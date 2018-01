Parece que cambiar de camiseta es la tendencia en estos momentos para muchos políticos mexicanos. Hoy en día la ideología política es lo de menos. También la lealtad a los principios y postulados partidistas han quedado en el pasado.Ahora, la nueva tendencia es pasarse de un bando a otro, cambiarse de camiseta y de siglas partidistas, sin el más mínimo rubor. Y esto ocurre con más frecuencia de la que se pudiera imaginar.Además, las peculiares alianzas entre partidos muy distintos entre sí, únicamente confunden al electorado y han merecido una serie de calificativos encontrados.Hay quienes las aplauden, pero de igual modo existen críticas de que un partido conservador y de derecha como Acción Nacional, se haya aliado con el PRD, que representa a un amplio sector de la izquierda mexicana. La mezcla del agua con el aceite resulta para muchos la unión del PAN con el Partido de la Revolución Democrática y con Movimiento Ciudadano. Partidos que respaldan la candidatura presidencial de Ricardo Anaya.Por otro lado no deja de llamar la atención la alianza conformada por el partido de Andrés Manuel López Obrador con el Partido Encuentro Social. Siendo que Morena es un partido de corte más bien liberal resulta contradictorio que se busque una alianza con una fuerza política de corte conservador, y con fuertes nexos con sectores eclesiásticos en este país. Pero como siempre, para muchos políticos el fin sigue justificando los medios, no importa lo encontradas que estén las posturas sobre muchos temas entre los distintos partidos aliados.En cuanto a los políticos que han cambiado de partido, la lista es muy larga y se actualiza diariamente. La más reciente es la senadora Gabriela Cuevas, que deja el panismo y se refugia en Morena. Sin embargo este tema es más añejo de lo que se piensa, por ejemplo Dante Delgado Rannauro, antes de ser dirigente de Movimiento Ciudadano, gobernó el estado de Veracruz siendo priista. Margarita Zavala, la ex primera dama del país, deja la camiseta de panista y se pone la de independiente para poder competir en la búsqueda de la candidatura por la Presidencia de la República. El senador Javier Lozano, también deja la camiseta albiazul, pero se pone la de la campaña de José Antonio Meade. Ricardo Monreal, quien ha sido jefe de la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México también practica el cambio de camiseta de manera frecuente. Ha sido priista, luego se fue al PRD, después brincó brevemente al PT y ahora pertenece a Morena.Son muchos los políticos que han brincado de un partido a otro o que incluso han fundado nuevos institutos políticos. Tal es el caso del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de Porfirio Muñoz Ledo, o del propio López Obrador aspirante por tercera ocasión a la Presidencia de la República, quien también ha cambiado de camiseta en varias ocasiones. Primero fue priista, luego perredista y posteriormente funda y dirige Morena.Esto no es exclusivo de los políticos de talla nacional. A nivel local también hay un constante cambiar de camisetas entre los políticos fronterizos. Tal y como ha ocurrido con los priistas Laura Domínguez y Víctor Valencia de los Santos que dejan el PRI, y ahora coquetean con los independientes y con Morena, respectivamente. O como Cruz Pérez Cuéllar que después de ser ferviente panista ahora anda en Morena. Al igual que muchos perredistas fronterizos que ahora han buscado el cobijo con AMLO.El caso de Javier Meléndez igual llama la atención, ya que estuvo en la izquierda luego se hizo supuestamente independiente, y terminó con los panistas aceptando una chamba en el Gobierno del Estado. Igualmente, Eduardo Limón Alonso, director regional de los Bachilleres en la frontera, tuvo un pasado priista antes de pertenecer al PAN, donde busca alguna candidatura.Queda claro que cambiar de camiseta no es práctica reciente, pero se vuelve cada día más frecuente. El extremo se vivió recientemente en la visita del panista Ricardo Anaya a la sede del PRD cuando se puso el chaleco amarillo de ese partido causando un sinnúmero de reacciones entre el panismo. Algunos lo llaman pragmatismo político, otros lo consideran cinismo puro.

