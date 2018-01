El gobernador Javier Corral ha estado levantando gran revuelo nacional con su caravana que exige la extradición del exgobernador, César Duarte, para traerlo a ser juzgado a Chihuahua, y por la entrega de 900 millones de pesos al erario de Chihuahua, provenientes de fondos comprometidos por convenio celebrado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.Esta movilización política está poniendo en jaque literalmente a todo el sistema PRI-Gobierno, que es una unidad política así diseñada por Plutarco Elías Calles en los años veinte del siglo pasado.Este sistema fue ideado con la principal finalidad de pacificar al país después de una cruenta guerra civil organizada con pretexto de expulsar del gobierno al dictador Porfirio Díaz, pero lo que poca gente conoce, es que este objetivo se logró en 1911.Sin embargo, después de este acontecimiento y la dimisión del general Díaz a la Presidencia de la República, de la elección de Madero como presidente de nuestra nación, vino el golpe de Estado del general Victoriano Huerta, y a partir de ahí, se vino una guerra civil total en México que nos costó un millón de muertos, en un país que tan sólo contaba con doce millones de habitantes.En 1929, el general Plutarco Elías Calles crea al abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario, con el fin de poner de acuerdo a las diversas facciones en pugna que estuvieron en guerra civil desde la caída de Madero. El acuerdo fue crear a una institución de estado, mal llamada partido, a fin de generar una gran infraestructura política de repartición de poder, sin tener nada que ver con la democracia, sino con un complicado sistema de repartición de poder, con reglas formales, y, sobre todo, con un entramado de reglas informales para mantener la disciplina y una cadena de mando que partía hacia abajo desde la Presidencia de la República.Con esto, también, el Estado Mexicano, desarrolló una estructura formal de control político que el presidente Fox empezó a desmantelar, empezando por la oficina de la Presidencia y la Secretaría de Gobernación. No así, en la dependencia que maneja los fondos públicos del país: la poderosa Secretaría de Hacienda y Crédito Público.En esta Secretaría, como bien lo ha dicho Corral, se concentra gran parte del poder del sistema, mismo que no solo no se desmanteló, sino que se le impuso a Fox. Este sistema ha sido el que ha mantenido al PRI en pie desde la vuelta de nuestro siglo. Les dio grandes recursos a todos los gobernadores sin control alguno, y estableció una serie de poderes meta constitucionales depositados en esa Secretaría. De esa forma Hacienda puede:Sobrepasar y redistribuir los presupuestos aprobados por el Congreso.Hacer uso discrecional de los recursos destinados a varios de los rubros del Presupuesto, como el famoso Ramo 23, de donde derivan los fondos no depositados al estado de Chihuahua.Todo lo anterior sustentado en leyes, que, a mi forma de ver, son inconstitucionales. Por esto nuestro gobernador Corral le está partiendo la columna vertebral al sistema, ya que no solo está promoviendo lo que él le ha llamado la Segunda Revolución Mexicana, que no es una revolución violenta, sino una revolución de mucho fondo político, porque por primera vez se están trastocando los hilos conductores del sistema: la repartición de fondos públicos, para controlar a los gobernadores, a los alcaldes, a los tres poderes de la Unión y a los organismos autónomos. “Haces lo que ordeno y te premio, y no lo haces y te castigo”. La zanahoria y el garrote, así de simple.Corral no sólo está movilizándose políticamente a través de la Caravana, sino que también lo está haciendo jurídicamente, mediante la promoción de una controversia constitucional, en donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá determinar que este uso discrecional y desordenado de la Secretaría de Hacienda, para la repartición de fondos públicos, es inconstitucional, por más que lo autoricen las leyes secundarias.Este gran movimiento político liderado por Javier Corral pone de nueva cuenta a Chihuahua en el foco nacional del cambio profundo en el desarrollo de la democracia en México, porque va al último, pero más poderoso reducto del autoritarismo del sistema político en México: el control del poder económico del Estado Mexicano.Se deberán hacer profundos cambios a esta estructura que devenguen en tener una nueva Constitución, que establezca auténticas normas esenciales para que el pueblo sea la última instancia en la determinación de los asuntos nacionales, y no los grandes grupos de poder político y económico que nos han venido dominando para el beneficio de ellos y no para la generación del bien común que todos anhelamos.‘¡Debemos como chihuahuenses y juarenses ser actores de esta oportunidad!