Irónicamente, César Duarte podría salir bien librado de todos los procesos penales que hay en su contra, gracias a la obsesiva y enfermiza actitud del gobernador Corral para extraditarlo y encerrarlo en la cárcel.Es tal la compulsión de Corral por encerrar a Duarte, que ha cometido muy graves errores de forma y de fondo durante todo ese proceso. Errores que, jurídicamente, podrían ser bien capitalizados por la defensa del parralense para sacarlo bien librado de este embrollo. Y si eso ocurre, el único responsable sería el mismo gobernador Corral.La célebre frase: “para los amigos justicia y gracia, mientras que para los enemigos, la ley a secas”, adjudicada a Benito Juárez pero también señalada a Porfirio Díaz, parece tomar vigencia en estos días en Chihuahua.Para el actual gobernador Corral, el exgobernador César Duarte es responsable del latrocinio más grande de la historia de Chihuahua. Es culpable. Así lo ha dicho una y otra vez en escenarios mediáticos nacionales, incluso internacionales. Haciendo tal afirmación en sentido positivo, dando por hecho que así es, aunque aún no exista una resolución judicial (de un juez) que avale su dicho.Nada valen para él los criterios jurídicos del nuevo sistema de justicia penal federal, sobre la presunción de inocencia. Él mismo, como jefe del Ejecutivo estatal, se pronuncia abiertamente y sin disimulo alguno sobre la culpabilidad de Duarte, arrollando las facultades de jueces y ministerios públicos.Sin embargo, en el caso de los panistas involucrados en el asesinato de la periodista Miroslava Breach, ahí sí se muestra cauto, prudente, mesurado, destacando la responsabilidad de los ministerios públicos y jueces, señalando que serán ellos los encargados de aplicar la justicia."En Chihuahua no se encubre a nadie, no se protege a nadie, serán los jueces y el Ministerio Público los que determinen la responsabilidad" dijo hace unos días el gobernador en entrevista televisiva con el periodista Loret de Mola, y lo mismo ha repetido con Aristegui y en cuanta entrevista aparece.¿Por qué éste doble enfoque del gobernador? Para Corral, Duarte ya es culpable aunque todavía ningún juez lo determine y así lo expresa categórico. En cambio sus compañeros de partido no lo son, ellos sí tienen derecho a la presunción de inocencia.En un caso sí se pronuncia pública y enérgicamente por la culpabilidad de un indiciado, y en el otro dice no querer interferir en ámbitos y facultades que le son ajenas. Una doble visión sobre el mismo tema de administración de justicia.El principal argumento de los defensores a ultranza del gobernador, que los hay por decenas en las redes sociales, es que ya los jueces emitieron 10 órdenes de aprehensión en su contra, y que ese es fundamento suficiente para señalarlo culpable.Cualquiera sabe que las órdenes de aprehensión no indican la culpabilidad de nadie. Así existieran 200. Las órdenes de aprehensión son apenas el principio de todo un proceso judicial. Se debe esperar a la resolución de un juez que lo encuentre y sentencie culpable de las acusaciones que se le hacen.No faltarán quienes confundan esta argumentación como defensa de Duarte. Nada más alejado de la realidad. Si Duarte resulta responsable de todo lo que se le acusa, que pague sus delitos con las penas más altas que la Ley prevea. Lo menciono porque Corral y sus seguidores son expertos en confundirlo todo, en revolverlo todo, y en voltear las cosas.Ya un juez federal ordenó al Gobierno estatal que retire los espectaculares que mandó colocar, en los que exhibe el nombre completo y rostro del ex gobernador, como responsable de los delitos de los que se le acusa.El argumento del juez para este resolutivo, concedido por la vía del amparo a la defensa de Duarte, es que tal exhibición pública viola los principios del debido proceso, ocasionando daño al acusado al no garantizarle la presunción de inocencia.Y ya sabemos que es lo que ocurre, cuando en un proceso se viola del debido proceso ¿Recuerda el caso de la francesa Florence Cassez? Bueno pues aun siendo culpable obtuvo su libertad absoluta porque se demostró que en su caso, se violentó el debido proceso.Ojalá que no vaya a ocurrir lo mismo en este caso con César Duarte, sería muy lamentable que habiendo tantas evidencias como hay, los malos manejos del gobernador Corral en el caso, terminaran por beneficiarlo.