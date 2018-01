Esta semana participé en un ejercicio de información sobre los logros y avances por parte de la Junta Central de Agua y Saneamiento. La sesión estuvo dividida en tres partes: la primera fue un video de poco más de 15 minutos, posteriormente una exposición de algunos temas sobre gestión de agua en el estado y al final un mensaje del gobernador Javier Corral.El contenido del video hace un recuento de trabajos realizados durante 2017 agrupados en 5 temas principales: Plan Estatal Hídrico 2040, Plan tarifario, Sinergia con la sociedad, Reforma a la ley del agua y equilibrio financiero. Este último sirvió de marco para presentar los ahorros y recursos generados para inversión a través de reducir la nómina y los gastos superfluos que hicieron posible una serie de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento en todo el estado.Dos argumentos se destacaron durante esta primera parte del evento: primero, para resolver problemas de abasto y cobertura de agua es necesario tener finanzas sanas y una adecuada priorización para el ejercicio de los recursos; y el segundo es que los ciudadanos deben estar en el centro y ser corresponsables de la gestión del agua, ya que el 93 por ciento de los ingresos de las juntas llegan directamente de los ciudadanos y solo el 7 por ciento proviene de la mezcla de recursos estatales y federales para inversión de obra.La segunda parte del evento fue la respuesta a algunas preguntas sobre el sistema de administración del agua en Chihuahua y las acciones que se están realizando para mejorarlo.Uno de los principales argumentos sostiene que la falta de información confiable sobre los distintos procesos de manejo del agua en Chihuahua hace que se generen ineficiencias, corrupción, robo y mal servicio. Para soportar el planteamiento se mostraron cifras con inconsistencias, y el dato que solo el 18 por ciento y el 19 por ciento de los medidores son confiables en Juárez y Chihuahua respectivamente.Si la información no es confiable ¿Cómo saber dónde está el agua?Otros datos muestran los niveles de ineficiencia en la operación: solo un 65% de eficiencia física en Juárez y un 54 por ciento en Chihuahua, que se calcula dividiendo los litros facturados entre los litros producidos.Por otra parte, la eficiencia comercial que se calcula dividiendo los litros cobrados entre los litros facturados es dramática, 64 por cientoi en Juárez contra 56 por ciento en Chihuahua. Cuando en los organismos operadores de agua en León, Guanajuato y Monterrey, Nuevo León, está eficiencia está por encima del 90 por ciento.Quizá el dato más impactante respecto a la gestión fue el desmesurado aumento de personal y nómina que se tuvo en el sexenio pasado en la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua que no se tradujo en beneficio a la gente.Aumentaron a más del doble la nómina, y hoy ya se ha reducido la misma para poder funcionar eficientemente y tener dinero para inversión.Se presentaron los proyectos estratégicos con tecnología de punta para resolver los dos principales problemas de la gestión del agua. La medición inteligente que además de permitir toma de decisiones con información fidedigna, le permitirá al ciudadano tener información en tiempo real de sus consumos, alertas de fuga o robo de agua, así como estadísticas para ahorrar agua, y saber en qué se invierte su dinero; y el manejo de presiones en el sistema usando algoritmos matemáticos y telemetría para controlar fugas y desperdicio en la red, que además de asegurar una buena presión en todo el sistema, permitirá una mejora significativa en el servicio.Al final, el gobernador resaltó el saneamiento económico de los organismos y la modificación de la ley que le da más poder de decisión a los ciudadanos en las juntas de agua y felicitó al presidente de la JCAS y a su equipo por los resultados.Un informe en un formato novedoso con datos que no ocultan la realidad del desorden en la gestión del agua, y al mismo tiempo esperanzador por el llamado a la participación ciudadana, a la transparencia y el uso de nuevas tecnologías e innovación para resolver problemas añejos del manejo de agua. Si sabemos dónde está el agua podremos administrarla y cuidarla, si no sabemos, continuará el río revuelto para ganancia de pescadores.

