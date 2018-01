Crisis interna en el PRI

Un fenómeno que se genera cada proceso electoral es la práctica de los analistas de tratar de adivinar a los candidatos que postulará el PRI en los comicios. Me causa gracia que en cada elección, la comentocracia diga que el PRI está muerto, sin embargo a su vez existe un profundo interés de ésta por saber quiénes serán candidatos de este partido. El interés es evidentemente superior al que se presta a otros partidos políticos.Por otro lado, uno de los motivos por los cuales la clase política recibe tan baja calificación por parte de la sociedad, es porque muchos actores no cumplen con promesas y compromisos hechos antes de llegar al poder. Si es un mal mensaje que los políticos no cumplan con sus promesas hacia la ciudadanía, es un pésimo mensaje que ni siquiera cumplan con sus compromisos internos de partido. No digo que los compromisos internos sean superiores a los públicos; lo digo porque la ciudadanía puede interpretar que, si ni siquiera se mantienen los compromisos para con los correligionarios, menos se mantendrán promesas hechas al electorado.Lo anterior lo digo por la decisión unilateral del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán de autopostularse en el primer lugar de las listas plurinominales en el Estado. El problema no versa en su postulación, sino en la promesa hecha en su campaña rumbo a la dirigencia de no aspirar a ningún cargo de elección popular. Al igual que en los regímenes parlamentarios, considero que se pueden combinar las funciones legislativas y de partido sin inconveniente alguno. Cosa distinta es cuando de manera expresa, se manifiesta que no se buscarán postulaciones para no competirle a ningún militante en activo.El problema no es únicamente la autopostulación; el problema son las consecuencias de la misma al interior y exterior del partido. Bazán ha demostrado a lo largo de su carrera ser un político hábil. Muestra de ello ha sido su participación en dos legislaturas federales. Sin embargo, la decisión de postularse lo deja con un capital político mermado, pues pierde liderazgo entre los distintos grupos al interior del PRI. Al perder liderazgo, la segunda fuerza política del Estado que es el PRI, deja de ser una oposición sólida frente a un gobernador caprichoso y arbitrario. Tener un gobernador sin contrapesos no le conviene ni a la ciudadanía, ni mucho menos al PRI. Incluso, ha permeado una percepción en muchos priistas (algunos de ellos, ex presidentes de partido) de que existe un acuerdo cupular con Corral para que éste último mantenga el control del Congreso, sean sus integrantes panistas o priistas. Esto suena a política-ficción, diría Salinas. Alimenta más esta teoría, la frase que hace algunas semanas el gobernador Corral acuñó con gente de su círculo respecto a que “de los priistas se van a encargar los priistas”. Es decir, se percibe una intromisión del gobernador en los asuntos internos del PRI.Para echarle más leña al fuego, la selección de candidatos a los distintos distritos del estado generó mucha inconformidad al interior del mismo instituto político. En esta ocasión, varios aspirantes se registraron para competir por la postulación en los diversos distritos de la entidad. Si esto fuera una apertura para promover el diálogo y la democratización interna, nadie lo vería mal. Sin embargo, la impresión que deja es la de un sabotaje de diversos grupos internos hacia las directrices del partido, mismas que no tienen la misma fuerza desde que el dirigente decidió buscar una posición a pesar de expresamente haber dicho que no lo haría. Algunos que se han postulado saben que no ganarán. Se ha vuelto un gran negocio interno postularse, perder y después querer cobrar la derrota en el siguiente proceso electoral diciendo: “es que me la deben”, como han dicho algunos ex candidatos.El hecho de que los dirigentes aspiren a ubicarse en candidaturas envía el mensaje de que el PRI tiene temor fundado del resultado que se obtendrá en julio. El PRI atraviesa un momento de crisis en el país. Si a eso se le suma esta clase de decisiones en lo local, no debe sorprender a nadie el resultado que se obtenga en julio.El dirigente municipal del PRI, Óscar Nieto, también prometió no buscar ninguna candidatura. Si aspira a una regiduría, le sugeriría que lo hiciera en la posición número 10 para el Cabildo. Finalmente, en todos los foros ha sostenido que el PRI va a ganar la elección en Juárez. ¿o acaso no está convencido?