Entonces el humo blanco salió de La Morín y no del Shangri La. En el primer comedero se reunieron a media semana Enrique Serrano, Adriana Terrazas y Lilia Merodio. En el segundo fue una mesa muy grande con Nora Yu, Jorge Quintana, Adriana Fuentes, Jorge Gutiérrez, Enrique Licón, Óscar Nieto...Hasta el momento de ambas encerronas, se iba imponiendo todavía el plan Z por la candidatura a la Alcaldía de Ciudad Juárez: Adriana Terrazas; ante el rechazo de Fuentes, Nora y Javier González Mocken. Se movió intensamente el grupo para respaldar a Quintana.Consiguieron sus integrantes los apoyos y movimientos necesarios en el PRI estatal para cambiar el género de mujer a hombre y lanzaron al ruedo público el jueves por la mañana al exrector. Por la noche del mismo día llegó contraorden del comité nacional y regresaron las cosas a su estado inicial con Adriana como “la buena”.Eso corrobora el conflicto monumental que sufre el interior del PRI juarense y que lo coloca en considerable desventaja esencialmente frente a los desahogados independientes. ¿Regreso de Lilia al redil? En fotos nomás.Hay que decirlo, Terrazas formó parte del equipo que dejó al tricolor encuerado durante la elección del 2016. Sigue sin haber elementos para esperar un resultado distinto en julio próximo.***Por donde brinca un chivo brinca el resto. Es la frase campirana. Una vez que Adriana Terrazas consiguió reventar los planes oficialistas chihuahuitas por entregar la candidatura a la Presidencia Municipal a Jorge Quintana, otros y otras quisieron hacer lo mismo con las postulaciones a diputados locales y síndico.No lo hicieron por iniciativa propia, lógicamente; desde los mismos terrenos de Adriana-Enrique Serrano y de la senadora, Lilia Merodio, enviaron para registros hasta Juan de las Cuerdas con tal de boicotear las listas previamente acordadas por la dirigencia municipal y estatal con varios grupos internos. No llevaron ni la papelería elemental requerida.Eso provocó anarquía tal que el “palomeado” para la sindicatura, como ejemplo, el tetista Enrique “Quique” Licón, recogiera sus canicas y abandonara el juego. Llegó a las instalaciones del PRI municipal, observó el desorden y adiós.Hoy es el último día para que los líderes partidistas presenten sus listas de candidatos. A ver qué ‘monstrito’ engendraron.***Para el municipio de Chihuahua le salió a Omar Bazán la jugada como fue dibujada. Exacta. De Patricio Martínez podrá decirse misa. Fue un gobernador de mano dura. Intolerante hasta la pared de enfrente a las fuck news. No había mejor candidato que él para la Alcaldía.Ahora senador con licencia, Patricio no se anda por las ramas ni con medias tintas cuando de campaña electoral se trata. Fue diputado federal, alcalde, gobernador y senador por la vía terrestre.Chihuahua es muy complicado para el PRI por el control territorial que ha venido ejerciendo la alcaldesa panista, Maru Campos, pero no es imposible. Media ciudad permanece abandonada. Del famoso Canal Chuvíscar hacia el norte, el célebre primer mundo; hacia el sur, basura, baches, zonas completas tomadas por yonqueros... robos, asaltos, drogadicciónEsa oportunidad no la desaprovechará un tiburón como Martínez. El equipo que lo llevó a la gubernatura ha sufrido algunas bajas pero se mantiene bien ubicado tanto en las zonas periféricas del municipio como en las clases medias, altas y muy altas.Se aceptación de la candidatura es un gran respiro para la vapuleada dirigencia estatal priista.***Quedó confirmado por Palacio de Gobierno el trayecto de la caravana electoral manejado en este espacio ayer.Bautizada oficialmente como “caravana de la dignidad”, hoy inicia el recorrido desde Ciudad Juárez. Tomará rumbo a Chihuahua, Meoqui, Parral, Gómez Palacio, Torreón, Saltillo, Monterrey, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Tepic, Guadalajara, Morelia, Cuernavaca, hasta desembocar en la Ciudad de México.Es inocultable el sello político-campañero en esa forma de protesta encabezada por el gobernador, Javier Corral (PAN), contra la Federación (PRI).Habrá sendos discursos en Chihuahua, Parral, Monterrey, Zacatecas, Guadalajara, Morelia y la excapital del país.La ruta en Ciudad Juárez contempla la salida del Puente Libre. Habrá caminata hacia el astabandera de El Chamizal, luego traslado para micro mitin en el Puente al Revés; de ahí parten hasta el kilómetro 30 “para la comida”. Les anochecerá en la Ciudad Deportiva de Chihuahua. Ahí dormirán.Apuntamos esos detalles porque todo correrá con cargo el presupuesto del Gobierno estatal. Son varios camiones, alimentos, combustible, etc.,Será un recorrido por completo electorero sufragado por el erario chihuahuense. Ricardo Anaya y Javier Corral, los beneficiarios directos.***Las fotos no dejan lugar a dudas. Prácticamente vacío el auditorio del Tec de Monterrey y otras sedes para el “Primer Congreso de Desarrollo Educativo” convocado por el Colegio de Bachilleres zona norte. Se desarrolló entre jueves y viernes.Hubo desorganización completa pero también es el resultado de malas gestiones, falta de cumplimiento y malos tratos de la Dirección General hacia el personal docente y directivo.Les aplicaron el rechazo total. Fue visto el evento además como mera plataforma política para los funcionarios estatales Austria Galindo, Rogelio Muñoz, Eduardo Limón y Teresa Ortuño.Entre muchos pendientes está el adeudo por bonos anuales a los subdirectores, directores y jefes de materia. La planta docente generalmente maltratada.Amor con amor les pagaron el fin de semana.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.