AMLO avanza en Chihuahua

La batalla por el norte del país es inédita, en los estados donde tradicionalmente los partidos políticos PRI y PAN se han alzado con victorias electorales, dejando a los partidos de la izquierda rezagados en lejanos terceros o cuartos lugares, Andrés Manuel López Obrador ha apretado fuertemente su activismo; olfatea muy bien que en la medida que logre golpear al enquistado bipartidismo norteño será como logren consolidarse las contundentes victorias pronosticadas en los estados del sur; por cierto, los más poblados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de México, además de una cerrada competencia en el Estado de México. En la entrega anterior puntualicé que el interés principal de AMLO en nuestro estado y en esta coyuntura electoral es evitar el fraude electoral, para lo cual se ha priorizado la estrategia organizacional y territorial de Morena sobre todo en las zonas serranas de la entidad.Sin embargo, el despunte en las encuestas en Chihuahua aunado también a la estratégica alianza con los partidos Encuentro Social y del Trabajo colocan a nivel local a la alianza Juntos Haremos Historia como un serio contendiente en la mayoría de los distritos locales, especialmente los que tienen como cabecera a Ciudad Juárez. Si sumamos los porcentajes de los tres partidos de la alianza en los nueve distritos locales de nuestra ciudad obtenidos en el pasado proceso electoral del 2016, tenemos como resultado un rango del 20 al 22 por ciento, haciendo un análisis objetivo del porcentaje que hubiera obtenido el Partido del Trabajo en el supuesto caso de no haber participado como parte de la coalición en dicha elección. A ello súmele el obús obradorista que multiplicará las preferencias.Es decir, podríamos tener un escenario en la siguiente legislatura local de mayor equilibrio en términos de pluralidad partidista. Sin embargo, lo que más importa es la conquista de la Presidencia de la República y según lo vivido en la asamblea informativa realizada el pasado 15 de enero en la capital del estado, la capacidad de convocatoria y organizativa de la coalición demuestra que la alianza ya no es un enemigo pequeño para los partidos del régimen, sino que se ha convertido en un serio adversario, y ciertamente como un potencial triunfador en la próxima elección para presidente de la República.El acto de AMLO en Chihuahua se llevó a cabo dentro del marco legal de las precampañas, no constituyó un llamado al voto, tampoco se trató de propaganda electoral ni de promocionar su plataforma política; pero sí fue para compartir su postura y terminar así de una buena vez con el bipartidismo en Chihuahua. Sin mencionar expresamente el caso de los recursos supuestamente secuestrados al estado de Chihuahua por la Federación que ha representado un auténtico botín político electoral para el gobernador Javier Corral y fortalecer así a su alicaído “frente frío”. López Obrador señaló que este tipo de coyunturas han sido siempre superficiales y en el fondo constituyen una herramienta del sistema para hacer creer que hay una oposición al régimen, pero que finalmente representan los mismos intereses, y en efecto, así lo han demostrado; como evidencia tenemos la absoluta ausencia de diferencias marcadas entre los gobiernos panistas de Fox y Calderón, con los de sus antecesores. Ha sido tal el descaro y desfachatez que hemos sido testigos de cómo apoyó Fox a Peña Nieto y ahora al futuro candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade quien estuvo dentro del círculo más cercano de Felipe Calderón durante su mandato.El PAN en Chihuahua terminó con el monolítico y dictatorial PRI para gobernar el estado por primera vez en la década de los noventas, pero llegó con una careta de democracia y honestidad, con la promesa de cambiar la realidad del estado; sin embargo, resultó peor ya que funcionó únicamente en beneficio de un reducido grupo de millonarios y de las grandes empresas trasnacionales. Hoy vemos con tristeza e indignación que los trabajadores ganan únicamente la cuarta parte de lo que deberían ganar.Los chihuahuenses fuimos víctimas del engaño, los encargados de esperanzar al pueblo son los mismos que lo dejaron abandonado a su suerte, seguimos padeciendo el flagelo de la violencia, inseguridad, bajos salarios, abandono de las colonias paupérrimas y de las zonas rurales del estado, entre otras muchas calamidades.Vientos nuevos se asoman por nuestro estado, la coalición recientemente registrada ante el Instituto Estatal Electoral combina la corriente medianamente conservadora de Encuentro Social con el voto duro bien localizado del Partido del Trabajo en sus colonias populares y el fuerte trabajo territorial y la frescura de Morena.Para cerrar la pinza, el surgimiento de un candidato conocido, honesto y valiente que abandere a la coalición en Ciudad Juárez pondría a temblar a los representantes del régimen actual."Nunca será tarde para buscar un mundo mejor y más nuevo, si en el empeño ponemos coraje y esperanza" Alfred Tennyson (1809-1892). Poeta inglés

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.