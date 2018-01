Los simpatizantes de una precandidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Alcaldía de Allende quieren echar por tierra la centenaria fama de que la buena política esté reñida con la estética femenina.Tienen los seguidores de Mónica Elizabeth Baylón Gutiérrez lista ya la campaña de imagen para su abanderada con audaces fotografías (algunas en la versión digital de La Columna) que si bien resaltan su atractivo físico irreprochablemente diseñado por la docta naturaleza, aseguran que su capacidad intelectual y preparación política es superior a la de su contrincante por la misma posición, Ramón Villegas Castro, quien aspira a la reelección.El Revolucionario Institucional sólo espera una resolución jurídica de órganos electorales constitucionales sobre paridad de género para decidir sobre sus candidaturas en varios municipios, Allende entre ellos.Ese municipio cuenta apenas con ocho mil habitantes, la mitad de ellos en su cabecera municipal, Valle de Allende. Ubicado a unos 200 kilómetros al sur de la ciudad de Chihuahua, casi conurbado con Parral.***El torneo narcisista es peligroso porque involucra prepotencia y abuso. Esa dinámica rodea hoy al comisionado estatal de seguridad pública, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, desde que decidió habitar entre la clase más acomodada de la ciudad de Chihuahua, el Club Campestre.Vecinos de la exclusiva zona residencial se pusieron en contacto con La Columna porque dicen no saber qué hacer “con un vecino incómodo y prepotente, que compite con algunos chavo rucos y juniors de los mismos malos modos en el vecindario”... Así dijeron, vecindario.Entre los vecinos serios de Aparicio están incluidos dos miembros muy cercanos al equipo del gobernador, Javier Corral: el síndico de Chihuahua, Miguel Riggs; y el jefe del gabinete estatal, Gustavo Madero.Nos aseguran que Aparicio se desplaza siempre con una caravana aproximada a los 10 vehículos, más el utilizado por él, y unos 25 escoltas en promedio, mientras en los municipios serranos carecen en extremo de elementos policiacos.Dicen que la llegada, salida y permanencia de Aparicio en el Campestre es un verdadero suplicio para todos lo residentes del exclusivo fraccionamiento porque desquicia la entrada y salida del lugar.Por si fuera poco, mientras permanece ahí su jefe, el ejército de escoltas estaciona sus vehículos sobre la avenida principal, ocupando y obstaculizando la circulación.Nadie se atreve a poner queja contra el paisano de Julión Álvarez (Aparicio) más allá de los medios informativos. Temen a la red de comunicación existente entre agentes de vialidad, policías municipales y estatales. Ni santo a cuál encomendarse.***El décimo distrito electoral local es uno de los cómodos para el PRI. Está ubicado en la zona sur de Ciudad Juárez con población de bajos y muy bajos recursos. Lo ha ganado siempre el tricolor sin grandes dificultades. Su actual diputada en el Congreso del Estado es la diputada Adriana Fuentes.También el 22 tiene las mismas características. Priista hasta la ranchería más recóndita de varios municipios serranos, Guachochi y Guadalupe y Calvo entre los principales. Su diputada es Imelda Irene Beltrán Amaya.Esos dos distritos fueron “cedidos generosamente” por el gobernador, Javier Corral y su operador en el PAN estatal, Fernando Alvarez Monge, para cumplir su coalición con el PRD.Recibieron los hijos del sol azteca una 45 para que solos se disparen a la cabeza. No conseguirán los votos indispensables –el tres por ciento– para mantener el registro y por lo tanto aspirar a espacios en el Congreso del Estado aunque sea pluribnominales. Es la verdad monda y lironda.En otros puntos de la República al PRD le fueron concedidos generosos pedazos de pastel, pero en Chihuahua a sus dirigentes los han dejado bailando en un pie.***La encuesta con cierre al 15 de diciembre “divulgada” por la Presidencia de la República mantiene considerablemente arriba a la coalición Morena-PT-PES con casi ochos porcentuales (28.82) encima de por México al Frente (21.04) y a 10 del PRI-Verde-Alianza (19.57).Por candidatos, Andrés Manuel López Obrador anda todavía más arriba, 30.17 por ciento contra 20.76 de Ricardo Anaya, 19.85 de José Antonio Meade, 7.54 de Margarita Zavala, 3.61 de “El Bronco”, Jaime Rodríguez; y 1.71 de Armando Ríos Piter.El sondeo es de los que tradicionalmente filtra mes con mes la Presidencia de la República a través de la Secretaría de Gobernación.Destaca la permanencia de “El Peje” a pesar de que Anaya y Meade han intensificado sus actividades proselitistas y apachurrado el “botón nuclear” trumpeano de spots en radio y televisión.Con razón el gobernador Corral empezó a preparar la cuerda para saltar de su barco azul al de López Obrador. Su declaración de que prefiere a “El Peje” sobre el PRI nos recuerda cuando abandonó a Ramón Galindo por la dirigencia estatal del PAN para que ganara un enemigo acérrimo de Cruz Pérez Cuéllar: Mario Vázquez. Dicho en términos antigüitos, Anaya está siendo preparado para que fume faros con un empujoncito al abismo de su “aliado” el gobernador chihuahuense.***Intensamente reveladora Laura Domínguez en una entrevista televisiva. Traidores fueron los priistas que operaron para Armando Cabada en 2016 contra “Teto” Murguía, no ella que de frente ha pasado del PRI al equipo cabadista, dice. La revelación adopta carácter de confesión. Era llamada la consentida de César Duarte por su pública devoción al ballezano.***Escasos 60 días nos apartan para llegar al primer aniversario del asesinato de la colega y compañera periodista, Miroslava Breach. Tenemos otras interrogantes sin resolver aparte de los panistas involucrados en las grabaciones: el operativo aéreo montado para sacar de la ciudad de Chihuahua a sus asesinos entre el 23 y el 28 de marzo.

