En días pasados un centenar de artistas y personalidades francesas publicaron un manifiesto cuestionando al Movimiento #Metoo, el cual surgió en Estados Unidos, primero centrado en la denuncia de situaciones de acoso sufridas por mujeres artistas de Hollywood y luego se extendió por todo el mundo a través de las redes sociales. Es sin duda un movimiento que, como el citado manifiesto reconoce, ha contribuido a crear “una conciencia legítima de la violencia sexual contra las mujeres, particularmente en el lugar de trabajo, donde algunos hombres abusan de su poder. Ella (esa conciencia) era necesaria”.El manifiesto denuncia también algunos excesos en el discurso y muchas veces en la acción de un sector del feminismo o, mejor dicho, de lo que se ha denominado como “movimiento de mujeres”. Denuncian cómo esa visión que divide al mundo en mujeres víctimas y hombres victimarios se ha posicionado como una visión inquisidora, desde la cual quienes se niegan a aceptar dicha premisa, son consideradas como traidoras o cómplices.Como afirmara Marta Lamas, es lamentable que las francesas hayan “mezclado una postura correcta en un momento y en un contexto muy importante, en donde muchas mujeres estaban denunciando un acoso laboral muy fuerte en el mundo de los espectáculos”. Sin embargo, Lamas reconoce también que lo que sí hizo el comunicado fue abrir el debate, un debate necesario que habrá que seguir dando, que nos lleve a ver la complejidad y los matices. Según la investigadora, lo que está en el fondo de la discusión –y a lo que reaccionaron las francesas– es esa idea de que las mujeres siempre son víctimas y los hombres todos son victimarios.Nuestra ciudad y nuestro estado no están al margen de este debate. Aunque ha sido poco denunciado –y es esa precisamente la posibilidad que abren las francesas–, también existe ese discurso inquisidor y prácticas que desvirtúan el origen de la lucha feminista, es decir, el empoderamiento de las mujeres para generar condiciones de equidad entre unas y otros.No soy ajena al tema de la violencia contra las mujeres. Me ha tocado acompañar algunos procesos de empoderamiento, tanto individual como grupal. Sé de la necesidad urgente de hacer visible la problemática y de trabajar con ellas acompañándolas, facilitando que fortalezcan su red de apoyo y sus recursos para enfrentar los retos de su vida, que se sientan dignas de su persona y de ser tratadas con respeto. De diversas maneras me ha tocado participar en procesos mediante los cuales tienen que enfrentar a sus agresores. Sé a cabalidad que no es un proceso fácil y que mientras las mujeres no dejen de autoconcebirse (muchas veces alimentadas por programas y organizaciones que “las apoyan”) como víctimas, no saldrán de ese lugar y seguirán repitiendo los patrones y ciclos de violencia.Por otra parte, me ha tocado conocer también de cerca varios casos en que mujeres, aprovechándose de ese discurso “feminista”, hacen mal uso de los medios legales actualmente a nuestro alcance para perjudicar directamente a su pareja, a un hombre que ocupa un puesto que desean, o simplemente a un hombre que desean dañar.Esta acción es doblemente nociva, pues va directamente en contra de la lucha que heroicas mujeres han dado para lograr que se hagan visibles las violencias y las desigualdades y para generar medios que garanticen una vida libre de violencia y mejores condiciones de desarrollo para las mujeres.Sería interesante que periodistas e investigadores se dieran a la tarea de explorar casos en los que se han interpuesto denuncias de acoso para buscar puestos de poder o satisfacer intereses personales, en los que ha participado activamente ese movimiento de mujeres que ha manipulado la lucha feminista y sus legítimas demandas.Todo lo hasta aquí dicho, no niega de ninguna manera la urgente necesidad de visibilizar la violencia de género, de trabajar codo a codo por el empoderamiento de las mujeres y por la generación de condiciones de equidad y respeto hacia nosotras. Nuestra tarea es promover una cultura que reconozca la humanidad plena que habita en cada mujer y en cada hombre y generar las condiciones para que ella emerja y sea la base de nuestras relaciones de género.