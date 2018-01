No se puede negar que tanto al país como a la entidad ha llegado una oportunidad inigualable, en los últimos tiempos, para desplegar lo mejor de la política cuando se asume con vocación genuina. Cuando vienen, han de aprovecharse porque con igual velocidad se van y, entonces, se queda en un estancamiento, o incluso más abajo. Las elecciones de 2016 demostraron un hartazgo inocultable con el régimen priísta, que ha tenido una sobrevida que lastra y puede frustrar una transición democrática completa, máxime si tomamos en cuenta que la mexicana ha sido tan acompasada que en cada elección está por llegar y a la vez se posterga para la siguiente, en medio de conflictos y grandes desgates.En ese contexto la futura elección general –la de Presidente y Congreso de la Unión– ofrece cada vez más visos de una pugnacidad que fácilmente puede desembocar en la violencia, que favorecería únicamente al viejo autoritarismo instalado hoy en Palacio Nacional, atrincherado en la defensa de la corrupción política como mecanismo de gobierno y en la Ley de Seguridad Interior que cada vez más muestra su rostro verdadero hacia las soluciones de fuerza, sustentadas en la reserva militar del llamado al uso “legitimo” de la violencia para sustentar lo establecido. Si eso prevalece en la escena pública, quiere decir que estamos en la inminencia de una tragedia política. Por eso reivindico el momento de la política, en la concepción que nos dejara el escritor José Emilio Pacheco, como la suprema invención para civilizar la discordia. Y civilizarla significa que todo el proyecto de nación y su enmarcamiento en la globalidad están sujetos a grandes transformaciones y a la ruptura de los privilegios existentes por la vía pacífica.Cualquiera de nosotros que se aproxime a un medio de comunicación no necesita más para percatarse de la gran violencia que azota a la política y la pobreza de los partidos políticos y sus principales actores para debatir nuestros grandes y graves problemas. No dotan a la ciudadanía de una información que induzca a un voto verdaderamente consciente y atento de lo que está en juego en la república. Los partidos no asumen el carácter de organismos de interés público; al contrario, suelen parecer simples franquicias que se adquieren a modo o con truculencias a cuantos no tienen más pretensión que los proyectos huecos de poder. Sé que los partidos han evolucionado, que ya no se definen, como en el pasado, por las ideologías y los programas perfectamente demarcados. Pero aun así, es indispensable que decanten sus propuestas y objetivos y, sobre todo, que los actores asuman el rol que realmente les corresponde. Y en esto pienso en los que, estando al frente de instituciones representativas, han de cumplir su tarea rigurosamente, sustentados en el presupuesto de lo público, de sus facultades expresas y limitadas.El país se ha caracterizado por la subsistencia de partidos satélites, por el corporativismo, por el clientelismo, caracteres que se narran más relevantes cuando se visualizan las características del Estado; pero se olvida que buena parte de las decisiones transcendentes suelen tomarse en agencias informales para luego darles un barniz de constitucionalidad que desmiente hasta la existencia misma del Estado como tal. El drama es tal que muchas veces una decisión congresional se toma en el Ejecutivo, o ni ahí, sino en alguna oficina donde se tiene interés en sesgar en beneficios extraños a los del interés de la sociedad. En otras palabras, hablo de la simulación que provoca hartazgo.Si estas ideas las llevamos a la escena de Chihuahua nos sirven, en principio, como bisturí para separar lo que es el simple ataque de aquello que tiene que ver con la crítica necesaria, que ciertamente duele, pero que es indispensable. A la caravana que encabeza la burocracia y Corral quién puede ponerla en duda cuando su contenido es propiciar el llevar a César duarte al banquillo de los acusados y recuperar el patrimonio de los chihuahuenses; y todavía más profundo, cuando toca la llaga de un federalismo falaz y opresivo que emplea los ingresos públicos y el presupuesto como los poderosos instrumentos de dominación que privilegiadamente ha utilizado el régimen presidencial, al frente del cual ha habido muchos priístas y dos panistas que se condujeron de igual manera, quizá presas de una cultura política dominante, pero sobre todo por atender los intereses que los han auspiciado.Aquí es donde cobran importancia las críticas puntuales. Luego de reconocer mérito, hay que decir que la justicia no puede ni debe ser selectiva, que ahí donde haya alguno que ha pisoteado desde las instituciones a la sociedad, le alcance una penalidad; que se reconozca que se ha dejado pasar el tiempo ventajosamente para traslaparlo con momentos electorales y así obtener ventajas partidarias. Aquí la defensa de la política lo es también del derecho. A su vez, la convocatoria a trazarle metas a un nuevo federalismo –insisto que el actual es falaz, discrecional y controlador– se ha de trasladar a la disputa en el proceso electoral general para que, gane quien gane, se adopte el compromiso de una transformación necesaria que es, ni más ni menos, una reforma de Estado de gran calado y por tanto una decisión de amplísimo consenso, histórica si nos atenemos al calificativo con el que se da gravedad a la exposición de esa idea.Javier Corral ha recriminado a sus homólogos por la ausencia de solidaridad con su lucha. Pero el problema radica en que precisamente la presenta como “su” lucha, siendo que es prácticamente de todos y que pague el costo el que no se acerque a este combate. Mejor sería que escucháramos de este político que convocó a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México a emprenderla, y lo que le habrían contestado, que levantase protagónico a una batalla que inocultablemente requiere consenso nacional.Se podrá decir que del agravio se pasó a la acción y sería un hecho incontrovertible, pero esa forma de reaccionar, como bien lo han dicho analistas del Estado mexicano, ya no es el mecanismo que hoy se demanda. Habría que decir que la política de ingreso y presupuesto en este país es ignorada por la inmensa mayoría de los mexicanos; es materia para iniciados en las grandes empresas y el sector tecnocrático de la burocracia hacendaria. El famoso ramo 23, los recursos extraordinarios que se reparten los meses de diciembre de cada año, era conocido a plenitud por el gobernador chihuahuense, su inequidad también, los convenios firmados no se diga. Y sin embargo el incumplimiento ha propiciado un pronunciamiento “revolucionario”, intempestivo, con respuesta esponaneísta, reactiva y con mal uso de la institucionalidad constitucional misma, que le daría mejor contenido a una pugna que de antemano está moralmente ganada.La interlocución, cargada de contradicciones con el gobierno federal, no tiene por qué realizarse apelando a una caravana o a una asamblea mitinezca, sino al poderoso soporte que da la legitimidad de un cargo electo con soporte ciudadano indiscutible. Hacer valer la autonomía del régimen interior e interponer la investidura gubernamental, y aun la congresional, municipal y demás herramientas de impugnación constitucional para levantarse ante el presidente de la república y reclamar los intereses de Chihuahua con la autonomía y soberanía que tiene una entidad del pacto federal. Si a eso sobreviene, como es fácil deducir, un gran apoyo y movilizaciones populares, estupendo. Pero no fue ese el camino y ahora lo que vemos es algo así como la escenificación medieval de San Jorge enfrentando al dragón, y ciertamente no estamos para eso. Se favorece la pugnacidad estéril.Pero una vía así tendría como presupuesto algo más: demostrar capacidad de asumir desde el gobierno una demanda social mucho más vasta que incluye, pongamos por ejemplos, recuperar la paz en las calles, acabar con la extraterritorialidad en manos de los delincuentes, profesar la genuina división de poderes, independencia de los partidos políticos, incluido el gobernante, resolver rezagos sociales y más. Al que me diga que porqué reclamo esto ahora, le respondo que lo han hecho muchos a lo largo de varias décadas infructuosamente.Veo en la administración pública actual un ánimo de pugnacidad y teatralidad estériles particularmente en los problemas internos a Chihuahua. También que se está realizando una actividad política electoral con interés presente y futuro. No es nada extraño, sólo que no se corresponde ese comportamiento con una visión de Estado y democrática, acorde con los peligros que acechan al país.Hay intolerancia a la crítica y se le cataloga como una apuesta por el fracaso, sin distinguir, precisamente, la importancia de lo que sí es crítica, reconociendo que lo segundo también está presente y que si se encara bien, caerá por su propio peso. Y encima de todo eso la expresión de un dolor reclamante: que no se cierran filas en torno a un líder que no ha tenido ni la entereza ni la pericia de llamar, como realmente se convoca, a las grandes empresas que perduran. Y digo esto consciente de que si en otras partes ha habido revoluciones de terciopelo, a nosotros nos falta mucho para llegar allá. Aquí han sido de piedra volcánica