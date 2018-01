¿Erizo contra zorro? Quién lo sabe. La pugna del gobierno corralista contra el federal se alimenta fuertemente del viejo reclamo al centralismo que prende con facilidad en nuestra entidad. Se ha confeccionado un coctel en el que están agitados varios conflictos; sin enumerarlos a plenitud, ahí está la ausencia de justicia oportuna en el escándalo de corrupción César Duarte, el cuestionamiento a un federalismo precario que se finca en postrar los poderes locales, el apoyo a la campaña electoral de Ricardo Anaya y la búsqueda de una legitimación secundaria a una administración que abrió expectativas y contó con un buen bono democrático, pero que no ha arribado al puerto que la sociedad reclama, y que el propio gobierno local no encuentra, por su ineficiencia y sus desatinos.Para salir adelante de esta circunstancia ya se convoca a una revolución, que por cierto suelen ser hechas desde abajo, afuera y en contra de lo establecido. Desde el poder –arriba– se pueden también operar cambios, pero, por lo general, de acuerdo a la experiencia histórica, para preservar poderíos y metas en la que se excluye al pueblo raso, al que durante la Revolución francesa se le denominó el “tercer estado”.El gobierno federal, por conducto de Hacienda y la Procuraduría, a su vez, no atina a una solución que tenga que ver con la aplicación rigurosa de los instrumentos que proporciona el Estado de derecho descrito en la Constitución. Los mensajes son de odio, rencor, desdén; formalistas y los contendientes, a final de cuentas, carecen de la autoridad en su viejo sentido de “auctoritas”, ese plano de superioridad moral causado por lo razonable de sus actos. Pero esto no es nada nuevo, la vieja y nefasta cultura política imperante en el país impide que los actores se vean a sí mismos muy por encima de todo, sin darse cuenta que son producto de la misma. Así se deja ver, sobre todo, en el encauzamiento que lleva la extradición posible de César Duarte.Por principio de cuentas y antes de entrar a ese tema, estamos en presencia de una justicia local selectiva. Mientras Jaime Ramón Herrera Corral continúe protegido, estaremos en presencia de diversas varas para medir las cosas y en tanto el gobierno local no tome una posición diáfana en torno al expediente fundacional que abrió la insurgencia cívica en Chihuahua, estaremos en presencia de una exclusión por protagonismos y búsqueda de méritos “históricos”, ajenos a un comportamiento típicamente democrático de un gobernante que, en el discurso, se viste con ropajes ciudadanos y en la realidad su partidarismo lo hace presa, sobre todo si tenemos como telón de fondo un proceso electoral en marcha, con los desafíos muy fuertes tanto para el PRI como para el PAN, de un crecimiento inocultable de Andrés Manuel López Obrador, que se puso a la par de la concentración gubernamental con su convocatoria del lunes 15 en la ciudad de Chihuahua.Pero vayamos a la extradición. Se sabe de la misma en sus generalidades, por lo que no está de más recapitular un manojo de ideas al respecto: se va a requerir a la principal potencia del mundo la entrega de César Duarte, una potencia que está acostumbrada a que le entreguen y no a dar. El Tratado de Extradición México-EU está cargado de ingredientes de discrecionalidad; además reporta una obsolescencia que brinca en cada línea del importante instrumento. Por encima de esto, hay amplias discrecionalidades y las posibilidades del desenlace van desde un largo proceso para entregarlo –más si apenas principia– hasta la simple deportación en paso fronterizo. Todo puede pasar.La PGR anunció, en parte como un mecanismo de distensión, que ha solicitado la extradición del tirano, un miembro prominente del partido en el poder, compañero de Peña Nieto, lo que significa que a través de la Cancillería se va a requerir a Washington todo un procedimiento que empezaría por localizar al extraditable, detenerlo con la finalidad de remitirlo a México –hay dos fueros en presencia: el local y el federal– para que se le procese penalmente. César Duarte tendrá que encarar un proceso norteamericano en el que obviamente tendrá defensas que esgrimir, aunque en estricto rigor si se aplica el Tratado no habría más conclusión que entregarlo para que pague por sus crímenes en tierras mexicanas.Corral presentó con la solicitud de extradición diez órdenes de aprehensión que la sustentan. En realidad bastaba con una sola, abarcando el complejo de los delitos; y la PGR, a su vez, escoge dos para su solicitud, a la que se suma la tercera de naturaleza federal y que tiene que ver con materia electoral.Visualizo estos aspectos: los delitos tendrán que ser punibles en acatamiento a las leyes de ambos países, con pruebas suficientes conforme a las leyes de Estados Unidos. Hasta aquí no hay problema. Debe estar la solicitud al margen de lo político, o “de carácter político”, una ventana abierta a la impunidad, sin duda. Podrá haber una detención provisional de Duarte dentro de un plazo de 60 días, con un procedimiento en el que se aplican las leyes del país vecino. Como puede verse, la parte requerida cuenta con prerrogativas para tomar una decisión conforme derecho, y el detenido provisional con recursos que son propios de su garantía de audiencia y que permiten ganar tiempo político en época electoral. Lo que nos habla de tiempo lato, más si lo medimos de acuerdo a los signos políticos locales.En el apéndice del Tratado hay un catálogo de delitos que indiscutiblemente facilita la extradición. El problema, es decir las dudas, surgen cuando nos hacemos cargo del artículo 17 de ese instrumento binacional, que establece la “Regla de Especialidad”.Se trata de que, en el caso que me ocupa, César Duarte puede no ser detenido, enjuiciado o sancionado en territorio mexicano, por delito o delitos distintos de aquel por el cual se concedió la extradición. César Duarte es poseedor de una riqueza ilícita –delictiva–, pero si la extradición se concede exclusivamente por peculado, sólo por peculado se le podrá enjuiciar. Así de riguroso es el tema. En el fondo de esto hay una explicación, dos soberanías operando sobre un mismo asunto y, sinceramente, yo no espero que los Estados Unidos vayan a actuar como los benevolentes del caso; antes están sus intereses de muy diverso calado.Esta norma de especialidad ha causado molestia y disgusto en la arena chihuahuense. Así como Javier Corral se aflige de la regla señalada, pues sólo le estarían tramitando dos órdenes de aprehensión, eso significaría que las otras ocho fueran al cesto de la basura; también Unión Ciudadana se duele del comportamiento de Corral y de la PGR que han mantenido en la congeladora, denegando la justicia, la denuncia penal que se interpuso el 23 de septiembre de 2014, que apoyó para luego desdeñarla siendo gobernador, lo que significa que de concederse la extradición, de acuerdo a la tendencia declarada por el procurador Elías Beltrán, también esa investigación iría a la trituradora de papel, dando así una bofetada a un movimiento cívico que le cambió el rumbo al tirano.No me extraña que para limar las dificultades propias a la estrategia de Corral, ahora tenga una personalidad dual: jamás se pondrá de rodillas frente a Peña Nieto, pero en cambio, su conducta es diferente con el nuevo secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, el que le merece la confianza para entablar un diálogo serio, responsable, honesto, franco. Él tiene muy buen concepto de Alfonso, encuentra en el peñanietista una oportunidad de interlocución. No se puede traslapar el mitin de la plaza con esta cortesanía, pero en fin. Ya sólo falta que en los meses que vienen la vocería de Peña Nieto diga que el asunto está en el cortijo de Trump, y el Ejecutivo de aquí declare que no se le pueden pedir imposibles, hasta que hable el presidente de Washington, que ya sabemos es vanidoso y hasta presume su físico atlético.Soy de los que piensa que en la lucha contra la corrupción hay que apostarle todo al derecho, a la fuerza cívica que no transige, sumando el reto a las instituciones a que lo aplique. Aquí el derecho debe normar a la política, pero como ésta es más dúctil, es la que centralmente está en la escena, por la búsqueda de una legitimación secundaría, por los proyectos electorales, en fin por caminos que ciertamente pueden llevar a la captura de Duarte para juzgarlo con leyes nacionales, precarísimas por cierto, tratándose de corrupción e impunidad de los poderosos.El poeta Arquíloco es el autor de un extraño verso: “El zorro sabe muchas cosas, pero el erizo sabe una gran cosa”. En este drama, cabe preguntar quién actúa a un bicho y cual al otro. Como se dice en los palenques, después de que se ordena cerrar las puertas: ¡Hagan sus apuestas, señores! Y señoras.