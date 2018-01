El nuevo delfín panista de Palacio de Gobierno para la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez, César Ochoa Reyes, tiene su lado oscuro y poco honroso como parte de la Mesa de Seguridad.Hizo el papel de secuaz de quienes mantuvieron durante mucho tiempo un control férreo en ese órgano ciudadano.Ochoa movía la sombrilla para proteger donde fuera necesario a todos ellos de cualquier situación adversa en materia de seguridad. También fungía como recadero-sicario: “hay quienes ya no quieren que estés aquí”, se escuchó que le dijo a Clara Torres Armendáriz cuando la sacaron de la Mesa por develar aspectos negativos manejados tanto en la procuración como administración de justicia. Tiempos en los que fueron descubiertos sótanos de tortura.Es Ochoa, pues, el que ha sido colocado como posible candidato del PAN a la alcaldía en lugar de la exdelfina, Alejandra de la Vega. Socio también en despacho de abogados de Carlos Enríquez, esposo de la guerrera, Vicky Caraveo, sacrificada por el gobernador Corral en el 2016 nada más y nada menos que como abanderada azul a la alcaldía juarense. Primo, por si fuera poco, del exalcalde priista, José Reyes Ferriz. Como muchos de los abogados de corporativos, dicen, muy fino.***Vamos concediendo que sea genuino el esfuerzo del nuevo amanecer por ahorrar algunos millones de intereses en la deuda que tiene con bancos. El jueves por fin fueron subastados 20 mil 220 millones de esos créditos por medio de un esquema de refinanciamiento sindicado.No comprendemos entonces cómo ese mismo régimen estatal permite que uno de sus funcionarios abuse de los recursos públicos en excesos estrictamente personales justificados como viajes “de trabajo” fuera de Chihuahua.Queremos hacer énfasis en este espacio sobre la nota publicada ayer en El Diario con esa información obtenida a través de la plataforma de transparencia porque son derroches que ofenden y agravian a la ciudadanía expuesta a la inseguridad, a la violencia, a los interminables impuestos, etc.Opinen estimados lectores sobre los siguientes gastos de Jesús Mesta Fitzmaurice, funcionario de segundo nivel en la Secretaría de Innovación: 324 pesos por la renta de una película en cuarto de hotel, mil 620 pesos por una “cena privada”, 972 pesos por traslado en limusina (Toronto); mil 392 pesos por room service (Acapulco), tres mil 950 pesos en restaurante de cortes de carne (Ciudad de México), 597 pesos en hamburguesas, papas y nuggets (Carls, Ciudad Juárez, junto con su familia), siete mil 167 pesos en un restaurante de Guadalajara.Esos atropellos deben sufrir la misma o mayor reprimenda de las acostumbradas por el gobernador Corral para sus opositores políticos; ¿o también ahí es distinta la vara para medir?***Como dice una cosa dice otra el ciudadano gobernador, Javier Corral. Tuvo al inicio de semana su entrevista con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, hablaron sobre los procesos penales contra César Duarte, de ahí aclaró la Fepade que atraería sólo aquel relacionado con la desviación de recursos del Gobierno chihuahuense al PRI y no todos los que ha iniciado la Fiscalía estatal. Hubo al menos entonces ese acuerdo, pero le enferma que los periodistas le llamen negociación... o pacto.Ayer de nuevo a las afueras de su despacho en Palacio amonestó a los periodistas con ese tema. “Por favor, ahí es donde digo yo que hay qué ser muy profesionales. Lo advertimos desde siempre y ahora dicen que es toda una negociación. Qué pues. Hay qué ser serios. Tengo anunciándolo meses. Es una mentira. Es una falacia. Tú sabes que es una mentira”, le repitió al “reportero de a pie”, Mauricio Monreal, que sólo pedía una explicación sobre ¿la negociación?, ¿la plática?, ¿o que? Hubo diálogo pero no hubo acuerdo pero la Fepade accedió a sólo llevarse el tema del PRI? Dios, que alguien llame a la Chimoltrufia e interprete el enredo... ¡Qué pues!Ya encarrerado y con el cerebro caliente, Corral entró a su oficina sólo para apachurrar otro botón misilístico-tuitero contra Isabel Miranda Wallace por andar “repitiendo las mentiras de La Jornada” sobre el caso Miroslava.En lugar de aclarar, opta por la pendencia, la riña.***Ese arroz llamado Javier González Mocken en Morena (más PT y PES) ya está perfectamente cocido. En horas, máximo de aquí al lunes, recibirá en protocolario ritual el estandarte de ese partido para disputar la Presidencia Municipal al independiente, Armando CabadaNada pudo hacer ni Socorro Sofío Ramírez, delegado del comité nacional del PRI en el estado para retenerlo. Llegó tarde y de malas este directivo partidario para impedir que su expresidente municipal diera el sí a las huestes de Andrés Manuel López Obrador. El daño fue hecho durante meses de apatía y discriminación. Ahora ni llamadas telefónicas respondió el virtual candidato morenista.***Armando Cabada y Francisco “El Caballo” Lozoya armaron binomio para defender a la precandidata independiente a la Alcaldía serrana de Guachochi, Magda Rubio, quien enfrenta amenazas y persecución de priistas y panistas en la colecta de firmas para conseguir su postulación.Supimos extraoficialmente que los dos alcaldes con licencia de Juárez y Parral ofrecieron apoyo logístico, mediático y hasta legal a Rubio para enfrentar a las “mafias del poder” en aquella apartada región del territorio chihuahuense.***De último minuto supimos que el exgobernador, José Reyes Baeza, se cayó de la primera fórmula de candidatos priistas al Senado de la República. Iría Georgina Zapata en primer lugar. En segundo lugar, el excandidato a la gubernatura, Enrique Serrano. Los registros serán mañana a las once horas. El martes estará en el estado (Chihuahua o Juárez), José Antonio Meade para las tomas de protesta correspondientes.

