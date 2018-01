A las 17:02 era declarado el “¡humo blanco!”. A las 18:36, era reducido a “¡Humo...!.Fue aquel pronunciamiento que lanzó en su cuenta de Face la diputada local Adriana Fuentes, en la comida del Shangri La “con mis amigos” Jorge Quintana, Enrique Licón, Ignacio “Nacho” Duarte, Oscar Nieto, Jorge Gutiérrez Casas, Nora Elena Yu y Jaime Cano.Fue ese encuentro algo chistoso tanto porque Adriana retiró el blanco al humo en algo así como hora y media y porque los “amigos” se prestaron a un juego impropio de sus trayectorias, reputaciones y autoridad, ahora colocada en entredicho por esa conducta pubescente e irrisoria.Aunque ellos mismos aceptaron que la comilona fuera difundida por Fuentes, ni siquiera por el presidente del Comité Municipal tricolor ahí presente –Nieto–, se negaron a explicar motivos del encuentro, planteamientos hechos y acuerdos alcanzados... o desacuerdos.La verdad es que todos se resbalaron. Propusieron al exrector Quintana para encabezar la candidatura a la alcaldía pero de manera tan atropellada y confusa que no llegaron a ningún lado. Cada uno de los presentes tenía su mente en otra parte, en su propio interés por nominaciones a diputaciones y senaduría, no en la convicción o autoridad por disuadir a Quintana para enfrentar a un Armando Cabada que les lleva medio carril de ventaja en la competencia electoral.La política suele manejarse con pincitas y altos grados de precisión quirúrgica. La comida en el Shangri fue como un elefante atendiendo una granja de hortalizas. Siguen los priistas sin candidato a la alcaldía. Mucho humo... negro.***Cuánta diferencia en el dirigente estatal del mismo partido, Omar Bazán Flores. Todo discreción, todo cautela y todo prudencia para auto- concederse el número uno de las diputaciones plurinominales.El dirigente partidista ha dejado constancia de trabajo en Juárez y por todo el estado. Ha intentado armar una buena estructura, particularmente para arrebatar al PAN la mayoría en el Congreso del Estado.Lo ha conseguido parcialmente. No ha podido con Juárez y Chihuahua donde está la mayoría de los distritos y donde pelean con ferocidad las tribus priistas internas. Aun derrotados, no se ponen de acuerdo entre ellos. Es la traición práctica común.Esa circunstancia fue debidamente aprovechada por Bazán para, entonces, ocuparse en lo suyo: agenciarse la seguridad de una diputación mientras los rebeldes pelean entre sí.Transpiran bilis muchos priistas por cada poro de la piel debido al agandalle inmisericordioso de su líder pero nada que mate. Ya lo superarán.***Pieza fundamental en el cuadro de candidatos tricolores para este año es el director general del ISSSTE, José Reyes Baeza. Ya lo dan todos los sectores del PRI como su candidato a senador en la primera fórmula. Estará acompañado por la cetemista Georgina Zapata en el número dos.Reyes ha demostrado que es un buen candidato. Ya fue gobernador, presidente municipal de Chihuahua y diputado federal. Quien pondrá orden en la campaña electoral sin ser el dirigente del partido será él.Ayudó Reyes a entregar a Enrique Serrano en la contienda pasada por la gubernatura en razón de que a su vez fue víctima del duartismo, pero hoy deberá desmarcarse del gobernador Javier Corral Jurado, gran beneficiario de aquel pleito.Esa es la única e importante ventaja que tendrán todos los(as) candidatos(as) del PRI en toda la entidad. Podrán recargarse en el exgobernador aun y cuando los muerda la desconfianza por su postura en la campaña del 2016.Será imposible disimular ante un PRI que a nivel nacional se juega, como nunca, su existencia.***El independentismo en la Presidencia Municipal ha concluido que es menos malo estar que no al lado del furibundo gobernador Corral en esta etapa de campaña electoral presidencial con ropaje de oposición anticentralista y persecución contra el exgobernador, César Duarte.Alejandro Loaeza Canizales ha pasado más tiempo aplaudiendo a Corral en esos propósitos que en atender la alcaldía mientras su jefe Armando Cabada gasta suela en conseguir la reelección.El alcalde en funciones estuvo en primera fila en el mitin del domingo en la ciudad de Chihuahua, también ayer a la siniestra de Corral en su encuentro con “líderes de opinión” de esta frontera (a la diestra regresó Alejandra de la Vega) y hará punta de lanza en la marcha... de Juárez a Chihuahua.Aplaudirán algunos al Alex, los más le reclamarán atención a su cargo.***Poco quedaría del gobernador Corral sin las exageraciones. Es nulo en su capacidad administrativa pero doctorado en disponer crema rebosante para sus discursos. Hace cualquier cosa por ganar elecciones.Ya veremos la cantidad de chihuahuenses cautivados enfilando sus cabalgaduras hasta entrar a la Ciudad de México, “así como llegó Pancho Villa” para dar una “batalla contra la corrupción y la impunidad que tiene en el centro la exigencia de que se agilice la extradición de César Duarte”.Ese discurso aventó ayer en Juárez a “empresarios y líderes de opinión”. Les anunció que la marcha arrancará este sábado hacia la gran Tenochtitlan en una suerte de revolución “tan estrujante y tan determinante en el futuro de México como aquella...”Quienes se animen a enlistarse deberán tomar en cuenta que su Pancho Villa irá a la cabeza de sus Dorados sólo en “tramos y eventos principales”, lo que confirma su especialidad solamente retórica no en el frente de batalla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.