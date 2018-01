Entre el polvo y el olvido

¿Podría usted describir su experiencia al recorrer las calles de Ciudad Juárez? Para quien escribe estas letras, en lo personal, es difícil hacerlo. No sé si porque últimamente los días han estado algo sombríos y han influido en mi ánimo, pero lo que mis ojos han percibido en estos días no es tan halagador como quisiera.Hace un par de semana les compartí mi optimismo por ver el surgimiento de nuevos desarrollos comerciales y habitacionales, principalmente, así como centros recreativos, de forma tal que usted pueda pensar que padezco de esquizofrenia, pero como muestra de un poco de autoestima le debo decir que mi caso no es tan grave –o así quiero pensarlo– sino que realmente nos encontramos en una situación en la que ambas caras de la moneda existen.Por un lado, me anima, y espero que a usted también, la presencia de una nueva arquitectura que nos traslada o, al menos, nos permite pensar que estamos en el camino que muchos juarenses aspiramos caminar, rumbo a la prosperidad, hacia la imagen de una ciudad moderna y competitiva, a la altura de otras en nuestro país de similar o hasta menor tamaño: San Luis Potosí, Hermosillo, y hasta la propia capital de nuestro estado. Lo tenemos todo: una economía relativamente favorable pese a los bajos salarios que percibe un amplio segmento de la población y un legado histórico que pocas ciudades tienen en México, único e importante, aunque muchos de nosotros no lo podamos creer.Los asentamientos en nuestra ciudad datan de más de cuatro siglos, casi desde la llegada de los españoles a nuestro continente, la Misión de Guadalupe, San Elizario, San Antonio en Senecú, todas ellas cuentan a través de sus muros la vida de los valientes grupos que poblaron esta tierra e hicieron de ella el hogar que, para muchos, desde entonces y hasta ahora, es el lugar a donde acudimos al encuentro del sitio propicio para encontrarnos con el trabajo, amigos, y aun formar una familia.Sin embargo, la moneda tiene otra cara, y esa es la que lastima. En el trayecto hacia casa he transitado por las principales calles de la ciudad y al bajar la mirada me he encontrado con incesantes montones de polvo en las calles, “arrecholados”, como decimos los de aquí, junto a las guarniciones que se están desmoronando; si levanto mis ojos y trato de ver el cielo, me encuentro con un enjambre de cables que cruzan de un lado a otro sin cuidado y atentando contra mi libertad de disfrutar del paisaje de la naturaleza al que yo, como parte de ella, pertenezco. Camino un poco más y observo a los árboles sosteniendo en sus ramas basura y no tanto nidos… humo salir de los vehículos, lámparas apagadas, calles destrozadas, árboles secos y bardas vandalizadas.Quizá alguno de ustedes, al leer estas líneas me pudiera decir que es difícil esperar otra experiencia si se vive en una ciudad, pero no, no necesariamente debe ser así. Esto que describo no se trata sólo de la imagen de nuestra ciudad, se trata de un tema que va más allá del simple arreglo estético de las calles y de las edificaciones que las flanquean, de plantar árboles y cuidarlos. Se trata de lo que hemos construido o de lo que, por omisión, hemos permitido que otros construyen para nosotros: el paisaje urbano no es otra cosa que nuestra cultura, valores y educación materializadas en los objetos y sujetos que deambulan por las calles.Normalmente paso por las mismas calles y la prisa cotidiana no me permite captar lo que hoy describo, quizá hoy desperté demasiado sensible, pero, aun así, creo profundamente que los juarenses merecemos mucho más que ser parte del paisaje del olvido. Me sentí abrumada, reconocí que, poco a poco y por la apatía, nosotros mismos hemos permitido que el polvo, lo que sea que signifique para usted, se amontone y forme parte casi imperceptible pero elocuente de nuestra vida diaria. Hablo de un paisaje real que al reflejarse en el espejo muestra la imagen del olvido, de un Juárez que los juarenses no merecemos… ¿o quizá sí? ¡Que el polvo se levante! ¡que el olvido desaparezca! ¡Necesitamos despertar! tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacerlo.