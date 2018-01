Doblan resistencia de 'El Cochiloco'

• Queda mitad de la deuda en una familia

• Un desconocido por el PAN para alcalde

• Entra al quite Armando con Magda

Es la paciencia aliada de grandes triunfos. Cerca de un año los sacristanes del histrionismo devotos de López Obrador trabajaron a Joaquín Cosío “El Cochiloco” para sumarlo a su causa. Lo consiguieron al fin. Y de qué manera. Dirige el actor en una grabación su propio “Credo” a San Peje.“Creo en él, en sus propuestas y en la gente que se rodea...” dice de entrada. Aplaude que haya salido el tabasqueño “avante de los embates” en sus primeras dos campañas por la Presidencia de la República.“Creo en él porque fundamentalmente dice la verdad de un México apabullado por la tragedia, por el horror... es un ser humano en quien creo... Es difícil creer para mí en el PRI o en el PAN porque justamente el PRI puede representar el pasado más terrible de México y el PAN un presente sangriento... El PRI como creador de la política nacional, de lo mejor y de lo peor, y desgraciadamente sería recuperar lo peor...”“Vinculo inmediatamente al PRI con corrupción, con mentira, con lo peor que tiene México... Los panistas, aprendices, ingenuos pero sumamente tramposos, marrulleros, que tienen convertido a México en esta pesadilla inverosímil”...Se ve la mano ahí de los “evangelizadores”.... Bichir, de la Rosa, etc.Hemos seguido de cerca los pasos “políticos” de Cosío como el FBI a los espías rusos (esperemos no andar como los estadunidenses a tres cuadras del desfile. Descubrieron la intervención rusa después que juró Trump como presidente). Dimos cuenta en este espacio desde que fue invitado “El Cochiloco” para ser el candidato de Morena a la Alcaldía de Ciudad Juárez.Participaron en esa trama los Gutiérrez Casas encabezados por Efrén y Luis; Perla de la Rosa e Isidro Montoya. Se nota la mano para la grabación de Jesusa Rodríguez, Bruno Bichir, Cecilia Suárez.Ahí está. Veremos el tamaño de la suma.***Novedosa la subasta de los 20 mil 400 millones de pesos en deuda directa de largo plazo que tenía el Gobierno estatal con varias instituciones de crédito. La novedad y hasta ahí. Los ofertantes ganadores bajaron la sobretasa de interés de un promedio de 1.5 por ciento a 0.82 pero con plazos ampliados a 19 años… y con el anuncio por adelantado de que en breve subirán tasas de interés. Por lo tanto al fin de año continuarán pagándose casi los dos mil millones de intereses pagados actualmente, sólo que ahora por los siglos de los siglos, pues no faltará nuevo gobernante que traiga su propio refinanciamiento.Quedó en una familia casi el 50 por ciento de los 20 mil 400, los Hank-González Barrera, dueños de Interacciones y Banorte que serán fusionados en febrero próximo: 10 mil 200 millones para ambos. Bancomer se quedó con sus cinco mil millones. Banbajio, Multiva, Santander, el resto.***No es broma. Ahora la brújula del nuevo amanecer apunta a un abogado generalmente desconocido, César Ochoa Reyes, como candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Juárez. Ignoto entre la comunidad pero muy familiar al ciudadano gobernador, Javier Corral.Que no haya ingenuidad de por medio. Alguna jugada de cuatro bandas pretende el mandatario, una vez que su corazón político fue destrozado por la negativa de la original delfina, Alejandra de la Vega, para que fuera ella quien enfrentara al independiente, Armando Cabada.Después de Alejandra empezaron a sonar en su “relevo” los nombres de Ramón Galindo, y de Sergio Nevárez, subsecretario de Gobierno y recaudador de rentas en Juárez, respectivamente.Hoy nos aseguran que es Ochoa a quien “anda trabajando” el gobernador para tomar la bandera por la Alcaldía. Inconsolables los jóvenes integrantes del panista Grupo de los 20. Trabajaron hasta con fervor por la exdelfina, no consideraban después malo a Galindo pero ahora andan como paloma extraviada de noche. El signo de interrogación bien marcado en el rostro.Ellos no saben lo que ocurre pero Corral sí. Pueden pedir consejo a Vicky Caraveo.***Qué mal día ayer para el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) , José Luis Armendáriz. Tuvo evento especial en el Congreso del Estado para entregar su informe de trabajo pero no acudió el gobernador, Javier Corral; ni el presidente del Poder Judicial, Julio César Jiménez Castro...Para completar el incómodo cuadro, la presidenta del órgano legislativo, Karina Velázquez, agradeció la asistencia de los presentes pero “olvidó” al rector de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), Luis Alberto Fierro, ubicado a todas vistas en primera fila, junto al diputado federal Alejandro Domínguez.En términos llanos, metafóricos pero más que entendibles, la realidad es que Corral no ha tragado al ombudsman desde que llegó a la gubernatura porque ha demostrado su filia duartista y su facilidad para “infiltrarse” con los gobernadores en turno. Es un camaleón que ha convertido al órgano derechohumanista en cero a la izquierda para la ciudadanía.Debe haber dolido la ausencia de Corral y de Jiménez Castro en el evento pero debe agradecer también Armendáriz que por alguna poderosa razón no ha podido o no ha querido el propio gobernador expulsarlo de su cargo. Estamos seguros que la “autonomía” no es el obstáculo.***Apenas conoció Armando Cabada los peligrosos lances que sufre Magda Rubio como aspirante independiente por la postulación a la Presidencia Municipal del serrano Guachochi y entabló comunicación con ella para solidarizarse y brindar su apoyo en la medida de lo posible.Nunca un(a) independiente había disputado la Alcaldía de aquel municipio, hoy que lo hace Magda ha sido objeto de persecución y amenazas presumiblemente por parte de las autoridades municipales de origen priista que aspiran a la reelección.La precandidata ha dicho inclusive que teme por su vida puesto que las agresiones han ido de menos a más.