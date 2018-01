Pezzonovantes 2018

Hay una escena fabulosa de El Padrino II donde Michael Corleone, el protagonista de la serie, se entrevista con el senador Pat Geary, un típico político americano anglosajón de los años sesenta; Geary está disfrazado de liberal y demócrata “políticamente correcto”, pero en la realidad es un ku kux klan intolerante y racista; el personaje representa a esos políticos que usan el poder para robar en privado, pero en público son fieles creyentes en misa y padres de familia ejemplares. Los hay en todos lados.Este perfil de ultra conservadores incluye una cínica doble moral –o como le llaman ahora un doble estándar–. Quizá este personaje del Senador Geary es la premonición de Mario Puzo –autor de la obra–, de lo que sería en nuestra época un Donald Trump.El lugar donde se desarrolla la historia es Reno, Nevada, en la nueva casa de la Familia Corleone a la orilla del lago. Según la trama, Michael quiere cambiar los negocios ilegales de la Familia y salirse de Nueva York –donde nació esta organización criminal que eclipsó las industrias culturales–.En esa bella y lujosa casa, la Familia Corleone quiere comenzar una nueva historia. En ese marco, se celebra el bautizo del primer hijo de Michael, con invitados del jet set de la política, la alta sociedad y el clero que, desde los Borgia, suelen pasearse juntos.Según Francis Ford Coppola, director y co-autor del guión para el cine, un siciliano tiene la tradición de aceptar cualquier petición en una fiesta familiar, es por eso que Michael, en su calidad de jefe de la mafia, recibe al despreciable senador Geary.En su exposición, Geary comienza diciendo que deseaba la entrevista en privado, pero Michael le contesta que confía su vida a las personas que están en la oficina (Al Neri y Tom Hagen), por lo que sería un insulto decirles que se marchen.Geary advierte que hablará con franqueza, el gringo se presume un hombre práctico y directo, así que comienza a relatar los antecedentes de los Corleone en Las Vegas y Reno advirtiendo que es un hombre informado; esas licencias de los hoteles, dice Geary, se consiguieron con base en el tráfico de influencias con la Comisión de Juego y desvela que la Familia Corleone tiene interés de apoderarse del Hotel Tropigala, como si fuera un secreto de Estado.Pero el senador Geary anuncia que no permitirá que eso suceda, así que le advierte a Michael que la licencia le costará 250 mil dólares, más el 5 por ciento de los ingresos brutos pagaderos mensualmente… de los 4 hoteles que tienen y termina arrastrando las sílabas cuando le dice “señor Corleone”, como el extorsionador que cierra su primera puja con la sartén por el mango.Michael, experto en el arte de la negociación, no hace una mueca, mucho menos su hermano Tom Hagen, a quien Mario Puzo en su libro original le atribuye ascendencia germano-irlandesa, por lo que, a pesar de ser consejero de El Padrino, es un consejero en tiempos de paz, ya que no tiene la sangre siciliana que se necesita para ser consejero en tiempos de guerra (los sicilianos saben que cada 10 ó 15 años hay una guerra entre Familias, es un ciclo natural, pero después vendrán años de paz y de bonanza para todos).Sin demostrar su molestia, Michael le contesta que considera la propuesta algo elevada porque la licencia no cuesta más de 25 mil dólares y no hay razón para pagar más.El senador Geary regresa al tono burdo de extorsionador y le dice que la razón por la que le debe pagar es porque tiene la intención de exprimirle y comienza con una retahíla de agresiones innecesarias perdiendo hasta la última gota de respeto; Geary le dice que detesta a los inmigrantes y no tolera que lleguen a un país honrado, con su pelo aceitoso, sus horribles trajes de seda, haciéndose pasar por ciudadanos decentes americanos y finaliza “estoy de acuerdo a hacer negocios con usted, pero detesto su máscara, la hiriente arrogancia que adoptan, usted y toda su maldita familia”.Michael, notablemente molesto después del discurso ultramoralista y xenófobo de Gary, se detiene unos segundos antes de responder “senador, los dos protagonizamos la misma hipocresía…pero acabaré con usted si vuelve a meterse con mi familia”.Geary sabe que ha ofendido a Michael, pero trata de ser pragmático y le advierte que quiere la respuesta y el dinero al día siguiente. Después, en un tono despectivo le amenaza una vez más y le dice que no quiere más contactos directos. El senador Geary tiene la actitud clásica del “perdona-vidas”, jugando su papel de pezzonovante (como les llamaba Vito Corleone a quienes usan el poder político para corromperse y al mismo tiempo se creían autoridad moral frente a la sociedad).En un giro inesperado de la negociación, Michael Corleone responde de inmediato y le dice “senador, para que pueda dormir tranquilo, le contestaré ahora, mi oferta es esta: nada. Ni siquiera el precio de la licencia, que usted tendrá la amabilidad de pagar por mí”.El senador Geary sonríe y sale de la oficina, afuera están las esposas de Michael y de Geary esperando que termine la entrevista.Quien le abre la puerta es el escolta personal de Michael, Al Neri, el hombre duro del equipo, quien al final de la segunda parte asesina a Fredo Corleone por traicionar a la familia, la vida de este personaje solitario está ampliamente descrita en el libro de Mario Puzo, donde explica que fue un expolicía honesto que fue rescatado por Michael Corleone de ir a prisión por matar a un traficante de drogas, Al Neri había perdido a su familia, no tenía más compromiso que con Michael, por esa razón se había convertido en el sustituto de Luca Brassi, el hombre incondicional de su padre, Vito Corleone, el más fiel de todos, al grado que, cuando Tom Hagen es secuestrado por Sollozo “el Turco”, éste le dice que podría calmar a Sonny, hijo heredero de El Padrino, pero no a Luca Brassi.El senador Geary en la percepción social seguramente es un hombre honesto y padre de familia ejemplar, pero en realidad es un mezquino político sin escrúpulos, un auténtico pezzonovante, por otro lado están los asesinos más despiadados de la Familia Corleone, Neri y Brassi, leales e incapaces de corromperse.Sin duda, a veces las apariencias engañan. Bienvenidos al proceso electoral 2018.