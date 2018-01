La operación del ‘nuevo amanecer’ contra los medios de comunicación ha escalado del nivel estatal al nacional. Embustero es un vocablo que asestó Javier Corral a los medios chihuahuenses al iniciar su régimen. Desde ayer enlistó “a la mayoría de los periódicos impresos” de la Ciudad de México (la llamó “esta capital”).Con Carlos Loret de Mola, en Televisa, aseguró el gobernador que hay una magnificación de los medios informativos sobre la violencia y la inseguridad en Chihuahua (más de dos mil 500 ejecutados durante su administración).“Hay una embustera operación mediática. La semana pasada vimos un día soviético en México. Una coincidencia brutal de titulares en la mayoría de los periódicos impresos de esta capital en donde todos repitieron el mismo enfoque, el mismo cabezal, incluso cinco de ellos el mismo lead...”, dijo.-“...También hay un tema de inseguridad y no de que sea complot de los medios”, le dijo Loret.-“No estoy hablando de complot. Hablé de una operación”.-“Soviética”, repuso el periodista. “Está de moda eso, además”.-“Control de medios”.Bromeó Loret: “es un tema putiniano”.Es innegable que el gobernador seguirá haciendo todo lo posible por justificar en la guerra contra la Federación y su tarea de llevar a la cárcel a César Duarte, la campaña electoral en favor de Por México al Frente, así tenga que denostar a los medios informativos, incluidos sus exsantos patrones, Proceso y La Jornada; o hacerse aliado de cruentos exenemigos, como Televisa.Ayer fue jalado el gobernador inclusive por nueva frase: “día soviético”, pudo ser la atracción mental porque en el canal televisivo oficialista de Palacio, el 28, ha incluido a los noticieros de la televisión rusa dentro de su “programación estelar”. Puro anti-Estados Unidos y pro-Maduro.***La delfina Alejandra de la Vega, es una pieza forzada en el cuadro de Javier Corral. Es una capricho en la naturaleza política del gobernador, igual que lo es Pablo Cuarón, Concepción Landa y lo fue Agueda Lozano. Busca el mandatario con esos perfiles un estatus macroempresarial e intelectual para su régimen.No extraña por ello la desaparición de Alejandra a la diestra del gobernador en la “Caravana por la Dignidad” emprendida hacia la Ciudad de México. Ha sido la gran ausente desde que arrancó el sábado esa protesta contra el Gobierno federal.Igual que Adriana Fuentes para el caso PRI, Alejandra fue contemplada como candidata a la Presidencia Municipal con las siglas del PAN. El gobernador le dedicó tiempo de presentación en distintas reuniones partidistas. Puso a trabajar a sus operadores internos azules para respaldar a su secretaria de Innovación y Desarrollo Económico.Ella finalmente ha dicho que siempre no. No subió un céntimo en las encuestas frente al indiscutible poder de Armando Cabada. De nada sirvió aparecer a la diestra de Corral en múltiples eventos nacionales e internacionales, maratones, ‘carreras de la liberación…’No ha de estar muy contento el gobernador. Es una inversión política perdida que duele tanto como a cualquier empresario meter dinero a proyectos que terminan malogrados.***La visita de Margarita Zavala a Ciudad Juárez fue sólo para tocar base en una ciudad de las importantes a nivel nacional. Sonaría loco apostar por ella en su objetivo de ganar la Presidencia de la República pero ha logrado ya varios atractivos: las más de 860 mil firmas para conseguir la postulación, ubicada a sólo cinco de los 17 estados donde deben estar distribuidas las firmas y con un 7.5 por ciento en las encuestas entre los nominados presidenciales.Juárez ha sido para ella mero protocolo. Para el PAN y Por México al Frente un dolor de cabeza.***Así que el operador de Emilio Gamboa y del exgobernador César Duarte, en el PRI chihuahuense ha resultado ser el senador y delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) tricolor en el estado, Sofío Ramírez Hernández.Ha quedado claro para la dirigencia estatal tricolor, encabezada por Omar Bazán Flores, que Sofío llegó más para representar los intereses de su jefe de bancada en el Senado de la República que como delegado de Enrique Ochoa, el líder nacional del Revolucionario Institucional.Ha destejido Ramírez la mayoría de los acuerdos internos logrados durante la víspera por el equipo de Bazán, incluido ahí el ahora exdelegado, Fernando Moreno Peña. Listas de candidatos a presidentes municipales, diputados locales, federales, síndicos. Todo convertido en chilar y huerto. En Ciudad Juárez han sido más notorios los estropicios.El más contento con Sofío es el exalcalde y excandidato a gobernador, Enrique Serrano. Como integrante del equipo Gamboa-Duarte, es quien ahora está llevando mano en las decisiones junto con el señor delegado.Con peligro y Bazán sea bajado hasta de su primer lugar en la lista plurinominal de candidatos a diputados locales, ese error de cálculo que tanto está costando también al dirigente tricolor.***Sólo un meteoro catastrófico tiraría a Javier González Mocken como candidato de la coalición Morena-PT-PES a la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez. Está amarrado el exalcalde priista con el visto bueno de las tres dirigencias partidistas.Falta nomás que los operadores de la coalición saquen la megabronca en la que están metidos para definir las candidaturas a diputados federales, locales y algunas alcaldías del interior del estado, incluido el municipio de Chihuahua.Ahí se atoraron los tres partidos tanto o más que PAN-PRD-MC por idénticas razones. Todos buscan los distritos más carnosos y las posiciones plurinominales para asegurar espacios en el Congreso del Estado y la Cámara de Diputados. PES, PT, PRD y MC sienten que la vida se les escapa ante la posibilidad real de no alcanzar el tres por ciento.

