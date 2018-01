Elecciones de incertidumbre

Las elecciones de este primero de julio serán las más grandes que se hayan realizado en el territorio nacional en los últimos tiempos y en el Estado de Chihuahua.Salvo el puesto del gobernador Javier Corral Jurado, todos los demás cargos de elección popular estarán en juego y seguramente cambiarán de actores. Los resultados de la elección se antojan inciertos, ninguna corriente política puede decir que tiene los triunfos asegurados.Tal vez solo las elecciones de las alcaldías de Chihuahua, Juárez y Parral presentan una relativa certidumbre, pero todas las demás se encuentran pendientes de un hilo. En lo que se refiere a las diputaciones, regidurías y sindicaturas no hay nada escrito.Por lo que toca a la Presidencia de la República, que también está en juego, algunos politólogos de café han estado recurriendo a los vaticinios de adivinos y brujos. Tenemos que el brujo menor ha predicho que las elecciones las va a ganar Andrés Manuel López Obrador pero a renglón seguido les aseguró que el primero de diciembre tomará posesión como presidente de México el señor José Antonio Meade lo cual entraña una contradicción desde cierta óptica aunque a algunos les parece muy lógico; no lo sé, se presta a mucha confusión.En el estado de Chihuahua las cosas se encuentran muy confrontadas, todo apunta a predecir que el PRI se enfila a una de las derrotas más estrepitosas de los últimos tiempos.El gobernador Corral se encuentra envuelto en un activismo político fuera de serie. Con su caravana, donde reclama un trato más justo para Chihuahua por parte del gobierno federal y una presión para lograr que el gobierno federal le imprima rapidez al procedimiento de extradición del ex gobernador Cesar Duarte, las cosas no han ido del todo bien.Podremos decir que quien más le ha hecho eco al gobernador en su reclamo es el propio gobierno federal que ha anunciado una serie de acciones para agilizar la extradición del exgobernador que actualmente se encuentra prófugo y están revisando con cierta diligencia las cuentas para nuestro estado.De ahí en más la caravana ha experimentado un entusiasmo decreciente al grado de que se han filtrado informaciones que nos dicen que la caravana se ha desinflado puesto que solo la integran aproximadamente entre 60 y 80 personas, dando un aspecto desahuciado.Como que al mismo le ha faltado un decidido impulso por parte del Partido Acción Nacional a lo largo de todas las zonas que está atravesando la caravana para que no se vea tan desangelada y que el movimiento político organizado por Corral pueda ser aprovechado por la campaña electoral del partido azul y blanco a la Presidencia de la República.Si las cosas siguen como van, la llegada del escuálido contingente a la ciudad de México va a estar muy fría y se convertirá en un estrepitoso fracaso. El señor Anaya tiene que organizar su poder de convocatoria para evitar que esto llegue a suceder.Por otra parte entre los grupos que apoyan la precandidatura del señor Eleazar Ubaldo Lara a la diputación local por el cuarto distrito informan que ya alcanzaron sobradamente la cantidad de firmas que se requieren para lograr el registro de su candidato.Se regodean con un sobrado optimismo respecto al triunfo electoral pensando tal vez que el impulso del fenómeno Armando Cabada les será suficiente para ganar la elección constitucional. Lo cierto es que en los territorios del PAN muestran en ese distrito un sobrado optimismo confiando en su estructura territorial para lograr mover el voto duro del PAN y además seducir a buena parte del electorado.Es cierto que el fenómeno Cabada les puede dar un gran impulso pero puede no ser suficiente para ganar la elección constitucional porque no cuentan con un aparato territorial que les mueva la voluntad del electorado a su favor. Armando Cabada no lo puede hacer todo solo por ellos. Tendrán que realizar un gran esfuerzo de proselitismo para ganar.En ese aspecto Acción Nacional les lleva mucha ventaja puesto que conocen sobradamente el cuarto distrito y han tenido contacto personal con los electores en los últimos años, cosa que no ha hecho el independiente Eleazar Lara, sin descontar además que carece de una estructura territorial para mover la campaña en pos de la voluntad votante. A don Eleazar no le será suficiente su personalidad de periodista y su relativa popularidad ganada como conductor de noticieros del canal 5 de televisión.Para ganar va a requerir mucho trabajo de campo en el distrito. Su entrevista con la señora Margarita Zavala no le abonó a su causa ninguna ventaja, tal vez todo lo contrario.Lo mismo sucede con todos los otros candidatos independientes. Los partidos políticos tradicionales ya han trabajado en sus distritos y están familiarizados con ellos.Opera en contra la circunstancia de que los tiempos de campaña van a ser extremadamente cortos y no les darán tiempo para recorrer siquiera sus distritos una sola vez y tanto el PAN como el PRI ya les llevan mucho camino andado.Tendrán que hacer un esfuerzo muy grande para poder entrar en contacto con toda la gente dueña de sus credenciales de elector. Sumarse nada más a la gira proselitista del señor Armando Cabada, esperando que el carro independiente los lleve al triunfo en conjunto con el candidato a la presidencia municipal, es una idea un tanto cuanto ingenua.Cabada ganará sus votos para él pero los candidatos a diputados y a síndico tendrán que apretar el paso para lograr emparejársele.Por su parte las cosas en el PRI están demasiado revueltas. Con la renuncia y consiguiente salida de Javier González Mocken, sus filas han quedado muy debilitadas; y más si a este singular personaje lo arropan bajo las siglas de Morena que puede aprovechar el momento para capitalizar a su favor las muchas simpatías que este abogado tiene en las barriadas populares merced a toda una vida de haber participado en los procesos políticos de nuestra ciudad.Aún más, parece que el partido tricolor no entiende que debe darle oportunidad a la participación de muchos de sus miembros que tienen años esperando la hora de entrarle a la disputa electoral.Se aprecia una tendencia contraproducente de favorecer con candidaturas a los mismos de siempre, a familias de políticos anquilosadas que siempre han pensado que el voto duro del PRI es de su propiedad.En estas elecciones ningún partido tiene seguro su aparente voto duro, ya lo vimos en las pasadas elecciones donde este voto duro fue algo precario y no les fue suficiente para ganar.Puede perder muchas de las diputaciones que en otros tiempos eran cosa fácil, tan sencilla como esperar cómodamente el día de la elección para recoger cosechas que ni se molestaban en sembrar. Las cosas van a ser muy diferentes en esta elección. El trabajo concienzudo de campo va a ser muy necesario y no se ve que lo estén haciendo.Volverle a apostar a candidaturas que ya han fracasado en el pasado va a ser muy riesgoso. Las bases del PRI demandan caras nuevas, gente que siempre ha estado en la banca. Pero Omar Bazán no entiende el momento que se está viviendo y se conforma con agandallar para su provecho una curul plurinominal lo cual ha causado entre las bases priístas muy mala impresión.Un autoritarismo contraproducentePor otra parte en el PAN, el gobernador Corral no ha sido todo el activo político que era de esperarse pues su popularidad no ha aumentado significativamente durante todo este tiempo que ha estado en el ejercicio del poder, de hecho parece que ha disminuido. Para acabarla de amolar al interior del partido Acción Nacional ha cundido el temor de que este primer panista del estado trate de imponer en las candidaturas a pura gente incondicional de su persona y no a panistas de pura cepa que merecen y pueden participar asegurándole al blanquiazul un relativo éxito.Para este nutrido grupo de panistas el enemigo a vencer no lo son los otros candidatos contrincantes de otros partidos o los independientes, no, para ellos el principal enemigo político lo es el propio gobernador que en sus ansias de tiranizar al PAN puede mover sus poderosas influencias para sacar a buenos candidatos de la jugada y postular a gente desconocida para el electorado y para la mayoría del panismo militante. Temen que el propio gobernador le haga el haraquiri al PAN.Como puede verse, las cosas no se presentan fáciles para nadie. El golpeteo electoral se encuentra en su máxima expresión. Las batallas se va a ganar o perder en los cuarteles de campaña. La elección constitucional será una consecuencia de las malas o buenas decisiones que se tomen en estos días.