Comida casi en secreto para evitar fraude

Antes de llegar a la Plaza de la Revolución para su mitin del lunes en la ciudad de Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tuvo una comida rápida con varios de sus operadores nacionales y estatales. Sólo un tema fue abordado, evitar fraude en dos distritos considerados clave para ganar el estado, el Séptimo, y el Noveno. Consideran que los restantes siete llevan buena “vigilancia”.Las Pampas es un restaurante de comida tipo brasileño en Chihuahua. Acaso a tres o cuatro minutos del aeropuerto Roberto Fierro. Llegaron ahí los Morenos con el tiempo ajustado más para platicar sobre esas “urgencias” en los distritos citados que para comer las llenadoras “espadas” tradicionales del lugar.Juan Carlos Loera y Rafael Espino recibieron la instrucción de hacer lo necesario para conseguir que el 100 por ciento de las casillas sea cubierta con “gente de confianza”, aunque sea llevada de otros puntos del estado, un aspecto en el que luego haría mayor énfasis “El Peje” durante el mitin.También habló el tabasqueño durante la concentración masiva sobre los agentes de Gobernación que todo le graban e interpretan a su modo para luego golpearlo. Fue casi en secreto la comida por esas razones. Como nunca “cero ventaja” a los contrarios con “fugas informativas”, se dijo.Precisamente tenemos fotos en la versión digital de La Columna con agentes en el techo de un edificio contiguo al mitin grabando la concentración. Es indudable que se trató de “halcones” colocados ahí por el equipo de espionaje del gobernador panista, Javier Corral, bastante entrenados ya en esos menesteres. Debieron reportar un lleno total de la plaza, bastante similar a los reunidos un día antes a una cuadra de ahí por el gobernador azul. Hay que decirlo, los corralistas empujados por la nómina burocrática estatal, los pejistas ansiosos de que la tercera sea la vencida.***Por México al Frente capítulo Chihua-hua anda con los dedos en la puerta. Restan unas horas para que el PRD y el MC ablanden al PAN en su intención de agenciarse 16 distritos (o 18) y aventarles seis (o cuatro) de puro hueso con pellejo deshidratado, seco. Son 22 distritos en la pelea.Hasta ayer tarde el primer panista del estado, Javier Corral, y su operador en el PAN estatal, Fernando Álvarez Monge, mantenían su posición de quedarse al menos con 18 distritos, todos ubicados en los mayores centros urbanos. Al PRD y Movimiento Ciudadano les quedarían demarcaciones con sede en Parral, Guerrero, Guachochi, etc., donde no ganarían ni bailando en Chalma.Actualmente el PAN tiene 16 diputados en el Congreso del Estado (de 33). Son por lo menos esos los que pretende el blanquiazul conservar para su control en la siguiente legislatura. Se justifican Corral y Álvarez Monge en que “están ganados” por ellos y su obligación con el Frente es compartir, en todo caso, los seis restantes; ninguno con posibilidades de ganar para el blanquiazul, menos para sus coaligados.La mayor complicación para PRD y MC no es siquiera que les dejen distritos no ganados por el PAN sino que les reducen considerablemente sus posibilidades de alcanzar el tres por ciento indispensable para aspirar a diputaciones plurinominales. El plazo para los acuerdos termina hoy, muy estirado mañana, el sábado es de aprobación en los consejos estatales partidistas y registro de coalición ante las autoridades electorales.***No han subido en las encuestas generales como para estresar a sus competidores de peso completo, pero los tres independientes siguen trotando con suficiente aire en los pulmones hacia el objetivo de colocar sus nombres en las boletas electorales por la Presidencia de la República.Jaime Rodríguez, “El Bronco”, tiene validadas ya el 99 por ciento de las “firmas ciudadanas” requeridas para conseguir entrar a la campaña electoral; Margarita lleva el 83 por ciento y Armando Ríos Piter anda en el 67 por ciento.Requieren 866 mil 593 firmas distribuidas en 17 estados de la República. Rodríguez lleva 10 estados cubiertos, Zavala seis y Ríos Piter 11. De plazo para cumplir todavía les queda poquitín arriba del mes.La campaña contra los amos de la selva electoral, PAN, PRI, Morena... es otro cantar.***No se ahorró pólvora ni municiones verbales para la guerra que se avecina contra los enemigos de su partido, el PRI. Todo se lo gastó en disparar y cañonear a sus generales dentro de sus propias filas. Hoy, bendito Dios que puso algunas diputaciones y otros carguitos tentempié, la senadora Lilia Merodio, ha vuelto al redil y prometido que trabajará por las siglas del Revolucionario Institucional en las campañas venideras.Ayer temprano fue observada fresca y algo relajada en el Barrigas del Campestre platicando y acordando con el delegado nacional del PRI, Sofío “Chofy” Ramírez Hernández (que le puso las peras a peso a Corral) y el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores. De ahí se trasladó a los casi olvidados olores y saludos familiares del PRI municipal. Fue recibida por sus directivos en esta frontera, Óscar Nieto a la cabeza.Parecieron quedar neutralizados los venenos retóricos contra Omar y su primer lugar en la lista pluri, etc., Todos de frente y unidos a los venideros suspirantes a diputados, síndico... al inminente Jorge Quintana como abanderado por la Alcaldía, o la esperanzada Adriana Terrazas por ese mismo cargo.***Parece que una semana será suficiente para que Armando Cabada supere las 31 mil firmas necesarias por la candidatura a la reelección. Ya lleva 21 mil, o el 70 por ciento (gráfica en la versión digital). Quiere decir que Alejandro Loaeza no podrá cobrar ni su primera quincena como alcalde en funciones ni seguir de “Adelito” en las fuerzas leales de “Pancho Villa” el gobernador Corral.

