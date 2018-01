Las monolíticas dictaduras latinoamericanas han ido desapareciendo, o en algunos casos, adoptando camuflajes de piel de oveja, transitando de la mano dura de un solo hombre y su aparato militar hacia formas mucho más complejas y sofisticadas. Cuando las dictaduras tenían un solo nombre, algunos de los más grandes escritores de América Latina adoptaron uno de ellos y lo convirtieron en exuberante figura novelada. García Márquez, Roa Bastos, Carpentier, Vargas Llosa, entre otros, hicieron del dictador, personaje central de alguno de sus fascinantes libros.La dictadura latinoamericana trajo consigo infinidad de desgracias que hoy los pueblos siguen lamentando. Una de ellas, quizá la más lacerante, la desaparición forzada de millares de personas. Desaparición forzada y dictadura se convirtieron en dos fenómenos sociales con aparente nexo indisoluble. Luego sucedió que aunque la dictadura monolítica menguó, la desaparición forzada no se extinguió, adquiriendo nuevas fuentes y matrices, todas ellas mucho más amorfas, pero igual o más tenebrosas que las de las épocas de los monstruos de una sola cabeza.Hasta la fecha, las desapariciones forzadas ocurren en contextos tan distintos entre sí, que confrontarlas requiere un replanteamiento de las mismas formas en que se concibe, define y sanciona el problema. Con sus excepciones, pero ya no es el dedo del dictador y su rústico arsenal gubernamental y militar el que señala al próximo en la fila. Hoy, la máquina del terror adquirió decenas de rostros y frecuentemente se asocia a la colusión entre el crimen organizado y el poder político, pero también está en el seno de la migración y hasta en los siempre subestimados niveles de la delincuencia común.Cuando desde décadas atrás, el grave problema de la desaparición forzada empezó a tomarse en serio, lo hizo por la presión que las propias víctimas –víctima no solo es el que “desaparece” sino todo el núcleo cercano a él- e infinidad de organizaciones sociales hicieron ante organismos internacionales. Como siempre pasa, sus propios países, como sucedió en México, nunca les hicieron caso. Y era evidente, sería como si la propia bestia quisiera morderse la cola. La lucha entonces atraviesa décadas de la historia contemporánea. Muchas de las personas que se comprometieron con ella ya murieron. Se fueron sin llevarse consigo quizá la única respuesta que buscaban: la verdad histórica.Sin embargo, el activismo de todos esos grupos y personas despertó a su vez la acción de los organismos internacionales. La Organización de las Naciones Unidas ha tomado cartas en el asunto desde hace mucho tiempo. En México, la ONU tiene puestos los ojos. La visita en el 2011 del Grupo de Trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de ese organismo parece recalcarlo. En ese año y después de desarrollar una extensa agenda de actividades, el diagnóstico no podría ser muy halagüeño.Con preocupación el Grupo de Trabajo señaló notables insuficiencias que distancian drásticamente a nuestro país de la generación de una auténtica política de Estado contra las desapariciones forzadas, observando con preocupación el Comité que tanto en el nivel legislativo como en la práctica, los distintos ámbitos de competencia, presentaban desiguales niveles de cumplimiento de las obligaciones que establece la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada.Asimismo el organismo internacional mostró su preocupación por la impunidad en numerosos casos en los que obra denuncia por la desaparición forzada y las prácticamente inexistentes condenas por este delito. Este dato lacerante, muy presente en el imaginario colectivo del pueblo mexicano y ya expuesto por las organizaciones sociales, fue evidenciado con todas la formalidades por el Grupo de Trabajo de dicho comité internacional. La expresión debe ser recalcada: impunidad absoluta en el tema de las desapariciones forzadas en nuestro país.Precisamente por la presión internacional y por la lucha histórica de miles de personas en México, apenas hace cuatro días fue puesta en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.Es iluso pensar que una ley cambiará la realidad de este país. Pero con algo, aunque sea normativo, se puede empezar.

