Guillotina Judicial

Lo dicho: el ‘Frankenstein Judicial’ está diseñado a la imagen y semejanza del ‘Robespierre Azul’. Sin pudor alguno, los consejeros de la Judicatura asumen su papel de verdugos de magistrados y jueces, para castigar su único pecado: ser afines al ‘duartismo’. Por ello, me atrevo a afirmar que en Chihuahua estamos en presencia de una ‘Santa Inquisición’ judicial.Muy lejos quedó la pretensión de que la Judicatura sea la institución que fortalezca la independencia judicial. La arbitraria designación de los consejeros ‘externos’, ‘Lucha’ Castro y Joaquín Sotelo Mesta, personajes incondicionales a Javier Corral acredita la infame mutación de este órgano judicial. Del resto de los consejeros, puede afirmarse que desde siempre han demostrado su filia panista.Cero y van cuatro. Primero fue la separación de los dos magistrados leales al exgobernador César Duarte, después, la del juez de control de Jiménez; y en días pasados, la del juez de control de Cuauhtémoc. La pregunta obligada que se hacen todos los magistrados y jueces es: ¿quién sigue?De manera cotidiana, los consejeros de la Judicatura violentan el principio del debido proceso para separar, temporalmente, con total discrecionalidad a los magistrados y jueces indeseables; pero también, lo hacen en total secrecía en sesiones subrepticias y sin que nadie conozca los asuntos a tratar.Por si esto fuera poco, a los integrantes de la Judicatura les importa muy poco el respeto de sus obligaciones en materia información pública. Existe una total opacidad en lo relativo a la actividad de la Judicatura. Es más, ni siquiera existen ‘Estrados’ que permitan darle seguimiento a los procedimientos de responsabilidad administrativa que se ventilan ante esta instancia judicial. Lo cual, constituye una grave violación al principio de la transparencia de la actividad judicial.En días pasados, la Judicatura aprobó el acuerdo mediante el cual se establecen las bases de adecuación para desarrollar los procedimientos de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del Poder Judicial, conforme a las reglas establecidas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA), sin embargo, dichos criterios no han sido acatados en los procedimientos en contra de los jueces penales.Así, por ejemplo, se establece que en los asuntos en que estén involucrados los consejeros, magistrados y jueces, la propia Judicatura será el órgano autorizado para resolver las indagatorias correspondientes. En otras palabras, la queja interpuesta en contra de ´Lucha’ Castro será investigada por la propia Judicatura; o sea, que la demandada será juez y parte.En cuanto a las medidas cautelares, en el acuerdo se precisa que se estará a lo previsto en la LGRA. En este tópico, se establece una grave violación procedimental, consistente en que la separación temporal de los funcionarios judiciales involucrados en actos de corrupción, puede ser decretada mediante un simple acuerdo administrativo, aún antes de que se inicie al procedimiento correspondiente. Disposición legal que será utilizada, de manera reiterada y constante, por la Judicatura para suspender a cuanto magistrado y jueces que sean considerados personas non gratas.Por otra parte, debo señalar la evidente parcialidad de la Judicatura: a 20 días de la presentación de la queja en contra de ‘Lucha’ Castro, aún no ha sido admitida. Me dicen que el trámite de la queja está en manos de la secretaria general del TSJ y que será ella quien lo turne al órgano competente. Yo me pregunto: ¿cuándo será suspendida la consejera ‘Lucha’ Castro?Así las cosas, no abrigo duda alguna de que los integrantes del ‘Frankenstein Judicial’ acatan, dócilmente, la consigna del ‘Robespierre Azul’: desterrar a todos los ‘duartistas’ incrustados en el Poder Judicial. Semejante despropósito ha convertido a varios magistrados y a un sinnúmero de jueces (penales, civiles y familiares) en personas cobardes y medrosas. ¡Bonita cosa…!

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.