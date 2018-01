La subasta de 20 mil 400 millones en Palacio

Hoy el Salón 25 de Marzo de Palacio de Gobierno despedirá intensos aromas a dinero contante y sonante.Todos los sentidos del exclusivo sector financiero nacional estarán colocados ahí para disputar los 20 mil 400 millones de pesos que el Gobierno del Estado mantiene en una subasta cuyo fallo se ha prolongado por la impericia del nuevo amanecer y la vigilancia extrema para evitar la inevitable corrupción, que tan sólo por “comisiones” asciende a 800 millones de pesos, aproximadamente.Estarán en la mesa redonda varios funcionarios de la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal encabezados por su titular, Arturo Fuentes Vélez, representantes de las calificadores Fitch y Moody’s. También los competidores Banamex, Banobras, Banorte, Bansi, Bancomer, HSBC, Inbursa, Interacciones, Monex, Multiva, Santander y Scotiabank. Si desean pueden asistir representantes de los grupos parlamentarios en el Congreso del Estado y Banobras. Será cerrada la reunión pero podrá ser seguida en vivo a través de Facebook.Cada día 20 del mes respectivo la Secretaría de Hacienda estatal presenta públicamente su movimiento de ingresos y egresos. El último correspondiente a deuda pública señala que fueron pagados en intereses 189 millones de pesos, lo que significa que cada año el estado paga más de dos mil millones de pesos por este concepto. Es el monto que busca reducir el gobierno con este plan de refinanciamiento bancario.Los conocedores del tema auguran que Banamex y Bancomer tienen la mayor posibilidad de quedarse con los 20 mil 400 en un esquema sindicado donde ellos se queden con la mayor parte del pastel y redistribuyan cantidades pequeñas entre pequeños bancos.Ya hemos advertido en este espacio las ventajas que le han sido otorgadas por los operadores de Palacio a Bancomer, presidido en Chihuahua por gente afiliada a los mismos intereses económicos y partidarios del nuevo amanecer.A la una de la tarde inicia la puja... si no se atraviesan nuevos inconvenientes.***Está cada vez más mermada la otrora autoridad persuasiva de la que hacía gala el ciudadano gobernador, Javier Corral Jurado.Su homólogo y correligionario de Puebla, José Antonio Gali, se ha sumado a los mandatario estatales que han rechazado tener conflictos presupuestarios con la Secretaría de Hacienda.Corral lleva en su “caravana por la dignidad chihuahuense” ese como uno de los reclamos hacia la Federación, la inequidad fiscal federal hacia las entidades federativas; particularmente, desde luego, hacia Chihuahua.El gobernador no ha obtenido apoyo alguno de la Conferencia de Gobernadores (Conago), ni de los propios gobernadores de su partido porque sigue quedando cada vez más claro que su caravana emprendida de Ciudad Juárez a la Ciudad de México es eminentemente electoral.Es tanto el desespero de Corral por sumar figuras relevantes a su marcha-caravana que ha coqueteado de nuevo con Andrés Manuel López Obrador para que le brinde su apoyo.Ha dicho el tabasqueño sobre la administración corralista: peor que la de Duarte.***Tres veces o las que fueron necesarias negó Óscar Nieto pretender enlistarse en el número uno de la planilla de regidores que llevará en su campaña electoral la precandidata del PRI a la Alcaldía, Adriana Terrazas Porras.Más vale evitar confusiones, dijo Sofío Ramírez Hernández, el delegado del Comité Nacional del PRI en el estado que literalmente ha tomado la batuta de ese partido en el estado y que hizo comparecer a Nieto para interrogarlo sobre sus pretensiones en la planilla con Adriana.Más tardó Terrazas en anotarse como precandidata a la Alcaldía en el comité estatal de su partido que en “trascender” la intención de Nieto por quedar seguro en su planilla de regidores. Parafraseando a César Duarte. “A lo macho que no es cierto”, repitió Nieto ante Sofío.En ese contexto, quienes han ratificado en reuniones privadas con Sofío que sí quieren ir a la guerra electoral por diputaciones federales son “Teto” Murguía y Lilia Merodio.***Las cuentas son simplemente de primaria. Armando Cabada doblaría en las urnas con facilidad las 80 mil firmas que tiene como meta recolectar y asegurar con ello una holgada ratificación constitucional, según las estadísticas.El alcalde con licencia, candidato a la reelección, obtuvo su triunfo en 2016 con aproximadamente 210 mil votos. Le siguió Héctor “Teto” Murguía con 110 mil votos. Hasta ayer Cabada andaba cerca de las 80 mil firmas, consideradas votos seguros, al menos más uno, en la elección de julio próximo.La intención de llegar a las 80 mil firmas ha sido un experimento del propio Armando para calibrar si los ciudadanos participantes en esa colecta nomás firmaron a su favor o estarán dispuestos a seguir su preferencia hasta las urnas. La respuesta ha sido en sentido positivo, multiplicada por dos.A ver qué dice el equipo de la que se perfila como su principal competidora, la tricolor Adriana Terrazas, ocupada hoy en juntar los pedacitos de la división que arrojó su dedodesignación.***Cuando la mala fe y la víscera están por encima de la razón no hay argumento sólido que valga. De nuevo el Gobierno estatal emite un boletín para cuestionar a El Diario. Esta vez se duele del vocablo “pacto” utilizado ayer en cabeza de portada de este matutino: “pactan estado y federación caso Duarte”. Es “falso” que exista pacto, dice el comunicado pero admite que entró en “colaboración” con el gobierno de la República para el tema César Duarte en la Fepade-PGR.O sea, hubo colaboración, sin ningún “tipo de concesiones, claudicaciones o pactos deshonrosos”.El énfasis sobre la palabra “deshonrosos” es la diferencia entre lo que infiere el Estado y el sentido informativo de la nota aludida. Ocuparse de ese detalle en todo un boletín exhibe que en el fondo hay molestia porque algo hubo de acuerdo vergonzoso bajo la mesa.

