoralmente. O al menos, eso es lo que debiera ser.¿Por qué deciden asociarse dos o más partidos políticos? Bueno, porque consideran que juntos, sumadas sus fuerzas, pueden obtener mejores resultados en una contienda electoral. Pero también se deduce lógicamente que quienes suman fuerzas primero, no tienen cada uno por sí mismo las fuerzas suficientes y, segundo, mantienen el mínimo de coincidencias para sumar sus fuerzas.Estos razonamientos de pura lógica elemental tienen confundida a buena parte de la ciudadanía, cuando ven como aliados a partidos políticos como el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, entre los que parece haber más diferencias de fondo que coincidencias.Acción Nacional, tradicionalmente un partido de derecha, conservador, ligado estrechamente a la Iglesia Católica y al sector empresarial. Estoy hablando de las percepciones sociales, no de lo que en la realidad sea. Mientras que, tanto PRD como MC, se han distinguido por enarbolar los postulados de la izquierda mexicana, más radical el PRD que MC, pero que finalmente se oponen (de fondo) a los postulados del PAN.En el PAN están a favor de la vida, así lo establecen sus estatutos y principios de doctrina, por lo tanto, están contra el aborto. En tanto, en el PRD y MC han impulsado con inusitada fuerza leyes y programas encaminadas a legalizar el aborto. Vaya, no solo a legalizarlo, sino incluso a promoverlo como un derecho las mujeres. ¿Cómo zanjarán los partidos coaligados esta diferencia de fondo?Pero este conflicto de intereses e ideologías no se da solo en “Por México al Frente”, ni tampoco se reduce a ese tema. Las diferencias entre los partidos que conforman las tres coaliciones que hoy contienden, son grandes.También entre PRI, PVEM y PANAL hay sustanciales diferendos, tanto en principios, ideologías, doctrinas e intereses, pero más aún, los hay en la fuerza política y social que cada uno tiene. A pesar de lo mermado que hoy se encuentra el PRI, supera por mucho la capacidad y fuerza de sus aliados.Lo mismo ocurre en la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena, el PT y el PES. Aunque los dos primeros son viejos aliados electorales desde hace muchos años (2006), y pese a que Morena es de muy reciente fundación, el partido de López Obrador supera por mucho la fuerza política del PT, partido que incluso estuvo a punto de perder el registro en la elección del 2015. Y bueno, las diferencias ideológicas, de principios y de doctrina que ambos tienen con el PES son evidentes.¿Por qué entonces se alían estos partidos políticos con quienes más bien deberían de ser sus contrincantes políticos naturales? Pragmatismo político puro. El único objetivo de alcanzar el poder, por el poder mismo, ante circunstancias inéditas que ponen en peligro su estatus de “partidos en el poder”, así como todas las ventajas, beneficios y ganancias que de ahí se derivan.Y evidentemente son el PRI, el PAN y Morena quienes encabezan estas tres coaliciones, buscando con las alianzas reafirmar (o alcanzar en el caso de Morena) sus privilegios dentro de una clase política cada vez más desprestigiada y deplorada por la sociedad. Al punto incluso de sacrificar principios, ideologías y doctrinas que por décadas han defendido.Pero esas coaliciones tienen otro efecto menos deseable aún. En busca de una supuesta y pretendida democracia (así escomo justifican sus acuerdos o pactos electorales), han terminado por ahogar, por sofocar, o en algunos casos hasta desaparecer por completo, la democracia interna que debería privar en cada instituto político.Si bien es cierto que, la normatividad electoral otorga a cada partido la libertad absoluta de decidir internamente sus mecanismos de selección de candidatos o dirigentes, también lo es que, en un mínimo de congruencia con los postulados básicos de la democracia, estos deben cumplir con ciertos básicos para estar en concordancia con la exigencia social, pero también para ser consistentes con el sistema político y electoral que nos hemos dado los mexicanos a través de los años.Pero democracia es lo que menos hay al interior de los partidos políticos. En Chihuahua, el PRI ha dado muestras, durante los días recientes, de un manoseo grosero, autoritario, excluyente y antidemocrático de sus candidaturas. Mediante anuncios oficiales o filtraciones informativas, se dieron a conocer los nombres de quienes podrían aspirar a cargos de representación popular, para luego, sin el menor rubor, disimulo o escrúpulo, “bajarlos” de la rueda de la fortuna y poner a otros, ocasionando con ello un gran desconcierto entre los militantes y simpatizantes de ese partido.Las dirigencias del tricolor han ignorado por completo la voz de sus militantes. Pero eso no es nada nuevo en el PRI, así es como ha funcionado desde su fundación este partido. Sin embargo, nunca como ahora, al menos en Chihuahua, se había percibido tanto descontento e irritación entre quienes serán los encargados de pedir el voto para sus candidatos.En el PAN la historia no es mejor. Antes, todavía hace dos o tres elecciones, el blanquiazul siempre se caracterizó por sus intensos procesos democráticos internos, y eso lo hacía distinto de otros partidos. Eso le permitió acceder a posiciones de poder y ganar elecciones. Porque la ciudadanía percibía que sus candidatos eran producto de verdaderos procesos democráticos internos, y no dudosas designaciones de sus dirigencias, con intereses no siempre confesables.Hoy, eso no existe más en el PAN. La democracia interna de este partido, otrora su fortaleza moral ante la sociedad ha desaparecido por completo. El dedazo priista llegó para quedarse al PAN ¿Hace cuántos años que no se define una candidatura mediante sus convenciones o asambleas de militantes?.De Morena no hay mucho que decir. Desde su fundación y muy al estilo de Andrés Manuel López Obrador, se practica una democracia bastante “sui generis”, por decir lo menos, en la que las votaciones a mano alzada, el consenso y las tómbolas (rifas de candidaturas), son la principal virtud de su “democracia”.Lo poco que pudiera quedar de democracia, inclusión, pluralidad y transparencia en estos partidos, ha quedado completamente aniquilado con sus coaliciones electorales, figura que les permite a las dirigencias de cada partido acordar entre ellos y tomar decisiones directas en las asignaciones de candidatos. ¡Adiós democracia!Quizá este análisis es lo que explica la creciente expectativa y esperanza social hacia los candidatos independientes. Más allá de cuestionamientos o descalificaciones hacia la pretendida o supuesta independencia real, la sociedad percibe que quienes buscan un cargo de elección popular, sin el apoyo de un partido político, están libres de la pesada loza que significan estos y, por tanto, más cercanos a las demandas reales de los ciudadanos.En Chihuahua, y particularmente Ciudad Juárez, es donde más candidatos independientes se han registrado en todo el país, lo que ha despertado la preocupación de quienes, desde las cúpulas del poder, están dispuestos a hacer lo que sea, lo que sea, para impedir que los independientes ocupen sus lugares, privándolos así de los enormes beneficios y utilidades que hoy reciben.La elección del domingo 1 de julio de este año avizora una cerrada pugna, pero no será entre coaliciones o partidos. Será entre grupos enquistados en el poder contra la voluntad ciudadana. Veremos y diremos.