Yeidckol le suena a Corral y defiende a Manlio

Ciudad de México.– Por segundo día consecutivo, destacados integrantes de Morena salen en defensa de Manlio Fabio Beltrones. El martes fue Ricardo Monreal, delegado con licencia en la Cuauhtémoc, ayer tocó turno a Yeidckol Polevnsky.La presidente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) estuvo en Sonora. Nos contó que allí le preguntaron lo que pensaba sobre el amparo que sacó Beltrones, luego del escándalo del supuesto desvío de 250 millones de pesos a campañas del PRI en 2016.La respuesta de la presidente de Morena no la esperaban los reporteros locales que la entrevistaron. Tampoco el que esto escribe. Nos repitió ayer lo que dijo en Sonora:“No se vale lo que le hacen a Manlio. Es inaceptable que la incompetencia del gobernador de Chihuahua (Javier Corral) lo lleve a manipular las cosas como lo ha hecho. Es una cosa muy sucia”, subraya.La presidente de Morena denunció, también, la forma tan expedita en que utilizaron las autoridades judiciales de Chihuahua para encarcelar a Alejandro Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, cercano colaborador de Manlio. Se lo llevaron con engaños a declarar a Chihuahua —estaba en Coahuila— y en menos de lo que canta un gallo le decretaron un año de prisión preventiva.“Eso no tiene nombre. A Alejandro no le hace falta dinero. ¿Tú crees que va a estar enredado en ese tipo de manipulaciones? Se me hace tan perverso, tan sucio lo que le hicieron. Me tiene molesta, indignada. ¿Dónde están los derechos humanos? ¿Dónde, la presunción de inocencia?“Conozco a Alejandro. Creo, sinceramente, que es una persona honesta, decente, correcta. Allí hay fuego amigo y un contubernio con los panistas. Uno y otro se van a acabar sumando cuando vean que no les alcanzan las cuentas”, predijo.Yeidckol pide, suplica, reta a que se haga una revisión de los números en materia de seguridad en Chihuahua. “Es demencial la incompetencia de Corral. Trata de taparla con el caso de César Duarte. Embarca en ello a Manlio y a Alejandro”, asevera.Previamente, con las cámaras de ADN 40 encendidas, dijo al periodista Rubén Cortés, director del diario La Razón, y a este reportero, que en Morena no hay dedazo para elegir a los candidatos.“Andrés Manuel no sólo se cortó el dedo. Se cortó el brazo. En Morena tenemos lineamientos para elegir candidatos: en las reuniones de Consejo se propone un máximo de tres aspirantes. El CEN puede proponer a dos. Ahora, con la alianza, el PT propone a uno y el PES otro. Es la sociedad la que define y la que decide. La mujer avizora tiempos difíciles en este año electoral. Una guerra sucia muy fuerte.“Estamos preparados para enfrentarla. La manipulación del tema Venezuela no les funcionó, ahora hablan de Rusia. Si Andrés Manuel hubiese recibido un centavo de Venezuela ya lo habrían sacado un millón de veces.“Son los mismos asesores que trae Ochoa que le dicen ‘díganle López´. Pues, ahora, vamos a decir: todos somos López y a mucha honra…”.El sentimiento de Yeidckol es compartido por otro destacado obradorista: Ricardo Monreal. El delegado con licencia en la Cuauhtémoc publicó el martes, en Milenio Diario, un generoso artículo sobre Beltrones, adversario político del Movimiento Regeneración Nacional.Lo reconoce como un hombre de palabra, promotor de acuerdos entre diferentes, opositor real.Lamenta lo que acontece al sonorense con el tema de los desvíos de recursos: pocos salen a defenderlo y muchos a defenestrarlo.El uno dos del tándem Polevnsky-Monreal levanta sospechas sobre un posible respaldo de Manlio a López Obrador en la campaña presidencial del 2018. Lo vemos difícil. Manlio es hombre institucional. No se va pelear con sus propios intereses.El gobierno federal le arrebató a Corral uno de sus principales argumentos para presentarse como “el gobernador anticorrupción” en los momentos en que el mandatario estatal se apresta a participar en la llamada “Marcha por la Dignidad del Pueblo de Chihuahua” que arranca el sábado rumbo a la Ciudad de México.La marcha fue convocada para denunciar la protección del gobierno federal al exgobernador priista del estado, César Duarte, acusado de desviar millones de pesos en su beneficio personal y en defensa del federalismo. Corral jura que el gobierno federal le retuvo 700 millones de pesos de un convenio de saneamiento financiero por la investigación del desvío de recursos al PRI.Pero el encargado de despacho de la PGR, Alberto Elías Beltrán, se adelantó y anunció ayer que va a pedir formalmente la detención con fines de extradición del exgobernador César Duarte, quien presuntamente se encuentra en El Paso, Texas.Serán tres solicitudes de extradición las que hará la procuraduría mexicana a los gringos: dos por presuntos actos de corrupción y una de la Fepade por desvío de recursos públicos al PRI de Chihuahua.