Todo es lucha electoral

Los tiempos electorales se actualizan y la efervescencia política se intensifica en toda la sociedad chihuahuense. El acelerador se pisa a fondo con un mitin multitudinario realizado el domingo pasado en la Plaza del Ángel de la capital del estado, donde el primer panista de Chihuahua anunció el inicio de una serie de acciones en México y Estados Unidos con el fin de lograr la extradición del ex mandatario priísta César Duarte Jáquez y en contra de la retención de recursos del Gobierno federal a Chihuahua.Busca también un trato de justicia distributiva que de suyo siempre ha sido inequitativo.Las hostilidades se habían iniciado una semana antes en una candente conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México donde el gobernador Javier Corral denunció el trato discriminatorio y ahora también represivo de las autoridades de la Secretaría de Hacienda contra el pueblo de Chihuahua, supuestamente por una serie de consignaciones y represiones de carácter penal realizadas por el régimen de Javier Corral contra altos funcionarios de la nomenclatura priísta nacional.Esa discriminación y retardo en la asignación y distribución de participaciones es de naturaleza ancestral pero ahora se le puede dar un tinte político de lucha en el más preferido estilo del gobernador del ‘nuevo amanecer’.El esquema tiene dos caras, la justicia distributiva de las participaciones federales y el tortuguismo o letargo que está experimentando la solicitud de extradición del ex gobernador, César Duarte. Ambos pretextos son evidentes y justificados. Para los de Morena todo esto no es más que un vodevil mediático con propósitos electorales.Lo que le ha ganado al gobernador Corral unas cuantas críticas es su estilo camorrista de conducirse en sus acciones políticas, mas sin embargo, no podemos dejar de advertir que para muchas personas este estilo de lucha política les resulta bastante atractivo, a juzgar por la gran cantidad de personas que se congregaron el domingo pasado en la Plaza del Ángel de la ciudad capital para apoyar la cruzada del gobernador albiceleste.Pero no menos cierto es que existe otro segmento de la población que rehúye la cercanía y la liga para con personas de intenso batallar, de pleito constante. Prefieren estilos más conciliadores y sosegados para encontrar las soluciones a todos los problemas, existen personas que piensan que “hace más efecto una gota de miel, que un litro de hiel”. Como siempre, el evento social y humano, entre los que se encuentra el político, tiene más de dos caras o soluciones, como que la respuesta al fenómeno social no se da en el contexto apretado de una tuerca que se desliza en su tornillo, para un lado o para el otro, no, el fenómeno social tiene una riqueza más amplia de soluciones y salidas. Es ahí donde la sensibilidad política adquiere su grandeza.Demasiado pronto para ver los resultados. El pueblo podrá emitir su veredicto final este próximo primero de julio con motivo de las elecciones generales que se verificarán en el país, pero de que el mitin del domingo fue un acto político partidista a favor del frente que encabeza Ricardo Anaya y en contra del partido tricolor y su candidato José Antonio Meade, lo fue.Aunque la ley distingue el activismo político “de las pre-campañas y las campañas” en la práctica no se aprecia diferencia alguna. Sería más honesto que las etapas de proselitismo electoral se abrieran de capa de una vez por todas para que la elección sea más nítida y evitar objeciones innecesarias.En tiempos electorales, todo, absolutamente todo, tiene un trasfondo político y todo lo que perjudica al contrario beneficia a nuestros correligionarios. La moneda está en el aire. Los competidores están haciendo su labor como ellos creen más conveniente. Todo es parte de la lucha electoral y se vale.