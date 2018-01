Una caravana apenas para la burocracia

La Caravana por la Dignidad de Chihuahua arrancó a medio gas en Juárez, con escasa convocatoria, el grueso de los participantes eran funcionarios del Gobierno del Estado con amigos y familias. Gustavo Madero, César Jáuregui, Rocío Reza, Arturo Fuentes Vélez, Víctor Quintana, Concepción "Concha" Landa integrantes todos del gabinete del gobernador Javier Corral, estuvieron en primera fila el sábado en el inicio de la marcha.Estaban también en la marcha algunos de los representantes del Gobierno en la frontera como Ramón Galindo, Joob Quintín, Víctor Estala, Jorge Domínguez, Alejandro Ruvalcaba, responsables de áreas de gobierno, vivienda, transporte, agua y comunicación social de la Fiscalía General del Estado, respectivamente.Bueno salió Estala para controlar la movilización peatonal. Sería bueno, dijeron varios, que esas dotes las utilizara para meter en cintura a concesionarios del transporte público y de personal, porque para eso no ha resultado ni tantito efectivo.Mientras los responsables del Gobierno de Chihuahua andan movilizados, ¿quién va a gobernar el Estado?, la pregunta que varios se hacen. En la administración Corral responden que el mandatario estará siempre al tanto y será ocasionalmente cuando se una a la movilización.Suponen desde el Gobierno que las eventualidades esperarán a que regresen los funcionarios de la marcha que los tendrá fuera dos semanas. Por decreto desaparecerán las circunstancias urgentes o, en todo caso, que la caravana los dotará del don de la omnipresencia, pareciera la respuesta.La caravana y eventos correspondientes en la ciudad de Chihuahua estuvieron sólo ambientados con la burocracia estatal. No funcionó ni la presión sobre el municipio encabezado por la panista, Maru Campos.***Es el abogado Paulo Díez el responsable de la estrategia legal para sendas controversias constitucionales que interpondrá el Gobierno estatal ante la Suprema Corte de Justicia para pedir la entrega de recursos federales y la falta de solicitud de extradición a César Duarte por las 11 órdenes de aprehensión en su contra.A más de uno le resultó curioso que fuera Díez el elegido por Javier Corral para llevar el caso, y es que el letrado ha sido altamente famoso por acusar desde la tribuna pública desvíos y corrupción de gobiernos priistas, principalmente a nivel federal y en el Estado de México.En el centro del país, Díez tiene fama de ser muy buen litigante en medios de comunicación y de acusar a quien se le ponga enfrente de "corruptazos y cochinos". En las salas el letrado no tiene el mismo éxito, aunque no por eso bajen sus honorarios, que por cierto no se sabe, hasta el momento, a cuánto ascienden por representar al Estado, o si serán gratuitos con cargo al futuro.Otro abogado que logró levantar ceja fue Carlos Spector, experto en defensa de migrantes en Estados Unidos. Apareció ayer Spector, de nacionalidad estadounidense, junto al diputado potosino del PRD Xavier Nava en el templete de la caravana, apoyando ambos a Corral.Baste recordar que el Artículo 33 de la Constitución prohíbe a los extranjeros en México participar en asuntos políticos del país.***Fueron varios los legisladores juarenses del PAN los que no asistieron a la marcha: Víctor Uribe, Gabriel García Cantú, Gustavo Alfaro, Maribel Hernández se ausentaron de la movilización.En el templete estuvieron Laura Marín y Liliana Ibarra, de los distritos siete y nueve, que algunos dentro del PAN piden para perfiles más azules y cercanos al gobernador.Por supuesto supervisando la asistencia, la vicegobernadora, Leticia Corral.***Debut y despedida para el presidente municipal en funciones, Alejandro Loaeza Canizales. En menos de una semana, Armando Cabada reunió el apoyo requerido para competir por la reelección, por lo que regresará antes del 6 de febrero, fecha por definir.Loaeza quedará fuera de la fórmula para la reelección, su puesto de suplente será para el city manager, Rodolfo Martínez.En estos días, Loaeza ha ocupado su tiempo mayormente en actos protocolarios, mostrar apoyo al gobernador Corral y presentarse ante los empleados del Ayuntamiento, piso por piso.Aparece incierto el futuro político para Loaeza, que no aceptó ir por una candidatura a diputado local independiente y prefirió quedarse de suplente en la Alcaldía, apostándole a que permanecería mucho más tiempo al frente.***Tapizó el Partido Verde varias colonias de la ciudad con un panfleto llamado "Mujer mexicana y participación política", veinte páginas de propaganda para difundir el trabajo del instituto político.Escrito por la secretaria de la Juventud y exdiputada federal Pilar Guerrero Rubio. Con carrera trunca en Derecho, Guerrero Rubio fue una de las legisladoras tristemente célebres en la década pasada por solicitar licencia y dejar en su lugar a un hombre, con lo que se burlaba la cuota de género.Guerrero es la autora del panfleto a todo color, con imágenes y fotos e "información importante para ti, Mujer", todo pagado también con recursos públicos entregados al Verde.Se trata de ejemplares impresos en la Ciudad de México y enviados por el Servicio Postal Mexicano sin costo para los partidos, una de sus prerrogativas.Llama la atención que sea Pilar Guerrero la ocupada de temas de género y el Partido Verde el que llene de papel un millón de buzones de propaganda que termina en la basura, ¿y la equidad, la ecología, dónde quedaron apá?

