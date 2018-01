Para conservar el cielo azul

“Regular”, así calificó la calidad del aire fronterizo la directora de Ecología municipal, Flor Karina Cuevas, durante la reciente sesión ordinaria del Comité Consultivo Conjunto para el Mejoramiento de la Calidad del Aire en la Cuenca Atmosférica de Ciudad Juárez, El Paso, Texas, y el Condado Doña Ana, Nuevo México. Porque esto de la contaminación no conoce fronteras.Precisamente hace unos días, observaba yo el atardecer juarense desde un centro comercial de la vecina ciudad. Los colores dignos de la paleta de un pintor que ofrecía el cielo abrían paso a una nube flotando sobre el mar de zonas habitacionales. Inversión térmica, deseé cruzando los dedos, porque la perspectiva de que el smog ocultara de ahora adelante la panorámica de mi ciudad me parecía muy triste. Apenas a finales de diciembre, El Diario reportó asimismo una capa matinal en la zona oeste baja de El Paso y que la Asociación Americana del Pulmón incluye a la ciudad texana entre las 25 poblaciones estadounidenses más contaminadas.Obviamente no se trata de un problema sólo local. Pero las características específicas de nuestra población obligan a tomar medidas inmediatas. No, claro, la contaminación no se eliminaría en un año ni en dos ni en tres. Pero sí se puede contener su avance y lograr considerables objetivos a largo plazo.La calidad del aire se halla muy vinculada al cambio climático. Y cada vez estamos notando más sus efectos, en Ciudad Juárez y en el mundo. La presente temporada invernal con temperaturas atípicas ha sido tan sólo un ejemplo —cómo no si, según la NASA, el 2016 y el 2017 han sido los dos años más calurosos de la historia.Sin embargo, pocos habitantes fronterizos parecen darse cuenta de la urgencia de la situación. Estamos formados, como muchas generaciones del Siglo XX, con la idea de adoptar las comodidades modernas y la tecnología conforme avanzamos en la escala social. Copiamos en lo posible el estilo de vida estadounidense, incluyendo el consumismo, los productos procesados, el alta explotación de los recursos naturales y la consecuente contaminación.No somos los únicos. En un reportaje reciente de Los Angeles Times se indica que “el aire acondicionado simboliza una de las aspiraciones al alza” de la India, esperándose que para el 2050 casi se triplique el número de dichos aparatos a nivel mundial debido al aumento de la clase media en uno de los países líderes en crecimiento económico y migración del campo a las ciudades. La nueva forma de vida implica más consumo de electricidad así como menos espacios verdes. Producir electricidad quiere decir elevar la contaminación y las temperaturas, lo cual a su vez se traduce en usar mayor electricidad. “A menudo la nueva clase media de la India no se da cuenta del vínculo entre la prosperidad y un planeta más caluroso y contaminado”, se concluye en el reportaje.¿Conoce usted alguien incapaz de vivir sin clima artificial, ya no digo en su casa, en el automóvil?Es hora de que replanteemos nuestra mentalidad sobre el nivel de bienestar, el éxito, el progreso, el consumo y el aprovechamiento de los recursos naturales. Habría que preguntarnos si realmente vale la pena trasladarnos siempre en vehículo propio si es a costa de posibles enfermedades pulmonares posteriores o de dejar a nuestros nietos una franca incertidumbre climática.Hace poco, el exastronauta Mark Kelly reportó en CNN que durante el último vuelo del Endeavour, en el 2011, pudo distinguir a simple vista la contaminación del aire en la parte sur del continente asiático, la deforestación en Latinoamérica y el alto consumo de energía eléctrica en Estados Unidos. “No se preocupen por el planeta, la Tierra estará bien”, dice comentar Kelly cuando le preguntan sobre el medio ambiente. “De lo que hay que preocuparse es de nosotros —de todos nosotros”.Curiosamente, a pesar de la evidente urgencia de hacer algo, la mayoría de la gente no se da por aludida. En parte tiene que ver con la magnitud del problema. Si se trata de un tema mundial, ¿en qué puede contribuir una de los más de siete mil millones de personas que habitan en el planeta? Si las mismas autoridades no toman cartas en el asunto —o lo hacen en forma tímida e inconsistente— ¿por qué no podría yo permitirme disfrutar a plenitud de los frutos del ingenio humano? Si Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París y acaba de aprobar la exploración petrolera en todas sus costas, ¿cómo voy a compensar los niveles de uso energético de una potencia cuyo propio presidente se niega a creer que la actividad humana y el calentamiento global estén relacionados? Tan sólo pensarlo genera sensación de impotencia.Es más fácil creer que los recursos naturales y la energía se aprovecharían más si los funcionarios no fueran corruptos e hicieran mejor su trabajo, lo cual tiene algo de cierto. Entonces usar siempre vehículos motorizados, depender de aparatos eléctricos al por mayor, consumir productos en envases desechables, poner cemento donde había jardín, tirar aceite en el suelo y enjuagar los trastes con el chorro abierto no parece tan preocupante.El cerebro humano no está diseñado para abordar problemas como el cambio climático, dicen expertos en el New York Times. David G. Victor, Nick Obradovich y Dillon J. Amaya sostienen que actuamos mejor en torno al presente inmediato que al futuro distante, nos dedicamos a lo tangible por encima de lo abstracto. Por eso satisfacemos el hambre pero no ponemos atención a una dieta saludable, por eso se publican noticias de accidentes pero no de ciencia y por eso creemos que con cambiar de gobernantes se solucionan de inmediato problemas añejos que requieren modificar en forma integral la cultura.En el caso del calentamiento global, agregan los especialistas, al menos en Estados Unidos las opiniones de los ciudadanos tienen más que ver con factores como su partido político que con información. “Los electores reportan de manera consistente su preocupación sobre el cambio climático. Pero cuando se les pide ordenar sus prioridades, rara vez colocan en los primeros lugares de la lista las políticas respecto al clima. El público tampoco indica estar dispuesto a gastar lo que hace falta para abordar el problema. Lo que los electores saben es contradictorio, confuso y escaso”, señalan.Pero para combatir problemas como la contaminación hace falta una ciudadanía informada. Las políticas necesarias a fin de tener una ciudad ecológicamente limpia deben impulsarse, exigirse, establecerse y apoyarse. Somos parte de un todo, tenemos que entenderlo. Si Pekín ha logrado volver a gozar de un cielo despejado reduciendo la espesa bruma de aire sucio de la capital china, es posible obtener resultados palpables.En Ciudad Juárez, es hora de aprovechar las estaciones de monitoreo ambiental. Empecemos por permanecer atentos a su funcionamiento, la difusión actualizada de sus datos y a su mantenimiento. Se trata de una sencilla herramienta de retroalimentación que nos ayuda a motivarnos para adoptar los hábitos e implementar las políticas destinados a proteger mejor el medio ambiente.Porque es un objetivo a largo plazo. Dejar un cielo azul a nuestros hijos lo vale, creo yo.