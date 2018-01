Las redes sociales y la trivialidad

Los que venimos de generaciones atrás cincuentones y sesentones, nos encontramos en nuestra vida con las llamadas redes sociales, a diferencia de las generaciones jóvenes que nacieron con ellas. Para los ahora casi viejos fue una sorpresa tecnológica el toparnos en nuestra época madura (finales de los noventa del siglo pasado) la computadora y el internet, luego la telefonía celular masiva, muchos de nuestra generación tardaron tiempo en adecuarse a las nuevas modas tecnológicas, otros a gritos y sombrerazos nos subimos a esta modalidad comunicativa con ciertas limitaciones. Ahora, muchos de nosotros nos desenvolvemos con cierta soltura en las famosas redes sociales, sin embargo la diferencia en su uso, si es notable.Como profesor de educación superior tengo a varios jóvenes agregados como “amigos” en una importante plataforma de comunicación, sin embargo me sorprende el tiempo que gastan en publicar no solamente nimiedades y vacíos existenciales (tal vez legítimo) pero que hablan mucho de su falta de compromiso con el ambiente que los rodea, están más interesados en capítulos de series o de memes “satiro-criticos” que en su realidad social y personal, o tal vez sea el desfogue ante las carencias a las cuales se enfrentan, o simplemente sus intereses son tan improvisados o no los tienen, que les da igual publicar un meme de contenido sexual, bobo, a una caricatura criticando al político de moda.Y esto me sorprende porque en ocasiones reflexiono: ¿qué pasaría el día en que los jóvenes externaran más su pensamiento crítico a través de las redes sociales? Creo que influirían en muchas cosas, o se convertirían en un gran poder de influencia social. Obviamente esto pondría en jaque a muchos personajes políticos o tal vez al mismo sistema. En un estudio que hace rato se publicó en los medios, se dice que el joven siente poco compromiso hacia su entorno social y económico, no asume una posición más contestataria en ese sentido, como que existe un conformismo, pero también habla de su sentido de cohesión y de sus valores de solidaridad, extraño, pues en las redes sociales no las practiquen con más dinamismo.Por supuesto que hay cientos de jóvenes que asumen cierta responsabilidad hacia su dimensión social y de repente publican “memes” u opiniones críticos, pero son los menos, la mayoría se dedica a publicar cosas muy alejadas de su realidad social, tal vez como una huida momentánea de sus problemas personales o existenciales.Las redes sociales han tenido un papel importante en procesos democráticos en otros países, en Corea del Sur se usa para organizar manifestaciones, hacer críticas a los gobiernos, sugerir acciones colectivas, lo mismo ha pasado en España en los momentos de crisis económica, donde la gente se ha quejado y ha propuesto acciones sociales. Creo que el día que el sector juvenil asuma un mayor responsabilidad y profundidad en lo que puede afirmar o argumentar en las redes sociales, contribuirá bastante a los cambios del país. Además si los viejos somos obsoletos en varias cosas, ¿no podrán los mismos jóvenes orientar en base a la sexualidad responsable?, las drogas?, la violencia? La lucha anticorrupción? ¿O será que el mundo en el que viven, de plano está tan desprestigiado que poco les importa, más que su hedonismo y narcisismo personal? He ahí pues.P.d. En Ciudad Juárez los jóvenes tienen mucho que decir sobre su entorno inmediato.

