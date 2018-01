Ante la escasez de espacios dignos para que pintores y escultores locales expongan sus obras, con el mercado turístico prácticamente desaparecido, poco apoyo mediático y el emblemático museo diseñado por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez en el desaparecido Pronaf hoy rodeado de maleza, resulta curiosa la relación de Ciudad Juárez con los artistas plásticos.Tomemos el ejemplo de Enrique Carbajal “Sebastián”. El camarguense nacido en 1947, uno de los principales exponentes de la escultura monumental en el mundo, ha mantenido vivos sus lazos con la frontera desde su infancia. “Para mí Juárez tiene mucho sentido y mucho significado”, dijo alguna vez a El Diario antes de rememorar cuando pagaba 20 centavos para ver las caricaturas en blanco y negro durante sus visitas familiares, sus amores adolescentes, las vacaciones de la Academia San Carlos pasadas aquí pintando panillas en la Avenida Juárez a fin de juntar para completar el boleto de regreso. “Significa mi lucha personal”.Esa lucha ha sido gloriosa. Probablemente Sebastián sea el escultor mexicano con presencia en mayor número de ciudades, nacionales y extranjeras. Tiene más de 200 obras urbanas, según su página de internet. Tan sólo en el estado de Chihuahua hay siete piezas monumentales suyas en un mínimo de tres ciudades. En Ciudad Juárez, pueden apreciarse el Monumento a la Mexicanidad —la famosa “X”— y el Umbral de la Educación situado en el Tec de Monterrey, mientras que a las afueras del Centro Cultural Paso del Norte está el prototipo original del Tsuru que sirvió para la pieza de Kadoma, Japón —el Umbral del Milenio es de Pedro Francisco Rodríguez.Pero fuera de sus obras formales, la relación de Sebastián con la frontera va más allá. Por varios años el juarense Hugo Arquímedes — el autor de la estrella Rayenare de Ejército Nacional y Francisco Villarreal— fue asistente suyo antes de iniciar una carrera independiente. Y a lo largo de los años, el famoso escultor ha visitado con regularidad nuestra ciudad, ya sea con muestras de su trabajo, para ofrecer conferencias, inaugurar algún monumento, presentar libros sobre su obra o a fin de exponer principios geométricos con modelos transformables —hoy mismo en La Rodadora puede apreciarse una exhibición suya.Yo tuve oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones, en medio de polémicas o de momentos de triunfo. Y me preguntaba cómo había logrado Sebastián un éxito tal en un género con tan poco respaldo en nuestro país y trabajando en un formato necesariamente muy caro. Siempre accesible, sencillo y sereno, de alguna manera el multigalardonado escultor de figuras de inspiración geométrica me ha ayudado a responder esa pregunta que nunca le hice.Por ejemplo, cuando en 1996 causó revuelo debido a que las autoridades propusieron cambiar de lugar la famosa Diana la Cazadora para colocar una obra suya en la Ciudad de México, el artista declaró no estar casado con la idea y tomó las críticas con calma. “Es parte de la controversia y de lo que a mí me forma”, dijo a El Diario. Mientras tanto, se dedicó a experimentar con “esculturas cultivadas” en arrecifes y preparó un espectáculo multimedia a la espera que el tiempo estuviera de su lado —algo que no ha ocurrido.Pero al intentar aplicar la ciencia de manera creativa, la evolución de su arte ha permitido al escultor entender lo relativo de las cosas. De manera que no se siente limitado, ha declarado.Dicha capacidad para “hacer existir proyectos” fue evidente en su mayor obra en Ciudad Juárez. A principios del 2000 en el programa municipal de imagen urbana ya se habían aprobado dos de las 10 propuestas solicitadas a Sebastián. Finalmente, sólo la “X” se inauguró en el 2013 tras años de debate sobre la conveniencia de destinar decenas de millones de pesos a una obra de arte.Hoy ese enorme emblema juarense parece un elemento de siempre en el paisaje fronterizo, un punto de encuentro obligado en la ciudad. Ojalá nos haga pensar también que la visión de su autor lo ha llevado a hacer realidad obras monumentales en sitios especiales para él, como Ciudad Juárez.“Yo durante toda mi carrera siempre he estado en la lucha y me impongo metas”, ha dicho Sebastián.Aprendámosle eso así como la convicción con la que se dedica a fomentar el arte.