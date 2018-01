Estamos de lleno inmersos en la locura de los procesos electorales de este año. Locura acrecentada por acontecimientos inéditos y sorpresivos, que están incidiendo de manera directa en la vida cotidiana de todos los mexicanos. Por supuesto, chihuahuenses y juarenses no somos la excepción.Desde una marcha o caravana por la (supuesta) dignidad chihuahuense, impulsada, planeada, encabezada y dirigida por el mismísimo gobernador del estado, hasta las estrategias y tácticas puramente electorales de los partidos políticos y sus cuadros en el estado y en la ciudad.Es pues, esta locura electoral, un escenario magnificado por acontecimientos, acciones de actores políticos, y hasta por procesos penales y tensiones en la relación entre niveles de gobierno (que debiera ser meramente institucional), el ingrediente principal de las elecciones este 2018. Un año electoral para México y para los chihuahuenses. De locura electoral.Veamos primero el escenario nacional. La semana pasada comentamos ampliamente el tema de la protesta y exigencia del gobernador Corral, hacia el Gobierno federal, particularmente hacia la SHCP, y de cómo esa demanda se entrelazaba dentro del proceso electoral, contaminándolo, al incidir en señalamientos duros de corrupción política, mediante intrincadas redes de altos niveles entre funcionarios y exfuncionarios partidistas del PRI, y de cómo esa exigencia de un Gobierno estatal irrumpe dentro del proceso electoral federal claramente.A propósito de ese análisis, hay quienes acusan a Corral de intentar hacerse de la candidatura a la Presidencia de la República, mediante el fuerte posicionamiento mediático que está obteniendo con su reclamo. Yo no lo creo. Los plazos y los tiempos electorales están puntualmente definidos en la normatividad correspondiente. La coalición “Por México al Frente” ya tiene candidato registrado, o precandidato (aunque como es único, ya sabemos que será el candidato), por lo tanto, a menos que Anaya decline, se enferme o muera, no podría ser sustituido.Por otro lado, el joven maravilla blanquiazul, ha demostrado una rudeza y fuerza pocas veces vista en ese partido. Se quitó de encima, y con formas y modos muy rudos y poco ortodoxos, porque le estorbaban en el camino a su candidatura, ni más ni menos que a Margarita Zavala, a Rafael Moreno Valle y a Miguel Ángel Mancera. No, Anaya no permitiría de ninguna manera que Corral le hiciera de agua su candidatura. No, Corral no busca la candidatura a la Presidencia de la República. ¿Entonces qué busca con esta megacampaña mediática y esencialmente electorera?Reflexionemos. Del reclamo enérgico y rudo por recursos no entregados, que fue lo que originó el inicio de las demandas del gobernador, pasó a la exigencia por aprehender y extraditar a César Duarte y, junto con eso, a hablar detenidamente y ampliamente de las investigaciones de la FGE que exhiben la redes de corrupción, tráfico de influencias y uso indebido de cargos públicos, entre altos funcionarios de los gobiernos, estatal y federal, así como la triangulación delictiva con dirigentes partidistas del Revolucionario Institucional.Así hoy, la caravana por “la dignidad chihuahuense” encabezada (a ratos y algunos tramos) por el gobernador Corral se ha convertido en un adalid moral contra la corrupción política del PRI en el gobierno, según el mandatario panista. Una lucha, una cruzada “nacional” contra la corrupción pues.En estos momentos, en el centro del país, se pretende destrabar la elección de una figura que forma parte importante del Sistema Nacional Anticorrupción precisamente: el Fiscal Nacional Anticorrupción. Y Corral está haciendo todo lo que está a su alcance para que, mediante la presión mediática, así como el respaldo de los aliados de su partido (PRD y MC) en el Senado de la República, volteen a verlo para obtener ese codiciado cargo federal.Con su caravana y demandas al Gobierno federal, así como la presión nacional e internacional que ejerce a través de la prensa nacional e internacional, pretende acreditar ampliamente el mejor perfil de un gobernante, de un político, que lucha contra ese cáncer de la política en México ¿Se imagina a Javier Corral como Fiscal Nacional Anticorrupción?Dejemos el plano nacional y analicemos el local. En Chihuahua, y en Juárez por supuesto que también, el escenario electoral para los partidos políticos está completamente condicionado a dos variantes que, por primera vez, se presentan en una elección local: la reelección de cargos y el creciente fenómeno del apoyo ciudadano a candidatos independientes, o sin partido.En el caso del PRI, este instituto enfrenta adicionalmente las consecuencias de la estrepitosa derrota electoral sufrida en 2016, que dejó casi inertes a los principales cuadros y liderazgos de ese partido, así como a su militancia.También vale la pena mencionar otro factor que hace distinta esta elección: el crecimiento importante de simpatizantes y militantes de Morena, básicamente en torno a la polémica figura de López Obrador. Andresmanuelovich, como ha pedido que se le llame ya, ha logrado romper la barrera de escepticismo y antipatía que lo bloqueaba en todos los estados del norte del país, y por supuesto Chihuahua no es la excepción.Con todos esos elementos, y el férreo control que hoy ejerce el gobernador Corral al interior de su partido, el PAN, el resultado de la jornada electoral del próximo domingo 1 de julio parece bastante previsible: la prevalencia y supremacía de los independientes.Analicemos. En el PAN, caracterizado en el pasado por sus procesos internos democráticos, incluyentes y plurales, la militancia hoy está ahogada y reprimida por el carácter autoritario e impositivo del gobernador, quien no permite que se mueva una hoja dentro del partido, sin su voluntad. Lo que hizo distinto al PAN de otros partidos, hoy es precisamente lo que iguala con ellos. Tan es así, que a estas alturas aún no hay definiciones (ni siquiera aproximaciones) en cuanto a las candidaturas locales. En el PAN nadie respira si no lo aprueba Corral.El PRD en Juárez, y en general en Chihuahua, ha venido perdiendo fuerza y presencia, y lo que pudiera parecer una fortaleza de su unión con el PAN y MC a nivel nacional, aquí en Chihuahua es muy alta la posibilidad de que no se refrende esa alianza electoral. El plazo para registro de coaliciones o alianzas ante el IEE venció ayer sábado 20, y hasta el mediodía no había ninguna solicitud de registro para alianzas o coaliciones de ningún partido político.Morena, con su crecimiento importante en militancia y simpatizantes, también ha tenido que enfrentar otros problemas propios de los grandes partidos. Las grillas, conflictos, complots, intrigas y pugnas internas amenazan seriamente la solidez de su crecimiento. Si saben solucionar y canalizar esas pugnas internas, y con nombres como el de Cruz Pérez Cuellar y Bertha Caraveo al Senado, y otros como Javier González Mocken a la alcaldía de Juárez, y como Ana Estrada, Neto Guevara, Benjamín Carrera, Jorge Medina, Gustavo de la Rosa y Farid Piña, todos con amplio reconocimiento social y buena trayectoria de activismo político en las colonias de Juárez, van a representar un fuerte trabuco para los partidos políticos.El PRI es el único partido que ya presentó definiciones. No sin fuertes problemas internos, el Revolucionario Institucional ha publicado sus listas de aspirantes a las diversas candidaturas.Para el Distrito 02, de Ciudad Juárez, se registraron Demetrio Soto Mayor Jr., Roberto Barraza Jordán y Ricardo Gustavo Tuda Vargas, para el 03 busca reelegirse Rocío Sáenz Ramírez y se registró además Astrid Amanda González Dávila, en el 07 Fernando Motta Allen, Leopoldo Soto Pérez y Oscar Luis Acosta García; en el 08 Jazmin Castañeda Sarmiento y Mireya Porras Armendariz; en el 09 Alán Reyes Navarro y Luis Fernando Rodríguez Giner; y en el 10 sólo se dio el registro de Nora Elena Yu.Para la presidencia municipal presentó su solicitud de registro solo la Profesora Adriana Terrazas Porras y para la sindicatura el ex funcionario federal Luis Carlos Calleros. Con esos hombres y mujeres el PRI pretende recobrar algo de lo mucho perdido en 2016.Esto apenas comienza, la próxima semana seguiremos analizando todo el panorama electoral local y nacional, para que usted disponga de más información sobre ese importante tema para los juarenses.