Ruta a CdMx incluye fuertes plazas electorales

Pocos en Palacio de Gobierno aceptaron unirse a la marcha de la “revolución” convertida en caravana que saldrá este sábado de Ciudad Juárez rumbo a la Ciudad de México con un trayecto endiabladamente electoral como la caravana misma, idea del gobernador panista, Javier Corral Jurado.Funcionarios de primero, segundo y hasta tercer nivel fueron convocados para participar en algunos tramos de la marcha. La inmensa mayoría puso como pretexto idóneo el trabajo “acumulado” por las vacaciones navideñas.Aunque es una caravana vehicular serán múltiples los inconvenientes para la delicada piel aristocrática de Palacio. Lo menos que quieren es mayor “sufrimiento” si con grandes esfuerzos consiguieron apoltronarse en una nómina que bien saben durará solo tres años y medio más.Cuando los funcionarios estatales supieron el trayecto que seguirá el safari “contra la corrupción política priista”, por la extradición del “prófugo César Duarte”, y por la “justicia fiscal” para Chihuahua, menos se anotaron.***Este viernes serán dados a conocer los puntos que tocará el periplo que a veces sí y a veces no encabezará Corral. Sigue el plan aunque la PGR haya anunciado que buscará traer a Duarte. Los preparativos continuaron.Su punto de partida es Ciudad Juárez. No se augura más participación que la de funcionarios públicos, algunos panistas que todavía creen en Gómez Morín y algunos empresarios de medio pelo sin cabida en el PRI y los otros partidos.De Juárez saldrán a Chihuahua, de ahí a Delicias. Luego tomará rumbo a Parral. Ahí harán parada técnica para un mitin al que está invitado el independiente Alfredo “El Caballo” Lozoya. De ahí seguirán hacia Saltillo. Habrá otro mitin ahí. También en Monterrey. De ahí retomarán la Panamericana hasta Zacatecas. Nuevo mitin.En el plan está contemplado Guadalajara por aquello de la fuerza que mantiene en esa metrópoli el alcalde del Movimiento Ciudadano (aliado del PAN y PRD), Enrique Alfaro. Ahí esperan la mayor congregación de “simpatizantes”.Partirán de ahí a Morelia. Llegarán a la Ciudad de México el cinco de febrero, calculada la fecha por aniversario de la promulgación de la Constitución política de la República. Allá serán recibidos por los perredistas que manejan la ciudad, al mando de Miguel Ángel Mancera. Espera Corral allá buena recepción, nutrida.El ambiente será por completo campañero en favor del aspirante presidencial por México al Frente, Ricardo Anaya, a menos que “El Bronco” le haya hecho bueno en Juárez aquel vaticinio: que Corral logre tumbar al queretano (Anaya) en esa postulación de aquí al cinco de febrero.***Relaciones Públicas del Gobierno estatal sólo contempló a los comisionados Alejandro de la Rocha y Alma Rosa Armendáriz como invitados al “primer” informe del gobernador, Javier Corral Jurado. No fueron requeridos(as) Amelia Lucía Martínez Portillo, María Nancy Martínez ni Rodolfo Leyva Martínez, los otros tres miembros del Consejo General del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip).El evento será el jueves primero de febrero en el Centro de Convenciones de la ciudad de Chihuahua. Ese día arranca el período ordinario de sesiones del Congreso del Estado, en el que debe presentar el gobernador su informe de rigor. El anual de octubre pasado fue un “balance”. En realidad sólo más gasto para el autoelogio. Para eso no se requieren gritos, ni chantajes, ni lloriqueos a la Secretaría de Hacienda federal.Mencionamos invitados y no invitados del Ichitaip porque es el botón de muestra sobre la forma que se conduce el nuevo régimen para sus “protocolos sociales”. Sólo invitan a quienes dan muestras de cariño y buena disposición. A nadie más. Lógico en el absolutismo. Este caso es extraño porque se supone que sólo hay pelea contra el comisionado expresidente del órgano transparente, Rodolfo Leyva, no contra los otros tres. Quizá un “error” que luego enmendarán.***Millones de pesos de dinero público tirados a la basura con la producción de un tabloidito tamaño carta de 16 páginas horriblemente impreso, sin duda obra del Gobierno estatal. “JusticiaParaChihuahua” y “Por la defensa y la dignidad del Pueblo de Chihuahua” dicen sus titulares frontales. Contiene portadas de dos o tres periódicos y artículos que enaltecen al gobernador Corral en su guerra contra el PRI y la Secretaría de Hacienda.Ni con lupa es posible leer los artículos...salvo la portada.***Será porque son conducidos por mano firme, será porque son pocos, pero los independientes transitaron con bastante holgura hacia sus nominaciones por sindicaturas y diputaciones. En “los partidos de siempre” es de locura.Han recurrido las tribus, grupos y facciones a todo tipo de truculencias para hacerse de las postulaciones a todos los cargos en disputa. De ahí salió Jorge Quintana como producto de un parto inesperado en el PRI; Antonio Andreu anduvo por Morena y por el Verde; en el mismo tricolor Serrano y su micro grupo quisieron alzarse como los primeros priistas del estado y emporcaron todo a su paso; en por México al Frente, panistas, perredistas y naranjas, en feroz como sorda guerra; igual en la coalición Morena-PES-PT.Entre sábado y domingo deben estar todas las listas de candidatos sea como haya sido. Ayer por la tarde los espectáculos continuaban por todas las siglas partidistas. Hilarantes muchas anécdotas privadas y públicas. No hay circo sin payaso.***Entrada la tarde de ayer mismo cayó el dato sobre el 100 por ciento de las firmas colectadas por parte de Armando Cabada. Consiguió sin despeinarse las más de 31 mil. Menos de cuatro días para conseguirlo. Lo dicho, la semana entrante se reintegrará a la alcaldía para esperar los tiempos de campaña. Al paso que va ni modo de no creer que rumbea hacia la gubernatura para el 2021.