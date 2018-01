Ya párenle señores candidatos. Estamos hartos de las precampañas, ni siquiera queremos imaginar lo que va a ser cuando ya sean las campañas; no se cansan de demostrar con creces cómo se pueden desperdiciar los recursos públicos en aras de verse bien, apetecibles, intelectuales, berrinchudos; los hay para todos los gustos.“La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas”. Bien interpretado señor Meade –en su caso– , un parámetro muy acertado de lo que dice el termómetro de cara a la elección del próximo presidente mexicano.Eso está más que demostrado con las encuestas que dicen que el 40 por ciento de la población aún no tiene un candidato por el cual votar; ¿Sera que los ciudadanos ya no creemos en los partidos y vemos con mucho recelo las personalidades propuestas? ¿Qué tendremos que hacer, dejar que los partidos propongan a quien crean que es su mejor carta para la máxima responsabilidad política del país o, comenzar a buscar la personalidad que tenga mayor oportunidad de impactar el desarrollo del país con sus propias características por vías independientes?.De corte dicharachero, con mucha creatividad porque tú ya sabes quién le receto al inquilino de “Los Pinos” un fármaco que ayuda en el control de la presión, pretendió verse chusco y lo hizo; ahora por favor, díganos cómo le va a bajar la presión en el país de ser electo presidente de la república.¿Qué va a hacer para amalgamar el pensamiento crítico del partido cuando tiene “refugiados” políticos de otras corrientes de pensamiento totalmente diferentes? Y no vayan a salir con que el único interés es México; el agua con el aceite no se mezcla, hay una repulsión natural entre las moléculas de ambas sustancias. ¿O será que respetará los tiempos para dar a conocer las propuestas a nivel nacional de su “verdadera” campaña?Y rematamos al son del más joven de los pre, alguien que ha exhibido sus dotes como artista y facilidad para los idiomas pero que aun no queda claro si realmente tiene el apoyo de sus mismos compañeros de filia política. Señor Anaya, y ¿Si deja de tocar al son que usted quiere y comienza a dedicarse a poner un mayor énfasis en la realidad mexicana y cómo solucionarla? Espero que por lo menos hayan recompensado muy bien de forma económica al niño huichol Yuawi; el uso de la imagen, lo pegajoso de la canción han sido muy efectivos en recordación, son pocos los que no traen en sus ‘listas musicales’ el tema del movimiento naranja, sarcasmo es cortesía de la casa. Y por ahí dicen que para completar el cuadro de la jungla electoral faltan un bronco y un jaguar. Además, se perfila una exprimera dama; así las cosas Armando, diríamos en Juaritos.Antes de sigan haciendo magia y comicidad que los lleven a proponer algo demencial, les recuerdo que tenemos algunos problemas sumamente complejos en la agenda y que ojalá que sus equipos de trabajo ya estén haciendo algo al respecto por aquello de que sean seleccionados por sus partidos en las precampañas (¿tienen contrincantes en las elecciones internas?) o que logren llegar al nivel de firmas que son solicitados. Tres botones.El combate a la corrupción, escándalo y flagelo de nuestro país, claro inhibidor de su desarrollo social y económico. Quien prometa que acabará con la corrupción es porque no conoce los alcances de este monstruo y es que retomando lo que dice El Laberinto del Fauno de Guillermo del Toro: “Yo, yo he tenido muchos nombres”. La corrupción es omnipresente.Una sociedad plena de desigualdades, de injurias, de necesidades; una donde el 65 por ciento de los ingresos se concentran en un 30 por ciento de la población, en donde hay sectores de la población que gastan 1 de cada dos pesos en alimentación, ¿Cómo le hacen para cubrir sus otras necesidades?Y el mayor resultado de la descomposición social que vivimos, la violencia. Necesitamos cambios profundos y estructurales no solo en los programas de gobierno, desde la familia para entender y minimizar la violencia.Las historias están en desarrollo y quizá entre una exprimera dama, un peje, el chico maravilla, trev, un bronco y un jaguar quizá habrá de salir el próximo líder del Estado mexicano. Parafraseando a Gabriel García Márquez en su historia “El coronel no tiene quien le escriba” acotaré, ninguna campaña política es más triste que una propuesta vacía.